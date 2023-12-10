ERMAN TOROĞLU

Derbide sınıfı geçen VAR oldu

Maç gergin başladı, Beşiktaşlı oyuncular seyircinin verdiği destekle biraz sert pres yaptılar. Mesela Necip Uysal'ın bu ilk 20 dakika boyunca sarı kart almadan oyuna devam etmesi çok enteresandı. Böyle olunca da Fenerbahçeli futbolcular sinirlendi. Onlar da sinirlenince sert baskıya başladılar. Haliyle hakem Atilla Karaoğlan da olayları seyredince maç biraz gergin hale geldi ama futbolcular sonrasında sakinleştiler. Ancak hakem bir türlü sakinleşemedi. Futbolu bilmeyen biri, futbolcuların oyununa mani oluyor. Gözünün önündeki penaltıyı veremiyor ki net görmesi lazım, VAR'dan yardım alıp öyle veriyor. Kaliteli bir maç olmadı, heyecan vardı, 90 dakika seyredildi. Beşiktaş, oyuncu değişikliklerine erken girdi o da yaşanan sakatlıklardan dolayı mecburiyetten oldu. Ancak Fenerbahçe'de İsmail Kartal, oyuncu değişikliğinde geç kaldı. Daha evvel değişiklikleri yapabilseydi maçı erken koparabilirdi. Ama şunu söylemek lazım, oyun olarak Fenerbahçe net şekilde Beşiktaş'tan üstündü. Pozisyon olarak da zaten daha öndeydiler.

Bu maçta öncelikli sınıfı geçen VAR oldu. Demek ki biraz ciddi yapınca VAR'da başarılı olunuyor. Önünde bin tane görüntü varken yıllarca neler yaptılar. Dün Beşiktaş açısından bu netice alındıysa kaleci Mert'in büyük payı var. Bu sonucu Rıza Çalımbay'a bağlamak yanlış olur. Beşiktaş takımını enkaz haline getirip gidenlere sormak lazım. Skor olarak 2-1 oynamak her zaman dezavantajdır ama işin sonunda Mert de skora teslim oldu.

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