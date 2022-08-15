ERMAN TOROĞLU

Hakem kötü değil çok kötüydü

Alanyaspor takımı darmaduman ve maç 3-0 oluyor. Bu skora gelene kadar Alanya'nın teknik direktörü Farioli sanki bir seyirci gibi kenardan seyrediyor. Hiçbir önlem almıyor. 3-0'dan sonra uyanıyor, oraya kademe yapıyor, yer değiştiriyor ve oyun biraz dengeye geliyor.

yarı 3-0 bitse siyah-beyazlılar 2. yarıya rahat çıkacaklar. 3-1 oluyor, bir de 10 kişi kalıyorlar.

İkinci yarı Beşiktaş Teknik Direktörü İsmael enteresan değişiklikler yapıyor. Bu değişiklikler yorgunluktan mı sakatlıktan mı? Beşiktaş'ı mahkum oynatmaya başlıyor. Maçın şekli değişiyor.

baktığımızda Alanyaspor eski Alanyaspor değil. 3-0'dan sonra canı yanınca biraz top oynamaya başlıyorlar.

Bu kadar fazla mahkum oynarsan kendi kalene de gol atarsın, penaltı da yaparsın. Defans geri gide gide kalecinin önüne geldi.

Ersin bile bir ara yere yattı ki "Takımım dinlensin" dedi.

Hakem nasıldı derseniz; kötü değildi, çok kötüydü... Bazı yerde kart kullandı, bazı yerde aynı pozisyonda kart kullanmadı. Rahat havalarda maç idare edeyim diyor, pozisyonlara uzak kalıyor. Aslında rahat değil ama o havalarda geziyor.

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