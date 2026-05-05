Başıboş köpekler son olarak Van'da bir çocuğu parçaladılar... Başka bir çocuğu da yemeye teşebbüs ettiler; yaralı kurtuldu.



Maalesef son zamanlarda aramızda tuhaf bir insan topluluğu oluştu; hayvan sevgisini beslediği hayvana tapma noktasına taşıyan aynı zamanda çirkef ve arsız bazı insanlar... Köpeklerin parçaladığı çocuklarla ve onların acılı anneleriyle alay edecek kadar iğrençler... Bu konudaki kanunun uygulanması konusunda Valiler ve Belediye Başkanları, kendisine hayvansever diyen bu azgın azınlık tarafından linç edilmek korkusu mu yaşıyorlar...? Valiler ve Belediye Başkanlarının boyun eğen, kayıtsız tavırları vatandaşta büyük bir öfke oluşturmuştur.



Bu öfke ve tepkileri de haksız yere Hükümet'e yönelmektedir... Kanunun emri nettir: sahipsiz hayvanlar derhal toplanacak, kısırlaştırılacak ve uygun koşullarda barınaklarda tutulacaktır. Sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacaktır. Bu görev belediyelerindir. Tüm belediyeler bu yükümlülüğü derhal ve eksiksiz yerine getirmek zorundadırlar. İhmal ve gecikmeye kesinlikle müsamaha gösterilmemelidir...



CHP FAİZLERİ DÜŞÜRECEK Mİ?



CHP dünya yanıp kavruluyorken Türkiye'yi nereye konumlandıracak?

Batı'ya kul köle mi, bağımsız eksene mi...? Eleştirdiği yargıda ne gibi reformlar hedefliyor? Sosyal politikaları neler? Eğitim, sağlık, aile, gençlik, sosyal yardımlar konusunda ne gibi projeleri var? CHP'nin iktidar olması halindeki ekonomi programı nedir? Faizleri düşürecek mi, ne yapacak? Fahiş fiyatlar, kiralar hakkında hangi tedbirleri alacak?



Aylardır il il geziyorlar. Meydanlarda bunlarla ilgili somut tedbirler, öneriler getiriyorlar mı? Bu soruların cevabı mitinglerin gündeminde var mı? Ne bir projeleri, ne de iktidar vizyonu iddiaları yok...!



Gündemleri para kuleleriyle, baklava kutularıyla mücadele değil; bunların üzerine giden kurumları tehdit etmek. İddiaların üzerine gitmek değil, basını susturmak derdindeler. Belediye başkanlıkları için rüşvet verilmesi iddiası ise bizzat Özgür Özel'i de ilgilendiriyor...



ÖZGÜR VE EKREM'İN MİLİTANLARI



Çırpındıkça batan Özgür Özel de destekçisi Ekrem'in militanları medya aparatları da bu kadar büyük yolsuzluğu ve rüşveti, ucuz yalanlarla örtemiyorlar.



Bu yolsuzluğun ve hırsızlığın belgeleri ortalığa saçılıyor iken CHP genel Başkanı, bu suçun ve suçlunun sanki ortağı gibi davranıyor, dahası tüm bu delilleri, gelişmeleri yok sayıyor.



Devlete ve hukuğa hakaret ederek, Cumhurbaşkanı'na düşmanlık ederek, pervasızca suç ortağını savunuyor.

CHP genel başkanı, iki mühim mesele ile şüpheleri üzerine çekmektedir. Birincisi; CHP Genel Başkanlığını, Ekrem'in İBB üzerinden elde ettiği rüşvet, haraç paralarıyla, iç ve dış desteğiyle ele geçirmiş olmak... İkincisi; çok ciddi iddialar, deliller, itiraflar ve ifadeler ile suçlanan Ekrem'i ve diğer Belediye Başkanlarını, sanki hiçbir suçları, kabahatleri, kusurları yokmuş gibi ölümüne savunmak.



Aklı başında her CHP'li bu çirkin gerçeği görmelidir. Ne yapsın istiyorsunuz devlet ve yargı? Pavyonda satın alınan delegeleri görmezden mi gelsin? Yüzlerce milyarlık vurguna gözlerini mi kapatsın?