Siyonist Rubin ve CHP

Emperyalistler yamyamlar, Türkiye'de etkilerini kaybettikçe Avrupa Parlamentosunda, Amerikan Kongresi'nde feryat ediyorlar.

Prebili Akın Gürlek'i hedef alıp, Avrupa Parlamentosu'na yaptırım çağrısı yapıyor. Siyonist Yahudi, şeddeli FETÖ'cü alçak Rubin'e göre, önümüzdeki dönemin Türkiye Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı ve İstihbarat Başkanı Silivri'de cezaevindeymiş. CHP'nin kimin tarafından yönetilmesi gerektiği konusunda tavsiyeler veriyor. Demokrasiyi savunduğunu söyleyenlerin, yabancı aktörlerin Türk siyasetine yön verme girişimlerine karşı tavrı ne olacak? Ayrıca kimmiş bunların Dışişleri Bakanı MİT başkanı acaba?



EKREM VE ÖZGÜR'ÜN HAİN KEMAL'İ



Ekrem İmamoğlu'nun, Özgür Özel'e: "Artık yeni partiyi kur, orada daha fazla oyalanma." diye emir verdiği iddia ediliyor.

Seçime girme yeterliliği olan parti, bir de yeni parti planları varmış. Belediye Başkanlarının yeni partiye geçme konusunda ciddi itirazları var. Milletvekili ve Belediye Başkanlarının çoğunluğu iki tarafla da diyaloğu sürdürüyorlar. Özgür ve Ekremin adamı CHP'liler; sosyal medyada Eski Genel Başkanları Kılıçdaroğlu'na ve taraftarlarına çirkin ifadelerle saldırıyorlar... Okuyacağınız ifadelerin hepsi Ekrem militanı CHP'lilere ait...

Hain Kemal, Sarayın aparatı, Cumhur İttifakı'nın tetikçisi, Erdoğan'ın casusu, AKP'nin ortağı, Satılmış herif, Düşkün hain, Alevilerin yüz karası, Onursuz ve şerefsiz Kemal, BOP'un ortağı, Atatürk Cumhuriyeti'nin temeline son dinamiti koyan hain...Daha da var fakat buraya yazmak bile çirkin... Birbirlerine ana avrat küfrediyorlar. Ekrem, Özgür ve adamları, acımasızca kavga ediyorlar Amaç; CHP'de hasar bırakarak gitmek. CHP; rüşvetçilerden, hırsızlardan, yolsuzluk yapanlardan arınabilecek mi? Arındıktan sona, tertemiz şekilde siyasetin umudu olmaya devam edebilecek mi?



SAVAŞ BARIŞ VE TÜRKİYE



Anlaşma ilk bilgilere göre İran'ın çok aleyhine değil. ABD/İsrail bu savaştan ne kazandığı belli değil. Görünürde ciddi bir kazancı da yok. İran'ın kayıpları ise asla görmezden gelinemez. İran, ruhani lideri dahil neredeyse tüm üst komuta ve devlet kademesini kaybetti.

Alt yapısı ciddi zarar gördü. Ekonomisi zarar gördü. Müzakereler sonunda belki de nükleer programından tamamen vaz geçecek. Türkiye Cumhuriyeti, Katar, Pakistan ve Suudi Arabistan ile birlikte çok kıymetli bir barışa hizmet etti... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve etkisi bütün taraflar ve arabulucular tarafından bütün dünyaya ilan edildi... İnşallah ateşkesin ardından bu devletler askeri ve siyasi birlik de kurabilirler.



ABD İSRAİL'İ DİZGİNLEYEBİLİR Mİ!



Haçlı/Siyonist ittifakı gözü dönerse Trump'ı bile ortadan kaldırır. ABD kongresi, CIA, Pentagon, medya iş ve finans dünyası, Hollywood ve Üniversiteler Israilin emri altında... Sizce İsrail mi Amerika'yı yoksa Amerika mı İsrail'i kontrol ediyor...? İsrail, muhtemelen anlaşmayı bozmak için yine harekete geçecek ve ABD ile gerilimi tırmandıracak. İsrail'in kendi Savunma Bakanının belirttiği gibi, İsrail'in hedefleri ABD'lilerden farklı ve barış anlaşmasına uymaya meyilli olmayacakları açık. İsrail'in anlaşmayı sabote etme tehdidi çok ciddi ve her an karşımıza çıkabilir...İsrail ABD'den finansal ve askeri destek olmadan birden fazla cephede savaşları sürdüremez.