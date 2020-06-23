FARUK ERDEM

Evde çalışmaya tam maaş

■ Bir firmada sigortalı olarak çalışıyorum. 2 yıl sonra yaş şartım dolacak ve emekli olacağım. Geçtiğimiz yıl eşimi kaybettim. Şimdi onun maaşını alıyorum. Acaba emekli olduğumda eşimden dolayı aldığım para kesilir mi? Meltem ŞAHİN

Ölen sigortalının geride kalan eş, çocuk, anne ve babasına belli kurallar çerçevesinde maaş bağlanıyor. Ölen sigortalının eşine maaş bağlanırken herhangi bir geliri olup olmadığına bakılmıyor. Yani çalışıyor olmanız, bu maaşı almanıza engel değil. Zaten size de maaş bağlanmış. Burada aranan tek şart, ölüm tarihinde yasal evlilik bağının bulunması. Gelirinizin ölüm aylığını engellememesi durumu emekli olmanız halinde de geçerli. Yani 2 yıl sonunda emekli olduğunuzda hem kendi emekli maaşınızı alabilir hem de eşinizden dolayı ödenen ölüm aylığını alabilirsiniz. Emekli olmanız halinde maaşınız kesilmez.

Maaşınızın kesilmesine sebep olacak tek değişiklik evlenmenizdir. Yeni bir evlilik yaparsanız, ölüm maaşı kesilir.



■ İşyerim ayın yarısında evden çalışma yaptırdı. Kısa çalışmaya girer mi? Orhan ŞAHİN

Kısa çalışma, üretimin tamamen veya kısmen durması sonucu ortaya çıkıyor. Evden çalışma ile işyerinden çalışma arasında bir fark yok. Kısa çalışmaya girmez, tam çalışmaya girer.



■ 5 yıllık tazminat nasıl hesaplanır? Zafer KAYA

Her yıl için bir brüt maaş olarak hesaplanıyor. Yani brüt maaşınız 5 ile çarpılacak. Tabii maaşınız yüksek ise kıdem tazminatı tavanı var.



■ Tahsilat için bir başka ile giden bir çalışan orada mesai saatleri dışında kaza geçirirse bu iş kazası sayılır mı? Semih BAY

Mesai saatleri dışında da olsa, o şehirde şirket adına bulunduğu için, bu bir iş kazası sayılır ve SGK'ya bildirilip gereğinin yapılması gerekir. İş kazası sayılması için sadece işyerinin içinde olması şartı bulunmuyor. İşle ilgili ya da yöneticinin emriyle dışarı çıkan bir çalışan kaza geçirirse bu iş kazası sayılıyor. Yine şirkete ait araçla evine giderken de kaza olursa bu iş kazası kabul ediliyor.

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