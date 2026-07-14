FETÖ ile başka kimler vardı...?

Yarın 15 Temmuz ihanetinin yıl dönümü... Unutmayacağız, unutturmayacağız inşallah... Fetullah Gülen haininin, şerefsizinin peşine takılanlar birkaç ayrı grup idiler...

Daha önce de yazmıştım... Unutmamak ve unutturmamak için bir kez daha tarihe not düşmek istiyorum... İhanetin içerisinde kimler vardı...? Bazı mezhepçi ordu, emniyet, yargı, mülki idare mensupları bu ihanetin içindeydiler... PKK ve sevicileri de bu kepazeliğin içindeydiler...

DHKP/C katilleri ve onlara sevgi ve sempati besleyenler de bu iğrenç ihanetin bir parçasıydılar... Çok tuhaf ama, yukarıda saydıklarıma tamamen ters, milliyetçi ve hatta ülkücü kimliğiyle bilinen fakat MHP'den dışlanmış, kovulmuş olanların bazıları da darbe olsun istediler...

Kendilerine Atatürkçü diyen ama Atatürk ile zerre ilgisi olmayan bazıları da bu rezillikte görev alabildiler...

Çeşitli sebeplerle; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan nefret eden ve bunu artık bir saplantı haline getirmiş, sağduyuyu artık tamamen kaybetmiş, sapkınlar da sahnede yer aldılar...

O GECE DARBE OLSUN İSTEYENLER

Bunların bir kısmı bizzat görev aldılar. Bir kısmı bizzat görev almadı ve fakat gizlice destekledi. Bazıları, darbeye karşı çıkanların dirençlerini kırmak, şeklinde ihanete dolaylı destek attı. Büyük çoğunluğu da darbe teşebbüsünü alaya alarak, "kontrollü darbe" falan diyerek, ihanete sonradan destek attı. Daha önce de yine burada sizlerle paylaşmıştım.... Bazıları da darbe olsun diye bekledi... Darbe başarılı olsun istediler.... Duyar duymaz heyecanlandılar... Sevindiler.... İlk anda, sanki çok normal ve beklenen bir durummuş gibi yorumlar yaptılar...."Eh işte olacağı buydu" dediler.... Ve haftalarca devam eden "Demokrasi Nöbetlerine" asla katılmadılar. Katılanlara dudak büktüler. Kendi aralarında alay ettiler.

AHBAP ÇAVUŞ FİLM FIRILDAK

Malum kitlenin ana akım medya ve sosyal medya sayfalarında, Türkiye'nin en güvenilir insanı diye paylaşılıyordu. Geçmişde Haluk Levent'ten kahraman çıkaran muhalifler, bugün ne kadar sahtekar olduğunu izah etmeye çalışıyorlar. İmamoğlu taraftarı Ece Güner, adama borç vermiş, aylar sonra zor bela geri alabilmiş fakat bunu da milletten gizlemiş.

İddialar makul bir şüpheye dayanmaktadır ama varsa bir suçu, sabit hale gelmemiştir. Soruşturma yerindedir, adı üstünde iddiadır, iddianame düzenlenip Mahkemeye intikal ettiğinde göreceğiz. Recep Tayyip Erdoğan'a karşı olmayı, devletin ve Erdoğan'ın başında olduğu tüm kurumların karşısında olmak zannediyorlar. "Devlet yok, Ahbap var" diye yalan ile KIZILAY'ı, AFAD'ı karaladılar, fitne ateşini büyüttüler. İftira, yalan ve algılarla devletin köklü kurumlarını hedef alanlar, bütün yalanlarını hakikat diye takdim etti... Milletin zor gününü bile istismar edenler, bugün ne hesap verebiliyor ne de özür diliyorlar...

Bu arada sizi ve milleti uyarmak isteyen herkesi linç ettiniz. Solcular, siyasal Aleviciler, CHP'liler ile bunların peşine takılan diğerleri; depremi bile siyasi amaçla kullanmak adına, yeter ki devlet kurumlarına güven azalsın, Recep Tayyip Erdoğan zarar görsün diye elinize geçen her fırsatı kullandınız.

Algı operasyonları çöker, hakikat ayakta kalır. Devletin kurumlarını itibarsızlaştırmaya çalışanlar yine mahcup olmuş, millet ise kimin samimi, kimin istismarcı olduğunu bir kez daha görmüştür. Salyalar akıtarak AFAD ve Kızılay'a saldıranlar ne olacaklar...? Bu tezgahı canla başla savunan sözde gazeteciler bu işin neresindeler...?