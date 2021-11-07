ERMAN TOROĞLU

Hakeme tek laf etmesin

Hakem bitiş düdüğünü çalmadan yazı yazamıyorum. Sebebi skor değil. Öyle şeyler olur ki o son dakikayı yazarsın. İşte bu öyle bir maçtı. Neden? Uğurcan son derece kabiliyetli, efendi bir insan hem de takım kaptanı. Rakip seyircinin önünde kazanmışsın artık işi uzatma, rakip Beşiktaş sinirli. Sen kafanı eğ, sahayı terk et. 'Alkışlayın' diyerek seyirciye hareket yapıyorsun ve ikinci sarıdan atılıyorsun.

Haftaya takımın kaleci hatasıyla kaybederse ve bu haftayı temizleyemezse sorumlusu sen olacaksın. O zaman da bu galibiyetin hiçbir avantajı kalmayacak. Demek ki psikolojik olarak hazır değilsin. Kaptanlık bandını takmak kolay değil. Kaptan gemisini denizde başıboş bırakmaz, sahip çıkar. İnşallah bu olay sana da ders olur.

Şimdi gelelim maça... Beşiktaş mücadele eder gözüküyor. İyi güzel de dün gece rakibin hediyesiyle golü buldular. Onun haricinde hücum ediyor gibiydiler ama yalan rüzgarı. Beşiktaş geçen senenin rüzgarıyla yaşıyor.

Abdullah Avcı, ikinci yarıda yaptığı değişikliklerle maçı kazandı. Avcı bu sene dengeli, kontrollü ve başarılı gidiyor. Ayakları da yere basıyor.

Beşiktaş dün geceki hakem için bir şey demesin. Koca maçta bir hatası vardı. İlk yarıda ayağından sakatlanan Trabzonlu oyuncu için oyunu durdurdu. Orada devam ettirmeliydi. Herhalde Trabzonlu oyuncu fazla bağırdı. Koca gergin maçta tek hatası buydu. İyi maç yönetti.

Beşiktaş'ın ikinci golden önce itiraz ettiği pozisyon net olarak faul değildi. Yani penaltı yoktu. Beşiktaş rakiplerini nasıl pozisyona sokuyor onu tahlil etsin ve ona göre oynasın. Bu işin de sorumlusu net olarak Sergen'dir. O da bu sene yanlış işler yapıyor. İnşallah toparlar.

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