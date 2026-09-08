Siyonistlerin uşağı karşımızda

HEP yazdım yine yazıyorum... Yunanistan'ın sahibi Yunan milleti değildir. TÜRKİYE, Yunanistan'ın arkasındaki kuklacıları tek tek bildiğini tarihe bir kez daha kaydedecek... Yunanistan; ABD, Avrupa Birliği ve Almanya'nın kölesi gibidir. Şimdi Siyonist Yahudilerin ve İsrail'in köpekliğini yapmaya niyetleniyor... Yunanistan, işte bu emperyalist yamyamlar adına karşımızdadır. Daha önce de aynı güçler adına Anadoluyu işgale yeltenmemişler miydi? Aslında Ege ve Akdeniz'de karşımıza dikilen Haçlı/Siyonist ittifakıdır. Haçlı Seferleri, Batı'nın genetik ortak paydasıdır, akrabalık genidir. Batılılar, yeryüzünün en iğrenç ve kanlı barbarlığının adı olan Haçlı Seferleri ile, hiç utanmazlar... Aleyhinde konuşmaz ve konuşturmazlar...

Birbirleri ile itişir, kavga eder ve hatta savaşırlar ama Türk ve Müslüman düşmanlığında bir ve beraberdirler... Ayağımıza dolanan Yunanistan, işte bu ittifakın kiralık katilidir. Tabii ki amaçları Türkiye'nin hak ve menfaatleridir.

CHP KAPATILSIN DİYEN CHP'LİLER

Gazeteci Mustafa Balbay; kendisini müebbet hapisten kurtarıp, zindanlardan dışarı çıkarıp parlamentoya gönderen CHP için şu sözleri söyledi; "CHP kapatılsa herkes oturacaktı, herkes yepyeni bir yol tutacaktı. Orada bir akıl birliği oluşacaktı" Kapatılsın dediği CHP'den milletvekili seçilerek hayatının en konforlu zamanlarını yaşadı. Hep iddia edildi; Özel, İmamoğlu ve adamları, CHP'nin kapanmasını istediler, hatta kapatılması için çaba gösterdiler, ancak bunu başaramadılar... Şimdi ise Mustafa Balbay bu ifadeleri kullanıyor ve yapılmak istenenin CHP'nin kapatılması olduğunu adeta kanıtlıyor.

Acaba CHP kapatılsın diye başka hangi film ve fırıldakları çevirdiler...? Bu nasıl bir kin ve öfke anlaşılır gibi değil...! İbretlik açıklamalar...! AK Partili ya da başka biri söylese kıyameti kopartırlardı... CHP'liler, birbirlerini gırtlaklıyorlar, bugün varlıklarını bile inkar eder hale geldiler..

MUHALİFLERE ZEHİR SAÇIYORLAR

CHP ellerinden gitti. Solcu maskeli film fırıldakçılar, başka bir parti ile aynı işlere devam etmek istiyorlar... Aday göstermek için milyonlarca dolar para verildiği iddiaları, dekontlar, para trafikleri, MASAK raporları havalarda uçuşuyor. Belediye Başkanlarının bazısı cezaevindeler; atadan, dededen, babadan CHP'li olanların bazısı AK Parti gitti... Uşak, Menderes, Manavgat, Antalya ile ilgili yaşananlar, ifadeler, itiraflar, deliller kendi medyalarında asla yer almıyor.

Duruşmalarda rüşvetin ifadeleri, dekontları karşısında kendi medyalarının tamamı sus pus...!

Aziz İhsan Aktaş, kime ne verdiğini tek tek anlatmış. Bazılarını kayda almış, belgelerini sunmuş. Ekrem İmamoğlu da aynı salonda ve mahkemede fakat suçlamaları çürütme çabası bile yok! Solcu görünümlü Ekrem'in medyası, bunların hiçbirini hiç konu etmiyor. Ekrem'in zamanında beslediği medyadaki militanları, yalanlar, iftiralardan oluşan yayınları ile muhalif seçmene zehir saçıyorlar... Düşmanlık, kutuplaştırma, değerlerimizi ve devletimizi karalama üzerine mesailerini sürdürüyorlar...