ERMAN TOROĞLU

Hakem başarılıydı

İSMI büyük maç... Ama futbol olarak küçüktü. İnsan bu iki takımın mücadelesinden çok daha farklı pozisyonlar, kaliteli hareketler bekliyor ancak maalesef Türkiye'de olmuyor. Seyirci müthiş, zemin ağır ama bu yağmura göre de fena değil. Koca ilk yarı iki teknik adam oynattıkları futbolla milleti uyuttular. Gol olunca hareket geldi ama yine kalite yok. Mücadele var, pozisyonlar var, kalite yüzde 10. Trabzonspor golü attı, Galatasaray baktı ki iş gidiyor bütün gücünü kullanarak hücum etmeye başladı. Bordo-mavili oyuncular burada büyük bir hata yaptılar. Galatasaray'ın getirdiği topları uzun uzun vurmaya başladılar. Ayağa top yapsalar, iki yön değiştirseler Galatasaray'ın arka tarafı olduğu gibi gole açık. Yapmadılar. Ceza alanı çizgisi üzerinde 10 kişiyle defans yapmaya başladılar. Galatasaray baskılı gözüktü ama sadece gözüktü... Onlar da fazla bir şey yapmadılar. Galatasaray'ın bir 15-20 dakikalık baskısından sonra Trabzonspor yavaş yavaş çıkmaya başladı ancak burada da topları iyi yerlerde kullanmadılar. Final paslarında hatalar yaptılar. Nwakaeme, takımını 90 dakika 10 kişi oynattı. Ünal Karaman, ona fazla müsamaha gösterdi. 60'tan, 70'ten sonra değiştirmesi gerekirdi. Trabzonspor 3'e 3 gidiyor Galatasaray defansının üzerine... Nwakaeme yardımcı hakemin 30 metre karşısında, yardımcı hakemle göz göze geliyor. Yani hakemin bayrağından yarım metre geriye çıksa top alıp pozisyona girecek ama o ofsaytta top alıyor. Bu tip takımlarda böyle hareketler kabul edilemez.

Çünkü öyle pozisyonlar her zaman gelmez. Galatasaray hırsla mücadele etti ama onlar da iyi oynamadılar. 1-1'lik netice Galatasaray için avantaj, Trabzonspor için dezavantaj oldu. Ama Galatasaray'a bu 1 puanı Trabzonspor verdi.

İki takımın oynadığı futbolun kalitesini gördükten sonra Avrupa'da kulüpler düzeyinde neden bir adım ileri gidemiyoruz net bir şekilde gözüktü.

Hakem iki takıma göre daha başarılıydı...

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