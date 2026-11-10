Ak parti ve muhalefet farkı

AK Parti kendisini temizlemek ve suça karışanları cezalandırma iradesini çok açık, kesin ve net ortaya koyuyor. Muhalefetteki Yeni Parti ise, suça karışanları savunmak için çaba gösteriyor.Ayrıca muhalifler, kendi yolsuzluklarını ve hırsızlıklarını perdelemek için bu fon vurgununu özellikle köpürtüyorlar. YENİ Partililer rüşvet, hırsızlık, usulsüzlük, yolsuzluk iddialarına muhatap olanları ölümüne savunurlarken, AK Parti tavizsiz hesap soruyor.

Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, 9 saat boyunca verdiği ifadeden sonra "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamalarıyla tutuklandı. Bürokratlar arasında da da tutuklananlar var. Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı: "Fon soruşturmasında 386 gerçek kişi ve 116 tüzel kişinin malvarlıklarına tedbir, banka hesaplarına bloke uygulandı. Yaklaşık 31,5 milyar liralık para, taşınmaz ve hisse senedi gönüllü iade hesabı kapsamında iade edildi. 464 şüpheliden 120'si tutuklandı. Firari 40 kişi için arama kararı çıkarıldı. 262 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı..." Tek bir AK Partili dahi bu tutuklamaların haksız olduğunu iddia etmedi. Arkalarında kimse durmadı. Hatta partililerin çoğu, daha çok tutuklama için adeta kampanya yaptı. AK Parti seçmeninde fon vurgununa ilişkin çok güçlü ve sağlam bir özeleştiri ve mücadele kararlılığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan olaya en net tavır alanların başında oldu. Ucu kime dokunursa dokunsun, milletin malına göz dikenlerden hesap sorulacağını söyledi. Elbette suçlamaların henüz birer iddiadan ibaret olduğunu, nihai kararı yargının

vereceğini unutmamak gerekiyor.

YENİ PARTİ'NİN SARIGÜL'Ü

Gayri ahlaki ilişki iddialarını, görüntüleri ve itirafları yazı konusu yapmak istemiyorum. Oğlu tarafından savcılığa verilen ifadede Mustafa Sarıgül hakkında müthiş döviz tutarlı arazi ticareti, evinde yüksek miktarda döviz bulunması ve Özgür Özel'e para verilmesi gibi ağır iddialar yer alıyor. Bir siyasi partinin genel başkanına elden yüz binlerce dolar verildiği iddiası normal karşılanabilir mi? Bu para kişisel bir hediye mi, partiye bağış mı, yoksa başka bir ilişkinin karşılığı mı? Elbette bunlar, iddialardan ibarettir ve tamamı henüz kanıtlanmış değildir. Fakat; Özgür Özel'in bu sorulara cevap vermesi gerekmiyor mu? Mesele iki siyasetçinin özel hayatı ve aralarındaki arkadaşlık ilişkisi olmaktan çıkmıştır. Şeffaflık, yalnızca rakipler için istenecek bir özellik olamaz/olmamalıdır.

EKREM HER GÜN DAHA ÇOK İFŞA OLUYOR

Ekrem, sadece kendini değil, kendisiyle beraber yüzlerce kişiyi de yaktı. CHP'yi de mahvetti. Ekrem ve adamları, her geçen gün daha fazla ifşa oluyorlar. Yolsuzluk ve rüşvetten tutuklanan İmamoğlu hakkında ifade verenlerin hepsi yakın çalışma arkadaşları ve dostlarıdır. İlk günden bu yana "itirafçılar artacak çünkü suçüstü yakalandılar" demiştik, aynen öyle oldu. İfadelerin hepsi yalan, iftira olabilir mi? Hiçbiri mi doğru değil? Bütün bunlar "ama başkaları da yapıyor" diye meşru sayılabilir mi? Ekrem'in başı büyük dertte.

SİYONİST YAHUDİ VE HAÇLILAR

İsrail'in hedefinin, Filistin'den ibaret olmadığını tüm dünya bilmektedir. İsrail eliyle bir HAÇLI SAVAŞI yapılıyor. Aslında yerler, olaylar, durumlar ve taraflar, tarihte yaşananlarla hep aynı. İslâm dünyasını kuşatıp; yağmalamaya, paylaşmaya çalışıyorlar. Hristiyanların bir bölümü ve Yahudilerin büyük bölümü beraber oldular. Gazze'de Müslüman öldürüyorlar. Devletleri, ulusal ve uluslararası kurumları, ticari şirketleri, medyaları hep birlikte soykırım yapıyorlar. Azgın lanetlenmiş kavmin devlet isimli terör örgütü İsrail ve Batı, aslında sadece Müslümanlar ile değil bütün insanlık ve dünya ile savaşıyorlar. Müslüman devletler, Filistin'e Filistinli kardeşlerimizin güvenliği ve aslında bütün dünyanın selameti için asker, silah, mühimmat göndermek zorundadırlar.