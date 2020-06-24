FARUK ERDEM

2 ayrı yerden prim kazandırır

■ 2 ayrı işte çalışma imkanım oluyor. Her iki işveren de buna izin veriyor. Bu şekilde çalışarak daha çok prim ödediğim için erken emekli olabilir miyim? Yusuf ZİYA

Sosyal güvenlik sistemimiz bir kişinin birden fazla işyerinde sigortalı olarak çalışmasına izin veriyor. Böylece her iki işyerinde de 30 günlük sigortanız yatırılabilir. Bu durum size 60 gün kazandırmıyor maalesef. Kaç işyerinde çalışırsanız çalışın o ay için 30 günlük prim hesabınıza geçiyor. Ama bir yerde 20, diğerinde 10 gün çalışılıyorsa, bunun toplamı 30 geçerli oluyor. Burada iki yerden de kazanç bildirildiği için prime esas kazancınız artıyor. Bu da ileride emekli maaşınızı artırıcı bir etken oluyor. Yatırılan kazançların, prime esas kazanç üst sınırından (brüt asgari ücretin 7.5 katı) fazlası emeklilik hesabında kullanılamıyor.



■ Benim sigorta giriş tarihim 1 Ocak 2001. Sadece 1 ay sigortam yattı ve hemen ikinci ay askere gittim. Doğum tarihim 29.11.1982. Şu anda 5170 sigorta günüm var. Ne zaman emekli olurum? Metin PATLAR

2001 sigorta başlangıcınıza göre 60 yaşında ve 7000 gün primi tamamlayarak emekli olursunuz.



■ Tekstil sektöründe çalışıyoruz. Bir işçimiz 3 gündür işe gelmiyor? Evine telefon ediyoruz; cevap vermiyor. Cep telefonu da kapalı. Mazeretsiz olarak işe gelmemesi nedeniyle yarın iş müfettişleri karşısında haksız duruma düşmemek için ne yapmamız gerekiyor? Osman ALACA

İşçiniz 3 gündür mazeretsiz olarak işe gelmiyorsa, öncelikle devamsızlığı ile ilgili tutanak düzenlemeniz gerekmektedir.

Sonra noterden ya da iadeli taahhütlü posta ile işçinin sizdeki adresine ihtarname göndererek devamsızlığının nedenini araştırmanız gerekir. Size geçerli bir mazeret sunamazsa ya da bu ihtarnameye cevap vermezse, devamsızlık nedeniyle iş sözleşmesini tazminatsız olarak feshedebilirsiniz. Ancak yine fesih bildirimini yazılı olarak yapmanız gerekir.



■ Özel sektörde çalışan evli bir bayanım. Eşim çalışmamı istemiyor. İşten ayrılsam tazminat alabilir miyim? Neşe YILMAZ

İş Kanunu'na göre; kadın işçi evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde işten kendi isteği ile ayrılırsa kıdem tazminatını alabilir. Evlilik tarihiniz 1 yılı geçmediyse işverenliğe müracaat ederek tazminatınızı alarak işten ayrılabilirsiniz. Bunun dışında eşinizin çalışmamanızı istemesi halinde işten ayrılmanız tazminat nedeni sayılmaz.

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