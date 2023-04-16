ERMAN TOROĞLU

Jesus, bu sefer işi kurtardı!

İlk 45 dakika F.Bahçe istekli, iyi pres yapıyor, A.Gücü de bu prese alan savunmasıyla cevap veriyordu. Ama şu bir gerçek, ilk yarı Arda müthiş oynuyor, top ayağına gelince bütün takımı adeta tek başına oynatıyor. Yani bir orkestra şefi gibi. Ama ikinci yarı ne zaman yoruluyor o zaman Fenerbahçe de oyundan düşüyor. Ev sahibi, oyundan düştükçe bu sefer Ankaragücü rakibin üzerine gidiyor ve tehlikeli olmaya başlıyor. Nitekim golü de buluyor. F.Bahçe penaltıyla eşitliği buluyor. İrfan Can Kahveci'nin pozisyonuna ben penaltı vermem. İrfan Can atıyor kendini. Aynı pozisyonu Fenerbahçe takımının aleyhine verebilir misin? Bu sefer Valencia çok ciddi geliyor ve golü yapıyor.Y alnız Jesus bu maçta, Arda'yı sonradan oyuna almanın hata olduğunu gördü. Bu oyuncuyu önce başlatacaksın, yorulunca oyundan alacaksın. Arda oynarken F.Bahçe farklı bir takım, olmadığı zaman ise farklı bir takım oluyor.

Hep şunu söylerim; İstanbul'da üç büyüklerden puan alacaksan en az 2 gol atacaksın, bir gol yetmez. Hele bazı oyuncuların varsa alakasız bir pozisyonda penaltı yapan… O zaman başarılı olma şansın sıfır. İki bardaktan biri kırılacaktı, A.Gücü kırıldı. Ama sakın hakeme kabahat bulmasınlar, öyle bir penaltı yaparsan yenilgi kaçınılmaz olur. Jesus bu sefer değişikliklerle işi kurtardı. Ama onun herhalde manevi bir oğlu var Pedro diye… Adam geldiğinden ne beri yok ama ısrarla oynatıyor. Bence bir de nüfusuna alsa iyi olur. F.Bahçe ilk yarıda Arda ile beraber bayağı iyi işler yaptı, iki topları da direkten döndü. Ama şampiyonluk için 90 dakika iyi futbol oynamak lazım. Ve defansta bu kadar ağır kalmamak lazım.

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