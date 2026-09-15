YEDİ düvel bir araya gelmiş; Türkiye'de sapkınlara para yağdırmışlar. Savaşlar, sadece topla, tüfekle yapılmıyor. Hedefleri, doğrudan devlet değil; aileyi, kadın/ erkek fıtratını, milletin devlete güven ilişkisini ve toplumsal bağları zaman içerisinde aşındırmaktır.

Gençlerin beyinlerini yıkıyorlar, toplumun doğallığını yok etmek ve kadın/erkek rollerinin yok olmasını istiyorlar. Türkiye'de LGBT çerçevesinde faaliyet gösteren SPoD'a yönelik para transferinde film fırıldaklar açıkça görülüyor. Mesele, yalnızca yabancı STK'ların Türkiye'deki bir topluluğa desteğinden ibaret değildir.

Doğrudan devlet kurumları, diplomatik temsilcilikler ve yabancı devletlerin kamu kaynaklarından finansman alınmış. Bu devlet kurumları, büyükelçilikler, vakıflar ve uluslararası kuruluşlar, Türkiye'de SPoD dışında başka hangi STK'lara, derneklere ve projelere finansman sağlamış? Aynı finansörler başka nerelerde karşımıza çıkıyorlar, kimlere ne kadar ve hangi amaçla destek verilmiş?

ALLAH'A SAVAŞ AÇANLAR

Şeytani Üst Akıl, bir iğrençlikle yine karşımızda... İnsanlığın içine düşebileceği en iğrenç durum... Allah'ın lanetlediği işleri yapan insanlar... Toplumun sinir uçlarına basarak, gerilim oluşturmak isteyen provokatörler, zorla cinsel sapkınlık dayatıyorlar...

ALLAH'ın lanetlediği ve konuşmaktan bile utandığımız hal, toplumun her gün karşısına çıkartılıyor. Şeytan ve taraftarları ile Şeytanlaşmış insanlar, meydanlardalar... Küreselci Şeytani Üst Akıl'ın gözü dönmüştür, insana ve ALLAH'a savaş açmışlardır. Bu yapının hedefi; dünyayı ve insanlığı ele geçirmektir. ALLAH'ın her emri ve yasağını çiğniyorlar. Demokrasi, insan hakları, özgürlükler ve özgür yaşam maskesi ile İslam'a, Müslümanlara küfür ediyorlar, itiraz edenleri de azgın bir nefret ile fişliyorlar. Eşcinsellik ve LGBT bir yaşam şekli veya kişisel tercih olarak takdim ediliyor ve zorla herkese dayatılıyor. Bu korkunç bir terör çeşidi oldu. Bu tür faaliyetler ve talepler; aile ve çocukları koruma hükümleri gereği, Anayasamıza göre de suçtur! İslam'a göre de eşcinsellik, büyük ve lanetlenmiş bir günahtır. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Lut ve kavmi arasında yaşanan hadiseler, benzer toplumların başlarına gelenler ve helâk edilişleri uzun uzun anlatılmaktadır. Akıllar, ruhlar, kalpler esir alınmak isteniyor... Nesiller teslim alınmak isteniyor... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu cephede de Hakk yolunda mücadele veriyor ve Küreselci Şeytanlar ile savaşıyor...

MEDYA MASKELİ SİLAHLAR

Din, ırk, mezhep, siyasi mensubiyetlerimiz, düzenli ve disiplinli bir şekilde saldırıya uğruyorlar. Millet birbirine düşman olsun, milleti bir arada tutan değerler çözülsün/ gevşesin istiyorlar. Bu yeni olmayan bir savaş... Ancak bir fark var.

Topyekûn millet olarak savaşmıyoruz, savaşamıyoruz. Bu savaşta; içimizde azılı düşmanlarımızla beraber olarak bizimle yani kendi devleti ve milleti ile savaşanlar var. Aramızda iki kesim var. Birincisi kendilerine muhalifim diyenler. İkincisi bizden gibi görünen bizden olmayanlar. Bu iki kesim, ihtilafları, farklılıkları, ayrılıkları köpürtüyorlar. Mevzu; muhalefet partileri tarafından geniş kitlelere yayılıyor, bunlara ait yayın kuruluşları ve yabancılar tarafından fonlanan medya görünümlü silahlar eliyle gündemde tutuluyor. Sosyal medya isimli adeta bir suç örgütüne dönmüş yapı da dibine kadar azılı düşmanlarımızın hizmetinde bu savaşta etkin bir biçimde yer alıyor.