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Haberler Erman Toroğlu Bu maçı unut, Devler Ligi’ne bak!
ERMAN TOROĞLU
Bu maçı unut, Devler Ligi’ne bak!

Bu maçı unut, Devler Ligi’ne bak!

21.08.2022, Pazar
Maç başlıyor, ilk 45 dakika Trabzonspor'un orta sahası yok… Antalyaspor sazı eline alıyor, istediği gibi oynuyor… İki de gol buluyor. İkinci golden sonra Abdullah Avcı 'Bu böyle gitmez' deyip iki değişiklik yapıyor. Değişiklikler semeresini veriyor, devre biterken golü de buluyor. Haliyle bu Antalyaspor'u geriyor. Bu sefer ikinci yarı orta sahaya da hakim maça da hakim… Beraberlik golünü de buluyorlar. Ama orta alanda yaptıkları bir hata, rakibe verilen bir topla golü yiyorlar.
Nwakaeme durarak oynuyordu, defansa yardım etmiyordu tamam… Trezeguet'in bazı özellikleri vardı, açık alanda top kullanıyordu, çalımla rakipleri geçiyordu ama Trezeguet, Trabzon'a geldiğinden beri yok. Durarak oynayan Nwakaeme'yi aratır hale geldi.
Futbol hatalar oyunu tamam da orta sahada göstere göstere rakibine top atarsan ve bu gollük bir topsa rakip bunu affetmez, nitekim öyle oldu. Bu yazıyı yazdığımda dakika 85… Hakemin maça çok fazla bir etkisi olmadı. Şu bir gerçek, Antalya turist şehri bir de sebze-meyve şehri… Çok mühim tarlaları var. Herhalde onlar da dediler ki 'Biz bu sahada hem futbol oynayalım hem de kavun-karpuz yetiştirelim.' Böyle iyi oynayan bir takımın var ama böyle bir zemin size hiç yakışmıyor.
Lig uzun bir maraton… Bu maçların telafisi var ama biz ülke olarak Şampiyonlar Ligi'ne hasretiz. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımlarımız ligde maçlarını kaybetsinler ama orada kazansınlar. Oradan gelecek her şeye maddi manevi ihtiyacımız var. Umarım Trabzonspor bunu çarşamba günü gerçekleştirir. Antalya ile oynadı sırada Galatasaray var hepsi hikâye. Antalya ile hangi takım oynayacaksa bu maç çok iyi olur. Antalyaspor takımı Türkiye Ligi'nin deve dişi takımlarından biri oldu. Yani oynayacağı maçlar insanı heyecanlandırıyor. Onları da tebrik etmek lazım. İnşallah devam ederler.
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