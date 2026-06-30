Turkuvaz Medya; Gezi kalkışması, 17/25 Aralık, MİT kumpası, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve daha nice saldırılarda tavizsiz bir şekilde milli iradeden yana tavır almıştır.



Kumpasçılarla, FETÖ mensuplarıyla, hainlerle, kelle koltukta savaşmıştır. Bu fakir kardeşiniz de adlarını burada tek tek saymama imkan olmayan birçok arkadaşımla beraber bu savaşta en önde yer alan birisidir. Turkuvaz Medya olmasa Türkiye'yi yalanlarla allak bullak ederlerdi.

Turkuvaz Medya'nın her sahadaki yerli ve milli tavrı sayesinde emperyalist yamyamların, küreselci şeytanların yalanları, iftiraları ve kurdukları tuzaklar tek tek püskürtülmektedir. Bir kez daha tarihe not düşmek istiyorum...



LGBT'NİN YASAKLANMASI ŞARTTIR



Şu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve LGBT'den daha tehlikeli bir hareket yok. Bunların gizlediği Pedofil, Zoofil ve Nekrofil şeklinde üç talepleri daha var. Yani çocuklarla sevişmek, hayvanlarla cinsi münasebete girmek ve ölülerle ilişkiye girmek.

Bunlar Allah'a karşı savaş açan sapkınların örgütleridirler. Bunlar insanlığın yüzkarası kimselerdir.

Uyanık ve dikkatli olmak zorundayız.

Rusya bile bunların faaliyetlerini yasakladı. Durum bu kadar vahim.

Aile yapımızı çökertmek için dışarıdan fonlanan, okulları, medyayı, STK'ları saran bu yapıya karşı sessiz kalamayız. LGBT propagandasını ve faaliyetlerini yasaklayan kanun şarttır.

Kıymetli dostlar, LGBT Propagandası her yerde karşımıza çıkıyor. 3.000 Eşcinselin yer aldığı Gemiye ilişkin kamuoyunda oluşan güçlü toplumsal hassasiyet ve CİMER şikayet başvuruları sonuç vermeye başladı. Bu çok kıymetlidir.

Ancak unutmayalım: MESELE SADECE bir GEMİ MESELESİ değildir. Birinin engellenmesi diğer sapkın organizasyonlara mani olmuyor...

Nitekim yeni uluslararası sapkın organizasyonlar şimdiden ilan edilmeye başlanmıştır. Eğer bugün güçlü bir irade ortaya koymazsak, yarın çok daha büyük dayatmalarla karşı karşıya kalabiliriz.

Çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmalıyız, ailemize sahip çıkmalıyız, milli ve kültürel hassasiyetlerimize sahip çıkmalıyız, LGBT varlığının yasaklanması hayata geçirilene kadar mücadele devam etmeliyiz.



VER PARAYI AL MAKAMI



Bu kaçıncı ifade? CHP'li Muhittin Böcek müthiş bir şekilde pişman. Etkin pişmanlıktan yararlanan Muhittin Böcek, yeni verdiği ifadede İmamoğlu'nun adaylık için 15 milyon euro rüşvet istediğini, 5 milyon euroyu 'havala' yöntemiyle gönderdiğini itiraf etmiş. Kapalıçarşı üzerinden HAVALA düzeni kurmuşlar. Kendisine MUHALİF diyen bazı satılık kalemlerin her gün geleneksel ve sosyal medyada, yolsuzlukları nasıl savunduklarını ibretle izliyoruz. Masak raporlarında belediyelerden aldıkları milyonlar tespit edilen, altlarına belediye araçları tahsis edilen, kamunun paralarıyla sözde gazetecilik yapanlar, hala millete ahlak dersi veriyorlar. İmamoğlu hakkında gündeme gelen iddiaları görmezden geliyorlar. Siyaset, körü körüne koruma kalkanı oluşturma yeri değil; hesap sorma, şeffaflık isteme makamıdır. Bu millet hamaset değil, temiz siyaset, şeffaf yönetim ve hesap verebilirlik istiyor. Sorular, ifadeler ve itiraflar ortadayken susanlar da, görmezden gelenler de bu vebalin ortağı olur.

