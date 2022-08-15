15 Ağustos 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Erman Toroğlu Hakem kötü değil çok kötüydü
ERMAN TOROĞLU
Hakem kötü değil çok kötüydü

Hakem kötü değil çok kötüydü

15.08.2022, Pazartesi
Alanyaspor takımı darmaduman ve maç 3-0 oluyor. Bu skora gelene kadar Alanya'nın teknik direktörü Farioli sanki bir seyirci gibi kenardan seyrediyor. Hiçbir önlem almıyor. 3-0'dan sonra uyanıyor, oraya kademe yapıyor, yer değiştiriyor ve oyun biraz dengeye geliyor.
yarı 3-0 bitse siyah-beyazlılar 2. yarıya rahat çıkacaklar. 3-1 oluyor, bir de 10 kişi kalıyorlar.
İkinci yarı Beşiktaş Teknik Direktörü İsmael enteresan değişiklikler yapıyor. Bu değişiklikler yorgunluktan mı sakatlıktan mı? Beşiktaş'ı mahkum oynatmaya başlıyor. Maçın şekli değişiyor.
baktığımızda Alanyaspor eski Alanyaspor değil. 3-0'dan sonra canı yanınca biraz top oynamaya başlıyorlar.
Bu kadar fazla mahkum oynarsan kendi kalene de gol atarsın, penaltı da yaparsın. Defans geri gide gide kalecinin önüne geldi.
Ersin bile bir ara yere yattı ki "Takımım dinlensin" dedi.
Hakem nasıldı derseniz; kötü değildi, çok kötüydü... Bazı yerde kart kullandı, bazı yerde aynı pozisyonda kart kullanmadı. Rahat havalarda maç idare edeyim diyor, pozisyonlara uzak kalıyor. Aslında rahat değil ama o havalarda geziyor.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
En az 10 maç beklemek lazım 14.08.2022 Pazar
Kartal’ın takımı daha kişilikliydi 09.08.2022 Salı
Bu zeminde ancak karpuz yetişir! 08.08.2022 Pazartesi
Salih yok, Necip 11’de oynamaz 07.08.2022 Pazar
Kendini de yakarsın, takımını da 22.05.2022 Pazar
Son bir gayretle 17.05.2022 Salı
Kim kuvvetliyse o kazanacak! 16.05.2022 Pazartesi
Kalite yok, heyecan vardı! 09.05.2022 Pazartesi
Kötü değil çok kötü 08.05.2022 Pazar
Sonuna kadar hak etti 01.05.2022 Pazar
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA