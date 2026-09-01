Türk’e kefen biçen siyonist

İsrail Başbakanı katil ve terörist Netanyahu, Türkiye'yi hedef alan yeni açıklamasında, açıkça askerî saldırı tehdidinde bulundu. Siyonist Yahudiler, kutsal metinleri tahrif etmişler ve hüküm uydurmuşlar, ülkemiz topraklarının kendilerine vaat edildiğini iddia ediyorlar... Asla ve kat'a unutmayacağız ve unutturmayacağız: Katil ve terörist İsrail, bu azgın kavim Yahudiler; Türkiye Cumhuriyeti topraklarında da hak iddia ediyor ve edecektir. Bu tespit bir masal, paranoya, vesvese değildir. Kışkırtmak ve tahrik etmek onların en iyi bildiği iştir. Kendisi Türkiyeyi vuramaz çünkü buna gücü ve yüreği yetmez, fakat Yunanistan'ı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimini maşa olarak kullanmak üzere hazırlanıyorlar... Türk'e kefen biçenin sonu ne olacak yaşarsak hep beraber göreceğiz... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya verilecek en güzel cevabı 30 Ağustos'da verdi.

ABD YAHUDİLERİN MAYMUNU

Netanyahu "Ordumuzu İran'la direkt yüzleşmeye ikna etmem uzun zaman aldı. ABD'yi bu anlayışa getirmek de uzun zaman aldı. Başardım çünkü Amerikan Televizyonlarında 1000 saat yayınlandım!" dedi. ABD'nin bütün kozmik odaları, Siyonist Yahudiler tarafından ele geçirilmiştir. 300 milyonluk ABD nüfusu, sizleri yanıltmasın. Bütün kozmik odaları, Siyonist Yahudiler tarafından ele geçirilmiş olduğu için, koskoca ABD, Yahudilerin emel ve çıkarlarına hizmet eden bir oyuncak olmuştur. Konu Siyonist Yahudilerin istekleri olduğunda, iktidara gelenlerin, Demokrat ya da Cumhuriyetçi olmaları, hiçbir şekilde fark oluşturmaz. Çünkü Amerikan derin devleti, Siyonist Yahudilerin elindedir. Dolayısı ile Yahudi ne isterse ABD onu yapar, ne istemezse de onu yapmaz!

NEO-CONLAR, HAÇLI HRİSTİYANLAR VE SİYONİST YAHUDİLERDİR

Bir de bunlar ile bir ve beraber olan, Hristiyan Evanjelistler var. Bu birlikteliğe Neo-Con da diyorlar. Aslında bu adlandırma insanların kafalarını karıştırmaya yöneliktir. Dünyaya bizler Haçlı Hristiyanlar ve Siyonist Yahudileriz diyemedikleri için, böyle bir artistik isimlendirme kullanıyorlar. Evanjelistler, Protestan Hristiyanların bir tarikatıdır. İncil ile ilgili diğer Hristiyanların şiddetle reddettikleri inançlara sahipler. Hatta bunlar kendilerini Siyonist Hristiyanlar olarak tanımlıyorlar. İlk bakışta herkes bunları Hristiyan zannediyor. Halbuki bunlar, buz gibi Siyonist Yahudi. Bu arada; hemen hatırlatalım: Joe BİDEN, "Siyonistim... Siyonist olmak için Yahudi olmaya gerek yok" diye herkese defalarca ilan edivermişti.

BATAN KATAMARAN

Girne açıklarında batan gemide kurtarılanlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı, dilerim. Şirket, bakım ve onarım konularında sorumludur. Mürettebat, inisiyatif almaması, belki de eğitimsizliği ile sorumludur.

Teknenin su aldığı anlaşıldığı anda, personel, ne yapacaklarını bilmiyorlar mıydı...? Hemen acil durum botları neden devreye sokulmadı, tahliye işlemlerine derhal başlanmadı...? Elbette Kaptanın da büyük kabahati var... Gerekli muhasebeyi yapmak, sorumlulardan hesap sormak ve bu yürek yakan olaydan dersler çıkartmak zorundayız. ALLAH beterlerinden ve benzerlerinden korusun...