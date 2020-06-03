FARUK ERDEM

Tarihi paket herkese ulaşacak

KAMU bankaları Cumhuriyet tarihinin en büyük destek paketini açıkladı. Milyonlarca vatandaş ertelenen ihtiyaçlarını karşılarken, yüzlerce sektöre de can suyu olacak. Yeni paketle ilgili akıllara takılan birçok soru da var. İşte cevaplar...



● Mutlaka yeni araç ve ev mi almak lazım?

Hayır, destek paketlerinde hem sıfır konut ve araçlar için hem de ikinci el otomobil ve evler için de seçenekler bulunacak.



● Konut kredisinde 15 yıllık vadeyi kullanmak zorunlu mu?

Vade seçeneği konutta 15 yıla kadar uzatıldı. Ancak imkanı olanlar burada daha kısa vadede borçlanabilecek ve ödemelerini daha kısa sürede bitirilecek.



● Belirlenen limitten daha yüksek kredi olacak mı?

Daha çok vatandaşın bu desteklerden faydalanması için konutta bazı sınırlamalar getirildi. Buna göre; 3 büyük ilde 750 bin liradan daha fazla kredi alınamayacak.

Konutta peşinat yüzde 10'a düşürüldüğü için de 830 bin liralık bir ev alındığında 83 bin lira peşin verilip 747 bin liralık kredi kullanılabilecek.



● Şu anda kullandığımız krediyi yapılandırabilir miyiz?

Şu anda konut kredisi kullananlar için henüz böyle bir açıklama yapılmadı. Yani bu yeni bir paket olduğu için geçmiş kredilere etkisi olmayacak. Ancak bankalar böyle bir karar aldıklarında yeni faiz oranları ile yapılandırma olabilir. Fakat şu anda böyle bir imkan bulunmuyor.



● Başvurular ne zaman başlayacak?

Konut kredisi başvuruları 2 Haziran'dan itibaren şubelere yapılabilecek.

Taşıt Kredisi Paketi ve Sosyal Hayatı Destek Kredisi Paketi başvuruları 5 Haziran'dan itibaren şubelere yapılabilecek. Tatil Destek Kredi Paketi'ne başvuru tarihi ve kanalı ise bu hafta içerisinde açıklanacak.



● Otomobilde yerli üretim şartı bulunuyor. Bu ne demek?

Bu krediden faydalanmak için yerli üretim yani Türkiye'de üretilen otomobiller tercih edilecek.

Bu otomobillerin yabancı marka olmaları krediyi engellemiyor. Türkiye'de üretilmiş olmalarına bakılacak.



● Diğer ürünlerde de yerli üretim aranacak mı?

Evet. Mobilya, beyaz eşya gibi ihtiyaçların karşılanması için verilecek desteklerde de yerli üretim şartı bulunacak.



● Bankalar herkese kredi verecek mi?

Bu konuda bankalar müşterilerinin ödeme güçlerine, gelirlerine ve kredi geçmişlerine bakabilecek.

Otomobil ve konutta zaten ipotek yapılacak.



● Faiz ödemek istemeyenler ne yapacak?

Destek paketi aynı şartlarda katılım bankalarında da uygulanacak. Böylece faizsiz finansman imkanı da sunulacak.



● Firmalar da kendi kampanyalarını yapabilecekler mi?

Evet, hem tatil hem otomobil hem de konut paketinde firmaların da ayrıca kendi kampanyaları olacak.

Bu kampanyalarda değişik avantajlar bulunabilecek.



● Özel bankalardan da kredi alınabilecek mi?

Şu anda bu paket sadece 3 kamu bankası nezdinde devam edecek. Özel bankalar da rekabet ortamında devreye girerse, bu konuda açıklama yapılacak.



● Kredi ödemeleri nasıl yapılacak?

Sosyal Hayatı Destek Kredi Paketi kapsamında kullandırılan tüm krediler satıcı adına bankalarda açılacak hesaba ödenecek.



● Tatil kredisi için nasıl bir işlem olacak?

Tatil kredisinde bankalarla anlaşma yapacak seyahat acentelerinden alınacak tatil paketleri geçerli olacak.



● Bireysel destek kredisi devam edecek mi?

Daha önce kamu bankalarının kullandırdığı ve 6 ay ödemesiz 10 bin liraya kadar olan bireysel destek kredisi uygulaması da bu yeni paketle sona erdi. O noktada 7 milyondan fazla vatandaşa 40 milyar liranın üzerinde rekor bir kredi tahsis edilmiş oldu.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın