ERMAN TOROĞLU

Küfür etmese hakem niye atsın?

Kayseri'deki maçın iyi olacağı belliydi. Çünkü Kayserispor teknik direktörü bu takım üzerinde iyi işler yapmış. Sarı-lacivertlilerde de iyi oyuncular var, sonuç gol düellosu. Galip çıkan Fenerbahçe, hem de derbiden önce. Maç güzel güzel giderken oyuna Mert Hakan giriyor. Ondan sonra maçın da Fenerbahçe'nin de şekli değişiyor. Mert Hakan aynen eskiden olduğu gibi kendi takımını, rakip takımı, seyirciyi ve hakemi sinirlendiriyor, maçın içine ediyor. F.Bahçe'nin en iyi oyuncusunu hem de derbi öncesinde oyundan attırıyor. Bu oyuncuya Fenerbahçe'de nasıl tahammül ediyorlar anlamak mümkün değil. Kahveci de öyleydi ama bu sene o işleri bıraktı, fu-t bol oynamaya başladı. Hem futbolu değişti hem de faydalı olmaya başladı. Bir de Fenerbahçe'de arkada Serdar Aziz var, o da başka bir el bombası. Bazen çok iyi işler yapıyor, bazen de berbat ediyor. Nitekim bu iki isim dün F.Bahçe açısından maça damgasını vurdu. Tabii bu onların iç sorunu. Halledemezlerse başka maçlarda başları ağrır, özellikle İsmail Kartal'ın. F.Bahçe maçında Fred ben küfür etmedim diyor ama bilemeyiz. Küfür etmese de hakem niye atsın. Çünkü ikinci sarıdan değil, direkt kırmızıdan atılıyor. G.Saray, Karagümrük karşısında rahat kazanır diyenler aldandı. Sarı-kırmızılılar hep aynı tempoda götürdükleri maçta az daha puan verecekti. Son dakikalarda ofsayt pozisyonundaki adam, hareketli olmasa belki de maç berabere bitecekti, hem de derbi öncesi. İcardi'de büyük form düşüklüğü var. Hani top gelmiyor desek, geliyor. O işlemeyince de işler zorlaşıyor. Galatasaray oyunun bir kısmını tempolu, baskılı ve iyi oynuyor ama bunu yayamıyor. Bu oyun ve mücadele Fenerbahçe'ye karşı yetmez. Tabii o maçın havası da başka olur.

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