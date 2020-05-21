FARUK ERDEM

Ödenek yıllık izni etkilemez

Kısa çalışma dönemi bitiminde ücretli yıllık izin kullanılabiliyor mu? Yoksa yıllık izin kullanılmış mı sayılıyor? Şeref KAÇMAZ

Kısa çalışma ödeneği sonrasında yıllık izin kullanılabilir. Kısa çalışma ödeneği alırken izin kullanılamaz.

Verilen kısa çalışma ödeneği izinden düşmez, işsizlik maaşı ödemelerinden düşüyor.



Ücretsiz izne ayrıldım. Parayı almak için nasıl bir yol izlemeliyim? Melih ATİK

Bunun için işvereninizin sizin ücretsiz izne ayrıldığınızı İŞKUR'a bildirmesi gerekir. Bu bildirim sonrası size ödeme yapılacaktır.



İşyerimiz kapandı, kısa çalışma ödeneği için nasıl bir başvuru yapılmalı? Hayati İPLİKÇİ

İşyeriniz kapalıysa işveren olarak İŞKUR'un internet sitesinden başvurunuzu hemen yapabilirsiniz.

Ödenek bağlanıyor ve inceleme sonra yapılıyor.



24/11/1980 doğumluyum. 1997 staj baş langıç sigortam, 1998 Kasım işe başlama sigortam, özel bir bankada 17 yıl görev yaptıktan sonra kendi isteğim ile ayrıldım. 5670 iş günüm ve 3 tane çocuğum var. Doğum borçlanması yapabilir miyim? Yeliz BATIGÜN

Staj sigortası emeklilik hesabında kullanılamıyor. Bu yüzden emekliliğiniz çalışmaya başladığınız Kasım 1998 tarihine göre hesaplanacak. Buna göre de 55 yaş ve 5975 gün şartlarınız bulunuyor.

Yılınız tamam, priminiz ve yaşınız henüz tamamlanmamış. 305 gün daha prim ödeyerek 55 yaşınızda emekli olabilirsiniz. Eğer çocuklar sigortadan sonra dünyaya gelmişlerse bu 305 günü borçlanabilirsiniz.



Özel sektörde faaliyet gösteren bir firmayız. Zaman zaman işyerimizde Fazla mesai yapılması gerekiyor. Karşı çıkan işçiyi tazminatsız çıkartabilir miyiz?

İş Kanunu'na göre işçi mesai yapmak zorunda değildir. Fazla çalışma durumunda işveren işçinin onayını almak zorundadır. Zorla fazla çalışma yaptırılamaz. Bu nedenle işten çıkartma haksız çıkartmadır.

İhbar ve kıdem tazminatı ödemeniz gerekir. Ayrıca işçi sayısına göre geri dönüş imkanı da bulunur. İşçiden onay alma uygulamasının yıllık olarak yapılması gerekmekteydi.

Ancak 25 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile bu şart değiştirildi.

Yönetmeliğin üçüncü maddesinde "Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay iş sözleşmesinin yapılması esnasında ya da bu ihtiyaç ortaya çıktığında alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır. Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapmak istemeyen işçi verdiği onayı 30 gün önceden işverene yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla geri alabilir" denilmektedir.

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