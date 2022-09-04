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ERMAN TOROĞLU
Pedro hem atar hem attırır

Pedro hem atar hem attırır

04.09.2022, Pazar
Bir maç düşünün Kayserispor, Fenerbahçe kalesine dakika 72'de gidiyor. Onda da gitmiyor, Fenerbahçeli oyuncunun topu taca veya kornere atmama lüksünden pozisyon oluyor. Bu tip takımlar lige keyif değil eziyet veriyorlar. Düşünün 72. dakikaya kadar Kayserispor'un rakip kaleye hiç şutu yok. Hani futbol seyretmek için veya lezzetli bir yemek için masaya oturursunuz da karşınıza rezalet bir yemek gelir... Onun gibi.
Kayserispor, kaleciden başlayarak pas yapa yapa çıkmak istiyor. İyi güzel de bunu yapacak kapasitede oyuncun yok. Fenerbahçe 4-5 kişiyle pres yapınca 3. topta rakibine meşin yuvarlağı kaptırıyorsun. O zaman hâlâ neden bunu yapıyorsun anlamak mümkün değil.
iyeceksiniz ki, "Fenerbahçe çok iyi mi pres yaptı da Kayserispor karşı gelemedi?" Tamam, Fenerbahçe fena olmayan bir pres yaptı ama Kayserispor da biraz futbol oynasın yahu!
Fenerbahçe için dün akşam iyi bir antrenman maçı oldu. Zaman zaman 4-5 hatta 6 kişiyle pres yaptılar. Süresini biraz daha arttırmaları gerekir. Pedro eğer Fenerbahçe takımı iyi organize olursa hem çok gol atar hem de çok attırır. Ama onu hem anlayacaksın hem de yardımına gideceksin. Ceza alanında da rakiple başa baş bırakacaksın. Bak sen o zaman Pedro'ya! Attığı goldeki işlem herkese kolay geliyor ama değil. Çok kaliteli iki hareketle golünü attı. Maçta hakemi zorlayacak bir şey olmadı. Kayseri'nin bu oyunuyla bütün hakemler iyi iş yapar.
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