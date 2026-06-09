Al sana seçim

Seçim de seçim diyordunuz...

Alın işte dize seçim... 6 beldede seçim yapıldı... CHP sadece birinde kıl payı kazandı... Orada da oyları nerdeyse yarıya düştü...

Elbette yerel seçimler, genel oy oranları için tam bir gösterge kabul edilemez. Üstelik bu seçim bölgeleri belde... Ancak yine de seçmen eğilimleri hakkında azıcık da olsa bir ipucu barındırıyor. Ayrıca; sonuçlar tersi olsaydı bugün ortalık erken seçim naralarıyla yıkılırdı. Sosyal medyada estirilen rüzgarın, gerçek hayatta sandıkta karşılığının olmadığı bir kez daha anlaşıldı. CHP üç bin kişiyle miting yaptığını söylediği beldede sadece 2 adet oy aldı.

Otobüslerle taşınan partililer, kalabalık görünsün diye çevrilen film fırıldaklar da ayrıca açığa çıkmış oldu.

EN TUHAF GÜN

Biz bu satırları yazdıktan sonra farklı herhangi bir gelişme yaşanmazsa: Bugün TBMM tarihindeki en tuhaf gün yaşanacak...!

CHP de aynı saatte iki grup toplantısı duyurusu yapıldı. Biri Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu. Diğeri de Özgür Özel. Her ikisinde de saat 13.30 olarak duyuruldu. Grup salonu kime açılacak? TBMM yönetimi nasıl tutum alacak? Ne Özgür Özel vazgeçiyor ne de Kemal Kılıçdaroğlu... Bu durum, Allah korusun taraflar arasında bir itiş, kakış, kavga, gürültü, çatışmaya yaşanması ihtimali barındırıyor. Meclis çatısı altında olay çıkabilir. Milletvekilleri karşı karşıya gelmemeye dikkat edebilirler ancak destekçilerini nasıl kontrol edecekler...? Her geçen gün tarafların araları daha da açılıyor.

KAVGA EDEREK AYRILMAK

CHP'yi terketmekten başka çaresi kalmayan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu tayfası, CHP'den kavga ederek ayrılmak ve kendilerince bir haklılık zemini yaratmak istiyorlar.

Bir taraftan "kurultay" diye bastırıyor, diğer taraftan başka bir partiye geçmek için temaslar yürütüyorlar. Tehditler savuruyorlar. Pavyonda delegeleri satın alarak CHP'ye çöken Özgür Özel ve ekibi, butlan kararı sonrası koltuktan kaldırılınca gözünü Ecevit'in partisi DSP'ye dikmiş. Özgür Özel ekibinden CHP'li Murat Emir, DSP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yumuşak'ı ziyaret ederek, Kurultay'da partiyi Özgür Özel ve kendilerine devretmesini istemiş. Bu teklif DSP'de ittifakla reddedilmiş. Önder Aksakal "Temiz CHP'lileri" Ecevit'in partisine davet etti.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ MİLLETİN TERCİHİ

Ana Muhalefet Partisi CHP, bu haliyle ülkenin ve dünyanın yakıcı sorunlarına bir çözüm sunabilir mi...? Milletin ve devletin kaderi, birbirlerini bir kaşık suda boğmak isteyen CHP'li bu insanlara teslim edilebilir mi...? Her vesile ile yazdım, söyledim, bugünlerde bir kez daha vurgulamak şart oldu. Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin, geçmişten bu yana ülkenin sorunlarını çözme konusunda devam eden güçlü iradesi ve kriz çözme kabiliyeti devam ediyor. Tecrübesi, başarısı ve karizması ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, arkasında Devlet Bahçeli ve Cumhur İttifakı'nın görev yapıyor olması, yüce ALLAH'ın Türkiye'ye bir ikramıdır...

İSRAİL SAVAŞ BİTSİN İSTEMİYOR

İran İsrail'e saldırmamış olsaydı bile İsrail'in İran'a yeni bir saldırı düzenleyebileceğini ve müzakereleri sabote edebileceğini hep söyledim.

Çünkü İsrail, gerilimi düşürmüyor, tırmandırıyor. İsrail içerisinde muhalefet var, fakat onlar da savaş çığırtkanlığı yapıyorlar.

Netanyahu'ya karşı olanlar bile bu süreçte Netanyahu'ya destek veriyorlar.

İsrail'de İran konusunda Amerika'dan farklı politikalar izlenmesi yönünde de ciddi bir eğilim var.