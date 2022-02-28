ERMAN TOROĞLU

Gedson’a her şeyi yaptılar

Tansiyonu yüksek bir maç. Rizespor kafa kafaya oynuyor. Büyük takımlarla İstanbul'da oynadığında, 1 golle puan çıkaramazsın, 2 golle belki puan çıkarırsın, 3 golle belki galip gelirsin. Seyirci baskısı, hakem, her şey ters gider. Rize'de Gedson Fernandes müthiş oynadı. Galatasaraylılar durdurmak için maalesef futbolun dışında bu oyuncuya her şeyi yaptılar, hakem de müsaade etti. Penaltı pozisyonlarına gelelim fazla uzatmadan; ikisinde de Rizespor kalecisinin büyük hatası var. Birincide hiç gereği yokken Gomis'in kafasına darbe yapıyorsun. Gomis topu oyun sahası içinde tutuyor, dışarı vursa tamam. Hakemin verdiği karar doğru. İkincide Kerem geliyor, penaltı istiyor. Pozisyonu kaybetmiş durumda, kaleci çıkıyor, Kerem'in bir tek şansı var; penaltıyı almak. Kaleci yardım ediyor. Niye, neden? Sağ ayağını yerde tutsa Kerem gelip onu sürükleyecek çünkü bu işi bilerek yapıyor, ayağını kaldırıyor. Ayağını kaldırınca da penaltı alıyor. Ama iyi bir kaleci, ikinci pozisyonu düşünen bir kaleci iki penaltıyı da yaptırmaz. Belki de maçın en güzel golü 3. gol… Peki bu golün mimarı kim; Feghouli. Üçüncü pası arkadaşının önüne öyle güçle bırakıyor ki bütün Rize defansı hem taca hem auta çıkıyor, çok iyi gol atıyor. Yani kalitesi fazla olmayan, oyun planları fazla olmayan iki takımın, heyecanlı, gollü bir mücadelesini izledik. Galatasaray puan olarak da psikolojik olarak rahatladı. Galatasaray stadında sahaya yabancı maddeler atıldı. Bunlardan biri futbolcunun da gözüne gelir, hakemin de gözüne gelir. Bunlara gerekli cezayı vermezseniz başka statlarda örnek olur. Futbol Federasyonu acil ve en üst düzeyden ceza vermezse bu işlerin önü açılır.

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