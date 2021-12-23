ERMAN TOROĞLU

Ortada F.Bahçe diye bir takım yok

Karagümrük 9 kişi kaldıktan sonra maç 1-1'ken birisi bana "İddiaya var mısın?" deseydi, "Bu maç 1-1 bitecek" diye kesinlikle girerdim. F.Bahçe 9 kişi kalan rakibine karşı galibiyet golünü bulamıyorsa ve bu maçtan berabere çıkıyorsa bu Fenerbahçe takımı ölmüş demektir.

İkinci yarı topu kanatlara indirdiler. Peki kenarlarda o topu kimler kullanacak? Sangare denen topçu; bakın futbolcu demiyorum topçu diyorum, ayağına alıyor, şişiriyor. Rakibin üzerine git, ceza alanına girmeye çalış, çalım at, değişik bir şeyler yap. Karagümrük defansı da bu ezber hücumlara aynen ezber oynayarak karşılık verdi. 25 metrede oynanan maçta F.Bahçe, Karagümrük'e gol atamadı. Şaka gibi…

İlk yarı oynanıyor Karagümrük öne geçmiş, defanstaki oyuncu Burak bir vuruşta ellerini kaldırarak havalanıyor ve koluna vuran top penaltı oluyor. Top onun koluna vurmasa direkt gol olacak, kaleci yerde hakem doğru kararla penaltı veriyor, kırmızı gösteriyor. Hadi diyelim Burak acele etti, daha maçın bitmesine 45-50 dakika var. Peki Caner'e ne demeli? Bu tip futbolcular takım bozar. Tabiri caizse mecazi manada kullanacağım, mikroplar etraflarını bozarlar çünkü Karagümrük'te çok düzgün oyuncular var. Kafalarını 90 dakika mücadeleye takmış, adam gibi futbol oynamaya çalışıyorlar. Caner'in saha içi ve dışında bu kaçıncı olayı. Karagümrük bu futbolcuyu nasıl oluyor da oynatıyor. Bu tip futbolcuları, futbol aleminin dışına iteceksin. Tabiri caizse takımını da sattı, arkadaşlarını da

Pereira gitti, otobüsün en arka koltuğunda oturanlar sahaya çıktı. Sahadaki teknik adam dediğin isim de Mesut'a bir şeyler söyleyerek oyuncu değiştirdi. F.Bahçe için fazla bir şey yazacak mıyım? Hayır çünkü Fenerbahçe diye bir takım ortalarda yok. Bir gün birileri meydana çıkarır mı bilmiyorum. Hakem doğru kararlar verdi. Şu sıralar iyi gidiyorsun, aynen devam et.

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