Deprem ve yöneticilerimiz

Marmara Depremi'nde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle yâd ediyor, yakınlarına sabır diliyorum. Yaşadığımız bu ağır acı, depreme hazırlığın ertelenemez bir görev olduğunu hepimize göstermiştir.

Kentsel dönüşümden güvenli yapılaşmaya, afet öncesi hazırlıktan kriz yönetimine kadar her alanda kararlılıkla çalışmalıyız. Şehirlerimizi daha sağlam ve dirençli hâle getirmek için tavizsiz bir çaba içinde olmalıyız ve başımıza bu zihniyete sahip yöneticiler seçmeliyiz. Rabbim aziz milletimizi ve ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin.

İHBARLAR KENDİ İÇLERİNDEN

Süleymancılar olarak adlandırılan grup içerisinde yer alan bazı kişilerin, örgüt lideri Alihan Kuriş ve diğer şüphelilerin yakalanmaları üzerine ihbar ve şikâyetlerde bulunmaları asla göz ardı edilemez... İhbar ve şikâyetçilerin önemli bir kısmı, şüphelileri tanıyan ve örgütsel faaliyetler hakkında bilgi sahibi olan kişilerden oluşuyor.

Yargının, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmasının bir millî güvenlik sorunu olduğunu belirtelim. Dolayısıyla bir dinî topluluk, tarikat, cemaat değil, suç teşkil eden eylemler soruşturuluyor. Alihan Kuriş'in tutuklanmasını "siyaset/oy" meselesi gibi sunanlar, suçu ve suçluları korumak amacına hizmet ediyorlar...

"Kuriş ve adamlarını, Erdoğan'a oy vermediği için tutukladılar." iddiası külliyen yalandır. Bu adamlar, Erdoğan'a zaten 25 yıldır oy vermiyorlar. Bugüne kadar tutuklanmamışlar da bugün niye tutuklansınlar? Ayrıca Erdoğan'a oy vermediğini açıkça ilan eden dernekler, birlikler, vakıflar, meslek örgütleri, barolar, birçok sivil toplum kuruluşu var.

Hangisi sırf Erdoğan ve AK Parti taraftarı değiller diye hukuki takibata uğramışlar?

CIA, MOSSAD VE KURİŞ

Kuriş operasyonunun Millî Güvenlik Kurulu'nun son toplantısında da ele alındığı bilgisi var. Olay siyasi değil, tamamen organize suç...! Ortaya saçılanlar: Külçe altınlar. Altınlar, Alihan Kuriş taraftarlarınca iddia edildiği gibi bir kuyumcu deposunda değil, Yılmazlar Kimya'ya ait olduğu belirtilen bir depoda bulundu... 100 milyar TL'yi aşan kara para trafiği...

Köln'de 70 milyon $'lık merkez inşaatı... Gizli haberleşme ağı, Hindistan merkezli mesajlaşma programı kullanacak kadar tedbir almışlar... Konu asla siyaset, seçim değil, millî güvenlik içerikli suç örgütüdür.

Kuriş ve peşine takılanların, FETÖ ve gizli servislerle girdiği tehlikeli ilişkilere dair çok önemli bulgular söz konusu. Ayrıca 15 Temmuz'dan sonra bazı ülkelerde FETÖ'nün kurumlarını devraldıklarını da özellikle hatırlatmak lazım... Alihan Kuriş ve yandaşlarına vurulan bu darbe, Alman İstihbaratı BND'ye ve onlar üzerinden de CIA, Mossad'a vurulmuştur.

Bütün kepazelikleri ortaya saçılan bu yapıyla birlikte hareket edenler, destek sunanlar, gayrimeşru ve gayrikanuni hâli görmezden gelmeye devam ederlerse elbette suç örgütüne yardım ve yataklık yapmış olmayacaklar mı...

KURİŞ VE ÇETESİNE YARAMASIN

Süleymancılar, seçim zamanı açık açık CHP için oy topladılar. İmamoğlu ve başta İstanbul olmak üzere CHP'li birçok belediyede Süleymancılarla yakınlaşmalar ve iş birliği, 2024 yerel seçimleri öncesinde hep gündemdeydi... Sağır sultan bile aralarındaki ilişkileri duymuştur.

Hastane imarları, arazi tahsisleri, işe adam almalar... Ancak bunları şimdi gündemde tutmak; gizli servislere hizmet, yolsuzluk, yasa dışı para trafiği, yurt dışına para kaçırmak, örgütlü suç iddialarını gölgeler ve davayı esastan uzaklaştırmaya hizmet eder...