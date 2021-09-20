ERMAN TOROĞLU

Penaltıyı Metin Şentürk bile gördü!

Dün Galatasaray'ı seyrettim kötü... Fenerbahçe'yi seyrettim kötü... Bakın; bir takım kötü oynayabilir ama en azından mücadele eder. Maalesef teknik adamlar birkaçı harici istikrarlı gitmiyorlar. Yavaş yavaş herhalde yabancı hocalar gelecek. Önce Pereira'yı konuşalım. Arkada üçlü oynatıyor. Orta saha kalabalık olacak, bekler gidip gelecek. Bakın sevgili arkadaşlar; üçlü savunma oynamak için forvette, orta sahada ona göre adamın olacak. Sen 'üçlü oynatacağım' deyip bunlarla oynarsan; olmaz. Bu kadar basit! Şu konuşuluyor, hem de bunu futbolun içinden gelenler söylüyor. İşte 'İtalya oynattı, Mancini oynattı.' Ya arkadaşlar Mancini oynatır. Onun elinde bin tane futbolcu var. Oynatacağı futbolun mantığına göre o bin tane futbolcudan seçim yapıyor. Futbolcuları milli takıma alırken transfer yapmıyor. Senin böyle bir şansın yok.

Başakşehir iyi kapandı. Visca'yı daha iyi kullansalar en az 3 gol daha bulurlardı. Serdar'dan üçlü savunma adamı olmaz. Çünkü Serdar şampiyonluğa oynayan bir takımda; dörtlü savunmada bile oynamaz. Üçlü savunma oynatacaksan önce 'kadron müsait mi' bir bakacaksın! Bu işin 4-4-2'si, 4-3-3'ü yok. Futbolda şu var: Topu kapınca hücum edeceksin. Kaptırır kaptırmaz topla kendi kalenin arasına gireceksin. Bunu sahada 10 kişiyle birlikte yaparsan takım olursun. Yoksa Fenerbahçe'de 3-4 futbolcu var; evlere şenlik! Takım mağlup, top çeviriyorlar. Skora bakmayan bir kişi 'top gezdiriyorlar, zamana karşı oynuyorlar' der. Başakşehir'in yapacağını Fenerbahçeliler yaptı.

Maşallah bu sene; Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynayan sanki denizde can simidi ile kurtuluyor.

Fenerbahçe bir bildiri yayınladı. 'Ali Şansalan maç yönetmiş. VAR'a verilir mi' diye... Haklı oldukları yan olabilir. Başka hakem verilebilirdi. Ama şu da var; verdikleri beyanat yerini buldu. Başakşehir'in buz gibi penaltısı güme gitti. Ali Şansalan'dan başka herkes gördü Türkiye'de... İnanın o pozisyonu arkadaşım Metin Şentürk bile görürdü!

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