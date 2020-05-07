FARUK ERDEM

İşsize maaş rehberi

TORBA yasa ile iş sözleşmelerinin feshi 3 ay süreyle yasaklandı. 15 Mart sonrasında işsiz kalanlar için ise işsizlik maaşı alamadıkları durumlar için bir ödenek verilmesi düzenlendi. İŞKUR işsizlik maaşlarını da ödemeye devam ediyor. İşsizlik maaşı ile ilgili bize çok soru ulaşıyor. İşte sorularınızın cevapları:



İşsizlik maaşını kimler alabilir?

4A'lı olarak çalışanlar işten çıkartıldıklarında alabiliyor. Bunun için işten çıkartma formuna doğru kodun girilmesi önemli. Tabii prim şartlarını da yerine getirebilmek gerekiyor.



İstifa edenin hakkı yok mu?

İstifa edenler başvuramıyor. Ancak İş Kanunu'ndaki 'haklı fesih' tanımına giren durumlarda imkan var. Haklı fesih gerekçeleri 24. Madde'de detaylı sıralanıyor.



Her sigortalıya ödeniyor mu?

Son 3 yılda en az 600 gün prim ödemek gerekiyor. Yine işten ayrılmadan önceki 120 günde de iş akdine bağlı çalışma şartı aranıyor.



Bir sınırı var mı?

Son 3 yılda 600 gün primi olan 6, 900 gün primi olan 8 ve bin 80 gün primi olan 10 ay alabilir.



Herkes aynı maaşı mı alıyor?

İşsizlik maaşı brüt ücretin yüzde 40'ı kadar oluyor. Ancak brüt asgari ücretin yüzde 80'inden fazla olamıyor.



Maaş ne kadar?

İşsizlere damga vergisi hariç en yüksek 2 bin 354 lira ödeniyor. En düşük ise bin 177 lira oluyor.



Virüs nedeniyle işten çıkartılanlar alabilir mi?

Virüs ya da başka sebeple kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılanlar prim şartlarını da tamamlamışlarsa alabilir.



İşsizlik maaşı alamayanlara sağlanan ödenek nedir?

15 Mart'tan sonra işten çıkartılanlar için bir ödenek imkanı tanındı. Bu işçiler işsizlik maaşına başvurmuş ama reddedilmişse onlara re'sen maaş bağlanacak. Prim şartları tutmadığı için başvuru yapmamışlarsa İŞKUR'a ya da e-Devlet'ten başvuru yapıp 3 aylık ödenekten faydalanabilirler.



İşsizlik maaşı alanın sigortası sürer mi?

İşsizlik maaşı alanların Genel Sağlık Sigortası primleri ödeniyor.



Başvuru için süre var mı?

1 ay içinde İŞKUR'a başvurmak gerekiyor. Bu süreyi geçirirseniz geçen zaman maaş süresinden kesiliyor.

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