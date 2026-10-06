Erdoğan Gazzelilerin de umudu

Yarın, İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı Gazze'deki soykırımının yıldönümü.... İsrail-Filistin çatışması 7 Ekim'de başlamadı... Yahudi terörü, İsrail kurulmadan önce de vardı.

Yaşananlar; Hamas ile İsrail arasında değil, İsrail ile dünyadaki bütün Müslümanlar, hatta bütün insanlık arasındadır. İşledikleri iğrenç soykırım suçunu kapatabilmek için kendilerine karşı çıkan herkese saldırıyorlar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emperyalist yamyamların emellerinin, soykırımcı/katil İsrail yönetiminin sapkın hayallerinin önünde hep büyük bir engel oldu. Bunun için en fazla saldırdıkları kişi Başkan Recep Tayyip Erdoğan oluyor. İşte tam da bu noktada özellikle belirtelim.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki bağımsız, güçlenen, Müslüman hassasiyetler ile davranan Türkiye, inşallah Gazze ve Filistindeki bu şeytani kuşatmayı yarmayı başaracaktır. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ve diğer destekleyenler ile Cumhur İttifakı; Gazzelilerin de en önemli umududur...

YANLIŞ YAPANDAN KURTULMAK

Recep Tayyip Erdoğan, kendi partisini de temizlemek iradesini açıkça koydu, tavrını net olarak aldığını görüyoruz. Devamı geleceği anlaşılan bir yargı süreci var. Adelet Bakanı Akın Gürlek büyük bir titizlikle süreci takip ediyor. Bütün önlemler alınıyor, mallara el koyma kararları alınıyor, gözaltılar, tutuklamalar yapılıyor.

AK Parti taraftarlarının ezici çoğunluğu, ciddi bir eleştiri ve tepki koydular. Yanlış yapanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istediler. AK Parti tabanı, öfkeli bir şekilde bekliyor, sessizce izliyor.

Bütün bunlar olurken, AK Parti teşkilatını ve milyonlarca mensubunu, birkaç kişinin yaptığı iddia edilen yanlışlarla aynı kefeye koyamayız...

Muhalefet ne yapıyor...?

İktidar için "kim olursa olsun araştırılsın" diyorlar fakat kendi belediye başkanlarına hukuk hiç dokunmasın istiyorlar...!

Yeni Parti'de yönetim, İBB ya da yönettikleri diğer belediyelerde "yargı görevini yapsın, gerçekler ortaya çıksın" diyor mu...? Fon dolandırıcılığı ile ilgili her gün ortaya yeni iddialar atan YENİ Partililer ve diğer muhalifler, gırtlağına kadar rüşvet, hırsızlık, yolsuzluk, usulsüzlük bataklığında çırpınan kendi arkadaşları hakkında, ölüm sessizliğindeler.

Kendi hırsızını korumak ve sadece rakibini suçlamak, yanlış yapanlardan kurtulmak iradesini ciddi bir şekilde engellemektedirler...

YENİ PARTİ VE HAKİKİ GÜNDEM

Yeni Parti karman çorman...

İsim sorunu var... Örgütlerde kavga, dövüş, itiş, kakış var... Belediyelerde Başkanlar ve Meclis Üyeleri iktidar partisine geçiyorlar... Politikalarında ise bir devamlılık, tutarlılık yok. Ne yaptıkları, ne için yaptıkları belli değil!

Yeni Parti milletvekilleri, Erdoğan Genel Kurul'a geldiğinde ayağa kalkmadı, konuşması başlamadan önce de salonu terk ettiler. Geçen yıl Cumhurbaşkanı'nı ayakta karşılayan Özgür Özel ve ekibi, bu yıl Erdoğan'ın konuşması öncesinde, Meclis'i terk etti. Bu hal ve hareketlerin sokakta bir karşılığı yok. Vatandaşların borsadaki bu dolandırıcılık, fahiş fiyatlar, yüksek kiralar, yüksek faizler, geçim derdi gibi hakiki sorunları var.

Muhalefetin bu meseleler ve dünyanın yakıcı sorunları karşısında somut çözüm önerileri hiç yok... Meclis Genel Kurulundan çıkalım mı? Cumhurbaşkanı, Genel Kurul salonuna girdiğinde ayağa kalkalım mı..? Gibi vatandaşların hakiki sorunlarına hiç bir katkısı olmayacak olan konular ile gündemi meşgul ediyorlar...