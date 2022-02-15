ERMAN TOROĞLU

Hakem kendine ihanet etti

Bu sezonun en tempolu maçı. Tabii Türkiye şartları için... Bu maçtan sonra çok yorum yapılacak çünkü yoruma açık çok pozisyon var. Ama şu var; iki takım da kupada uzatma oynadı, sonra böyle bir maç çıktı ortaya.

İlk yarı düello eşitti ama ikinci yarı bu sefer Demirspor çok baskı yaptı, Beşiktaş karşılık veremedi. Her geçen dakikada Adana Demirspor'un üstünlüğü arttı ve Beşiktaş oyundan düştü.

Adana Demirspor yeni bir takım. Öyle olmasına rağmen teknik adamı, bu takımı iyi yoğurmuş, iyi bir hamur çıkmış meydana.

Oyunu çirkinleştirmiyorlar, güzel işler yapıyorlar.

Hele Vargas diye bir adam var, sahada futbol adına yapmadığını bırakmadı.

Müthiş bir bücür. Alıyor, veriyor, adam geçiyor, ne varsa yapıyor. Yaşı da genç.

Böyle bir futbolu büyük takımda oynasın, seyirci ile beraber çok maçı döndürürler.

Ama iki takımı da tebrik etmek lazım. Son zamanlarda bu tarz maç az izledik. Bu hafta şanslıyız seyrettiğimiz maçlarda.

Trabzonspor-Konyaspor maçı da iyi oldu. İnşallah bundan sonra düşme hattıyla Avrupa hattı iyi mücadeleye girerler, keyifli maçlar izlemeye devam ederiz.

Maçta enteresan pozisyonlar var.

Mesela önce Balotelli'nin attığı golden önce bir ayağa basma var mı? VAR 'basma' dedi ama basmanın şekli nasıl? Zaten bu ayağa basma olayı Türkiye'de biraz tuhaf uygulanıyor ve bunu görsel olarak çıkıp net açıklayan yok yetkililerden.

Benim takıldığım nokta şu; hakem pozisyona 4-5 metre mesafede. Yani pozisyonu görüyor ve ayağa basmaya inanmıyor. Bu top gol oluyor. Sonra televizyondan izleyen arkadaş, hakemi çağırıyor ve gol iptal oluyor. Eğer sen hakem olarak o 5 metreden ki açısı çok iyi hakemin, bunu vermiyorsan, sonra değiştiriyorsan bu kendine ihanettir.

Sonra ceza alanı içinde bir Demirspor hücumunda çalım atan Demirsporlu oyuncuya bir darbe geliyor. Hakem devam ediyor.

O da bir tuhaf pozisyon. En sonunda da atılan golde 'pasif mi, aktif mi' olayı var. Bu olayda kalecinin görüş alanı içindeyse rakip oyuncu, kaleciyi rahatsız ediyorsa gol iptal edilir. Bu ikisi var, topa müdahale etmiyor, ama eğiliyor. O da kaleciyi bozabilir.

Bu da tamam, peki ikinci golü atan oyuncu golün sevinci ile formasını çıkartıyor, haliyle sarı kart görmesi lazım. Gol attığı için formasını çıkarıyor, gol atmasa forma çıkmayacak. Hakem ne yaptı? Golü iptal etti, sarı kart verdi. Kesinlikle yanlış bir hareket.

Şunu da söylemek lazım, Adana Demirspor Başkanı'nı ve yöneticilerini tebrik ederim, böyle bir takımı Adana'ya kazandırdıkları için. Stat da çok güzel.

Herhalde bundan sonra Adana'yı sadece kebabıyla, şalgamıyla değil takımıyla da seveceğiz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın