Adaylıkları satmışlar mı?

CHP idarecileri, yolsuzluklara kol kanat geriyorlar. CHP fondaşı gazeteciler de "Biz akepe karşıtıyız" bahanesiyle kör, sağır, dilsiz ayağına yatıyorlar... Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, verdiği 8 sayfalık ek ifadesiyle CHP Genel Merkezi'nde kurulan sistemin işleyiş şemasını en ince ayrıntısına kadar deşifre etti: Veli Ağbaba'nın "Özgür Özel'in talimatıyla" kendisinden "30 milyon TL" istediğini belirten oğul Böcek, o günkü kurla 900 bin küsur Euroya denk geldiği, bunun üzerine Ağbaba'nın "1 milyon Euro'ya tamamla getir" dediğini söyledi.



CHP'LİLERE NE YAŞANSA BOŞ!



Eğer bir belediye başkanı, milyonlarca Euro'yu aday olmak karşılığında veriyorsa göreve geldiğinde önceliği halka hizmet olur mu? Verdiği bu parayı maaşıyla mı geri alacak? Kimlerden, nasıl geri kazanacak? Gerçi ne fark eder? Makam aracına 170 bin euro harcayıp faturayı belediyeye kesen, sonra da "o da devletin parası, bu da devletin parası, ne fark eder" diye pişkince savunma yapan zihniyete ne anlatsanız boş. CHP seçmeni, gerçeklere kendini kapatıyor, külliyen inkar ediyorlar... Yolsuzluk soruşturmalarıyla iyice rezil olan CHP yönetiminin gündemi işte bunlar: Ekrem İmamoğlu'nun parti üzerindeki etkisi... Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden dönüş ihtimali... Kurultay iptal davası...



İÇİMİZDEKİ ZAVALLI EZİKLER



Amerika, Venezuela'da Maduro'yu alırken, sonik ses dalgası kullandık dedi. Silahla alakalı hiç bir görüntü ve kanıt yok. Öve öve bitiremediler. Göklere çıkarıp hemen inandılar. Türk Devleti Yıldırımhan füze ve Güçhan motor yaptık dedi. Tanıtıldı. Görüntüler var. Detayları MSB açıkladı. İnanmıyorlar. KIZILELMA'ya 'profil', KAAN'a 'tekerine motor takmışlar, yürütüyorlar' demediler mi? Çünkü bunlar ezik. Aşağılık kompleksi var bunlarda. Biz yapamayız diye 80 yıl ezberletilmiş, gözüyle gördüklerine bile inanmıyorlar...



EPSTEİN, SİYONİSTLER, İRAN



Epstein adlı Mossad ajanı, ABD Başkanı'nı küresel pedofil çetesine bulaştırdı. Unutturmak için İran'ı bombaladılar... Ayrıca Irak yönetimi içinde de büyük bir ihanet var. Irak, İran'ı vurmak için bir İsrail hava üssüne ev sahipliği yapmış. İsrail Irak içinde kırsalda gizli bir üs kurmuş, buradan İran'a saldırmış. İçeriden birileri ülkeyi İsrail'e satmış. Peki kim fark etmiş? Bir çoban... İlgili yerlere bildirmiş, Irak yönetimi birlik göndermiş onu da ABD bombalamış... Çoğu İran yanlısı olan Irak'ın güvenlik ve askeri personeli olayı fark etmedi... Başta Türkiye, İran, Suriye, Ürdün olmak üzere herkes tehdit altındadır....



AVRUPA BİRLİĞİ TEK PARÇA MI?



Türkiye'nin son 20 yılda her alanda yaptığı atılımlar, Türkiye'yi küçümseyen görmezden gelen kibirli sömürgecileri, Türkiye ile iş birliğine zorluyor. Belçika'nın Kraliçesi, içerisinde birçok bakan ve özel sektör temsilcisinin yer aldığı 428 kişilik bir heyetle Türkiye'ye geldi. Belçikalılar; savunma sanayii, enerji, havacılık, lojistik, sağlık ve yaşam bilimleri, teknoloji ve dijitalleşme başta olmak üzere bir çok alanda iş ve yatırım fırsatlarını, iş birliğini imkanlarını görüşmek ve anlaşmalar sağlamak amacındalar. Fakat aynı anda başka bir şey daha oluyor.

Avrupa Birliği'nin getirdiği GPA şartı nedeniyle Türk şirketleri artık AB ihalelerine giremeyecek. 1,7 trilyon dolarlık 'kamu' pazarına GPA bariyeri geliyor. Avrupa Birliği'nin, kamu ihalelerinde "yalnızca GPA üyeleri teklif verebilir" şartını getirmesi, hazır giyim ve tekstilden gıdaya, tıbbi cihazlardan inşaat malzemelerine kadar pek çok sektörde Türk ihracatçısını masanın dışına itiyor.



AB mevzuatı gereği, ihaleyi kazanan şirket Avrupalı bile olsa, ürünlerini GPA üyesi olmayan bir ülkede yaptıramıyor. O halde soru şudur: Hangi Avrupa muhatabımız?