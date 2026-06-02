Cepteki genel başkan

Genel Başkan ibaresini cebinde taşıyormuş. Çünkü asıl Genel Başkan Özgür Özel değil, Ekrem İmamoğlu'dur.

CHP Genel Merkezi'nden çıkartılan Özgür Özel ve ekibi Ankara İl Başkanlığına sığınarak orada bir toplantı yaptı. Özgür Özel ve ekibi paralel bir bayramlaşma töreni düzenleyip "Hain Kemal" sloganları attırıp halay çektiler. Ardından da hep birlikte Anıtkabir'e yürüdüler.



Anıtkabir'i kepazeliklerinin üstünü örtmek için kullanıyorlar, işler her karıştığında soluğu Anıtkabir'de alıyorlar. Burada da itiş, kakış, kavga, gürültü ile kendilerini ayrıca rezil ettiler, tüm teamülleri çiğnediler. Cebindeki kağıdı çıkarıp çelenk'e yapıştırmaya kalkması, görevli askerleri itip kakması, üzerlerine yürümesi, bir kez daha tam bir kepazelik ve rezillik manzarası oluşturdu! Bu arada hatırlatalım; bu zevat, daha önce Anıtkabir'de Cumhurbaşkanımız için slogan atılınca çok öfkelenmişlerdi! Kendi içlerindeki ilişkilerde bu kadar çirkin ve kötü davrananların, iktidar olduklarında kendilerininden olmayanlara neler yapabileceğini varın siz düşünün!



MİLLET SORUYOR, HANGİSİ CHP?



Memleketin Ana Muhalefet Partisi yerlerde sürünüyor. Devletin ve milletin kaderi bunlara teslim edilir mi...?! İki ayrı CHP var. Genel merkezi başka, TBMM grubu başka! Birbirlerini bir kaşık suda boğmak isteyen insanlardan oluşan iki ayrı CHP var.

Milletvekillerinin danışmanları bile birbirlerine girmiş. Hangisi hakiki CHP? CHP'yi kim temsil ediyor? Kimin dediğini CHP'nin dediği olarak kabul edeceğiz? Kılıçdaroğlu ve yandaşlarının mı, Özel, İmamoğlu ve yandaşlarının mı...? Türkiye ve dünya yakıcı sorunlarla boğuştuğu bir dönemden geçiyor. Böyle dönemlerde parçalanmış siyaset ve Ana Muhalefet, sadece partileri değil, ülkenin tamamını etkiler. Yaşananlar, sadece CHP'nin parti içi sorunları olarak görülemez. Hepimiz devlet ve millet merkezli bir istikrar arayışı içinde olmak zorundayız...



CHP'DEKİ FETÖCÜLER



Kemal Kılıçdaroğlu; büyük bir özgüvenle, kararlılıkla ve cesaretle HESAP SORACAĞIM diye haykırdı. "Arkamızdan sinsice sızan, ruhunu satmış FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum" dedi... Kılıçdaroğlu bunu açıklamalıdır, kastettiği FETÖ ajanları kimlerdir? Onlara zamanında hangi görevleri vermiştir?



BELEDİYELER BATAKLIĞA DÖNMÜŞ



CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, 61 kişiyle birlikte rüşvet ve imar yolsuzluğundan gözaltında. Devasa imar yolsuzlukları oluşturdukları iddiaları var... Buca Belediyesi'nde işçiler maaşlarını alamadıklarını söyleyip eylem yaparken, Görkem Duman'ın sevgilisi Sevcan Orhan'la Tayland'ın Phuket Adası'nda tatil yaptığı ortaya çıkmıştı. İşçiye "para yok" denilen belediyede, başkanın yılbaşı tatilinde Phuket keyfi yapması büyük tepki çekmişti. Belediyeler adeta bataklığa dönüşmüş durumda. Bu nedenle Belediye Kanununda çok kapsamlı değişiklikler yapılması kaçınılmaz hale gelmiştir. Maalesef başkanların gereksiz ve aşırı yetkileri, kendilerinini merkezî hükümetten ayrı bir güç kabul etmeleri, seçilmişlik konumlarını dokunulmazlık zannetmeleri, müthiş bir felakete yol açmıştır.