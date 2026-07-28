Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı

CHP'li olsun veya olmasın muhaliflerden her ağzını açan mutlaka Recep Tayyip Erdoğan'a veryansın ediyor. Recep Tayyip Erdoğan ne yaparsa yapsın asla iyi yaptı demiyorlar. Ne kadar zenginleşirlerse zenginleşsinler Erdoğan'a bir kere bile teşekkür etmiyorlar. Savaş çıksa ülkeyi düşmana teslim edecek bir ruh hali var. Recep Tayyip Erdoğandüşmanlığının sebebi siyasi veideolojik görüşler değil islamdüşmanlığıdır...

YENİ PARTİ'DE DERMAN VAR MI?

Yeni Akit gazetesinden Muhammed Kutlu incelemiş. Yeni Parti programında; "Milli", "Müslüman" kelimeleri hiç geçmiyor, "İslam" kelimesi ise yalnızca bir kez yer almış... Programlarında; "Türkiye Cumhuriyeti devletinin İstanbul Sözleşmesi'ne taraf olması sağlanacak ve tüm hükümleri eksiksiz uygulanacaktır" cümlesi açıkça yer alıyor.

Ekrem İmamoğlu, Yeni Parti'nin de sahibidir. Yeni Parti: Rüşvet, yolsuzluk, usulsüzlük iddiaları ile suçlananların tarafını tutanların partisi... Öyle ya ayrıldıkları arkadaşları ile aralarındaki tek fikir ayrılığı yargılanan Belediye Başkanları hakkında arınmayı istemek ya da istememektir. CHP'den ayrılanların; ekonomi, eğitim, iş hayatı, enflasyon ile ilgili konularda CHP'den farklı bir ideoloji, fikir, duruş farklılıkları yok. Dış siyasetten haberleri yok, vatandaşa dokunan hiç bir proje üretememişler. Mavi Vatan ve benzeri kavramlara programda yer verilmemiş. Toplumsal cinsiyet, ayrımcılık ve İstanbul Sözleşmesi gibi başlıklara geniş yer ayrılmış. Tek marifetleri, sıkışınca Atatürk'ün arkasına sığınıp hükümet ya da devlet düşmanlığı yapmak. CHP ya da yeni dedikleri CHP artıklarının bu ülkede olası bir iktidarında ülke görülmemiş bir gerileme, batma ve hatta teslim edilme ile karışı karşıya kalır. Yok oluşun her acısını iliklerimize kadar yaşarız...

CHP'Yİ YAKIP YIKANLAR

Yeni bir partinin kuruluş sürecini değil, Cumhuriyet Halk Partisi'ni yıkma girişimini seyrediyoruz. Baba ocağını yakıp yıkıp gittiler. FETÖ mensupları, Terörsüz Türkiye gerçekleşmesin isteyen PKK/PYD/YPG derin yapıları, DHKP/C mensupları, Avrupa Birliği derin yapıları, aramızdaki Sol-Liberal maskeli BATI'ya tapan yapıların yönlendirmesi açıkça görülmektedir. Bunların beslediği medya kuruluşları ve İBB kaynakları ile CHP'nin kaynakları kullanılarak yaratılan medya düzeni, algı ve provokasyonlarla ayrılıkçı yapıyı büyütme çabasındadır.

ABD VE KATİL İSRAİL KAVGALI MI?

ABD ile İsrail'in arasındaki kavga ya da ayrılık var mı? Asla inanmıyorum. Suudi Arabistan ile sivil nükleer anlaşma İsrail ile barışmasına bağlandı.

İsrail ordusu ile dev anlaşma Temsilciler Meclisi'nden geçti. Her iki devletin de ALLAH belasını versin. Ben de İsrail ile ABD birbirlerini gırtlaklasın istiyorum. Fakat sahadaki gerçekler kavga değil işbirliğinin devam ettiğini gösteriyor. Bu arada; ABD devletinin derinliklerinde, ABD'yi katil İsrail'in esaretinden kurtarmak için bir mücadele olduğu gerçeğini ve ABD toplumunda İsrail'e olan desteğin azalmasından bahsedebiliriz.