KENDİ kadrolarını bir arada tutmayı başaramayanlar, Türkiye'nin farklı kesimlerini çatılarının altında bir araya getirebilirler mi...? Bu kadar Belediye Başkanının AK Parti'ye geçiş yapması normal mi? Hepsinin mi dosyası var...? Hepsi mi tehdit edilmiş...? Hepsini seçim zamanında binbir çeşit övgülerle siz aday göstermiştiniz. Afyonkarahisar'da adeta muhalefetin simge ismi olan Burcu hanım AK Parti'ye geçti. Dört dönem belediye başkanı, iki dönem milletvekili olan "Topuklu Efe" Özlem hanım AK Parti'ye geçti. İmamoğlu'nun "manevi kızı" olarak anılan, Beylikdüzü'nden Beykoz'a gönderilen Özlem Hanım AK Parti'ye geçti. Diğer geçenlerin hepsini saymaya yerimiz yetmez. YENİ Parti tek başına iktidara geliyor olsaydı, bu isimler asla başka bir partiye geçmezlerdi... Ha bu arada; madem YENi Parti iktidara koşuyor, Mansur Yavaş neden YENİ Parti'ye geçmiyor?!

ESKİ HAMAM

ESKİ TAS

Soruyorum; milletimizin ezici çoğunluğunda, YENİ Parti/ muhalefet iktidara gelirse sorunlarımızı Recep Tayyip Erdoğan'dan daha iyi çözer inancı var mı? YENİ Parti'de; fahiş fiyatlar, yüksek enflasyon, yüksek faizler, yüksek kiralar, düşük emekli maaşları, millî güvenlik, dış politika, ekonomi ve Türkiye'nin bölgesindeki gelişmeler konularında somut çözüm önerileri var mı...? Güçlü bir vizyona sahipler mi? AK Parti'nin yaptıkları dışında ya da yanında neleri öneriyorlar...? Yeni Parti ve Özgür Özel, dış politikada BATI'nın kulu ve kölesi gibi olmak algısına devam mı edecekler? Bunları ortaya koymadan iktidar alternatifi olmaları mümkün mü?



MİLLETİMİZE BATI'YA

TAPMAK ÖĞRETİLMİŞ

Daha evvel de yazmış idim. BATI'lıyı ve BATI'yı Anadolu'dan kovamadık, beynimizden silemedik. Milletimizi maalesef BATI'nın manevi esaretinden kurtaramadık. Milletimize ne acı ki BATI'ya tapmak öğretilmiş. BATI ne isterse yapalım, neyi istemezse yapmayalım, her hal ve şartta BATI'nın emrinde olalım, kulu/kölesi olalım istiyorlar. Bu nedenle; bir ayağımızı Anadolu'ya koyup, diğer ayağımız ile dünyanın her yerine uzanmamızı algılayamıyorlar. Devletimizin ve aziz milletimizin çıkarları her nerede ise oraya temas etmemiz esnekliğini kavrayamıyorlar. Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli birlikteliğinin neyi amaçladığını okuyamıyorlar. İçimizdeki bazıları da muhalifliği, sapkın bir devlet ve millet düşmanlığına çevirmişler; kafa karıştırmak, umutsuzluk aşılamak, ülkenin sınırlarının genişlemesine ve devletimizin etkisinin artmasına köstek olmak için çaba sarf ediyorlar...