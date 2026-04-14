Muhalifler dünyadan da kopmuşlar

Geçen hafta da yazmış idim...

Devletimizin başında, tecrübesi, başarısı ve karizması ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, arkasında Cumhur İttifakı'nın görev yapıyor olması yüce ALLAH'ın Türkiye'ye müthiş bir ikramıdır... Türkiye'de kendisine muhalif diyenlerin bazıları, abuk subuk yorumlar yapıp milletin kafasını karıştırıyorlar...

Macaristan'da giden de gelen deSiyonist Yahudi İsrail yanlısı...



Her şeyden evvel, Macaristan'da sağ bir parti, başka bir sağ partiyi yendi...

Sağcı-muhafazakâr Orban'ı yenen yine sağcı-muhafazakâr Magyar oldu.

Türkiye'deki muhaliflerin deakıllarından geçen adamın partisi,barajı bile geçemedi.



DEAŞ/IŞİD İSRAİL'İN KÖPEĞİDİR

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da gerçekleşen terör saldırısında hedef İsrail değil hedef Türkiyedir. DEAŞ İsrail'e hiç saldırmadı saldırmaz.

DEAŞ ABD ve İsrail'in düşmanıdeğil köpeğidir. "Terörsüz Türkiye" konusunda en başarılı olan devletimiz hedef alınmıştır. Etrafımız ateş çemberi olmasına rağmen hiçbir olay yaşanmayan Türkiye'nin istikrarı,itibarı ve iç huzuru hedefalınmıştır. Turizm sezonu başında ülkemizin prestiji ve turizmi hedef alınmıştır.



ARA SEÇİM VE HAPİSHANEDEKİLER

Hüsamettin Cindoruk'un cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i görmezden geldi, elini sıkmadı, Gürsel Tekin'le sohbet etti. Özel ekibi de CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'e aynı muameleyi uyguladı.



Yani birbirlerinin gözlerini oymanoktasındalar. Özel'in ara seçim ısrarının Ekrem İmamoğlu'nukurtarmak dışında bir sebebide hapishanedekiler. Onları susturmak için, itirafçı olmalarını engellemek için "ara seçim olacaksizi vekil yapacağız" umudunuyayıyorlar. Özgür Özel ve CHP idarecileri geldikleri günden beri kendi kendilerine Kurultaylar, seçimler yapıp duruyorlar. CHP'li bir belediye başkanı yolsuzluk ile suçlandı, sözde demokrat geçinenler, adamı, partilerinin Cumhurbaşkanı adayı ilan ettiler.

Tacizci, tecavüzcü ve hırsızlaraneredeyse ödül verecekler...



İşlerine gelince Batı'da istifa kültürü var derler, işlerine gelmeyince de tarihin en büyük hırsız ve tacizci çetelerini savunurlar. CHP zihniyeti bu işte!

Bu arada; CHP'liler ile beraber,FETÖ'cüler de yolsuzluk yapanrüşvetçileri savunuyorlar. CHP'liler hiç mi merak etmiyorlar? FETÖ'cüler, Cumhurbaşkanı adayı yaptığınız İmamoğlu'nu neden savunuyor?



CEVAP YOK HAKARET VAR!

İmamoğlu, ilk günden bu yana sürekli olarak hakim ve savcılara sataşıyor.

Ayar veriyor, hakaret ediyor, aşağılıyor.

Böyle bir sanık tavrı, İmamoğlu'nu daha da şüpheli hale getirmiyor mu...? Butavır, kamuoyu desteğini arkasınaalmasına fayda sağlar mı? Halbukiisnat edilen suçlamalara cevapvermesi, mahkeme heyetini vehalkı suçsuzluğuna ikna etmesigerekmiyor mu?