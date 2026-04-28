Vicdan sahibi CHP’li var mı?

Halkın çoğunluğu, sorunların çözümünü mevcut iktidarda aramaktadır. Cumhur İttifakı açık ara hala öndedir. Siyasi hal ve durum nettir... Recep Tayyip Erdoğan'ın olmadığı, AK Parti'nin yer almadığı bir iktidar seçeneği yoktur. Çünkü; CHP idare heyeti hâlâ partilerini temizlemek ve şüphelerden kurtarmak yerine, sanıkları ve çaldıkları paraları kurtarmanın peşinde. Hâlâ delilleri, belgeleri, itirafları, şahitleri, raporları tamamen yok sayıyorlar... Sağduyu sahibi, vicdan sahibi CHP üyeleri de elbette varlar ve yapılması gerekenleri kendi aralarında konuşuyorlar.

İşte kendi aralarında, kapalı kapılar ardında konuştukları:

CHP'yi İmamoğlu esaretinden ve gündeminden kurtarmak... CHP'de yolsuzluk, rüşvet ve ahlaksızlık iddialarına bulaşanlar hakkında büyük bir arınma başlatmak... CHP'yi Silivri'den idare ve finanse edilen medya militanlarından kurtarmak...

CHP'yi sadece Erdoğan karşıtlığı ve nefretinden ibaret gibi olmaktan kurtarmak. Milletin ve dünyanın gerçek gündemi ve sorunları hakkında yeni ve gerçek öneriler, politikalar söylemler üretmek... Sizce başarabilirler mi...?

MİNE DE DİĞERLERİ DE CHP'Lİ...

Batı putuna adeta tapan, Batı'ya karşı iflah olmaz bir tutku besleyen Mine Kırıkkanat... Konuk olarak katıldığı solcu maskeli televizyonların yayınlarında ve çalıştığı gazetelerde Müslümanlara küfürler savurup, mütedeyyin insanları iğrenç ifadeler ile tehdit etmeyi meslek edinen bir yaratık.

İslam dinine ait bütün dini ritüellere, cemaat, tarikat ve örgütlere nefretle karşı olurken, Hıristiyanların ve Yahudilerin dini inançlarına, masonlara hiç ses çıkartmazlar...

Mine Kırıkkanat, İmamoğlu'nun da militanlarından birisidir...

Bu sefer de Kılıçdaroğlu nezdinde yine hakaret etmiş... Bu kadın, mensup olduğu gazete, hakaret ettiği Kılıçdaroğlu, göstermelik tepki veren Özgür Özel... Hepsi aynı siyasi görüşten ve hepsi militan CHP'li!

SOSYAL MEDYA İNSANLIĞA TEHDİT

Eğer hepimiz telefonlarımızdaki ve diğer internet bağlantı cihazlarımızdaki her uygulamayı silsek, konum servislerini kapatsak ve bir ay boyunca sosyal medyayı kullanmayı bırakabilsek, trilyon dolarlıklık şirketler hayatta kalabilirler miydi? ASLA... Onların tüm anlamları, varlıkları ve değerleri bizim sağladığımız verilere dayanıyor. Bizler onlara müthiş bilgiler veriyoruz karşılığında bizlere hiçbir şey ödemiyorlar.

KORKU FİLMİ DEĞİL GERÇEK!

Google ne aradığınızı bilir. Amazon ne aldığınızı bilir. Telefonunuz nerede olduğunuzu bilir. Akıllı televizyonunuz ne izlediğinizi bilir. Aracınız nereye gittiğinizi bilir. Güvenlik kameranız sizi kimin ne zaman ziyaret ettiğini bilir. Bunların her bir parçası toplanır, işlenir ve sizin haberiniz olmadan başkalarına parayla satılır. Belki de asla bir parçası olmayı kabul etmediğiniz ve bundan tek bir kuruş bile kazanmadığınız trilyonlarca dolarlık bir büyüklük oluşur. Her gün, her saniye, şirketler hayatımızın en mahrem konularını, arzularımızı, korkularımızı, alışkanlıklarımızı, ilişkilerimizi tespit ediyor, tasnif ediyor, saklıyor ve defalarca satıyor.

Konu sadece para ile ilgili de değil... Bu hal, insanları bu şirketlerin ve sahipleri olan zihniyetlerin adeta birer kölesi haline getiriyor. Bu yazdıklarım paranoya değil, vesvese değil, Sizce bütün bunlar normal mi...?