Düşman güçlü olduğu için değil ümmet dağınık

İran'ı hedef alan İsrail saldırılarını, Siyonistleri ve maymunu ABD'yi, bütün hücrelerim ile lanetliyorum. Elbette; İran da İsrail de ABD de zalimdirler... İran da zalimdir çünkü: Irak, Suriye, Yemen ve Lübnan başta olmak üzere Ortadoğu'daki ülkelerin tamamını yaşanılabilir ve yönetilebilir olmaktan çıkardı. Müslümanlara karşı batının başlattığı savaşın oyuncağı olmuştur. Mezhepçilikten gözü dönmüş bir azgınlıkla Afganistan ve Irak'ın ABD tarafından işgal edilmesine doğrudan iştirak etti. Filistin Sorunu başta olmak üzere İslâm Milletlerinin bütün sorunlarını mezhepçilik için pervasızca kullandı. İran mezhep taassubundan kurtularak, Sünni-Şii herkesi bir ve beraber görmediği sürece, kendisiyle birlikte bütün İslam dünyasını felakete sürükler... Eğer; mezhepçiliği bırakıp gerçekten ümmet olma yolunda mücadele etseydin bugün bu durumlara düşmezdin. Aklı başında herkes mezhepçi molla rejiminin İslam ve Müslümanların başına ne kadar büyük bela olduğunu çok iyi biliyor. Tamam da biz şimdi ne yapacağız? Katil, terörist, işgalci, Siyonist İsrail'in İran'ı vurmasına sevinecek miyiz...? Elbette HAYIR... İran'ın her attığının isabet etmesi ve galip gelmesi için dua edeceğim...

İÇİMİZDEKİ SİYONİSTLERİ KAYDEDİYORUZ

Aklı başında birisi, İsrail-ABD saldırganlığının İran'a iyilikler ve güzellikler getireceğini zannedebilir mi...! Bazıları, savaş esnasında ve ardından, rejim yıkılacak ve İran'a demokrasi gelecek havasında... Bunun gerçeklikle alakası yok, gönüllerinden geçenleri gerçekmiş gibi anlatıyorlar ve yorumluyorlar... İran düşerse İsrail ve ABD kazanacak, yoksa bazılarının istedikleri bu mu? Siyonist Yahudilerin mevcut İran planı, asla Türkiye'nin lehine bir sonuç doğurmayacaktır. Amerika ve İsrail hesabına İran'da rejim değişikliği isteyenler var. Samimi olarak İran halkının iyiliği için bunu isteyenleri elbette hariç tutuyorum. Sahte aydınımız, çakma sanatçımız, Batı foncusu gazetecilerimiz, Batı hayranı akademisyenimiz... Bunlar, Gazze'de katliama gözlerini kapattılar... Karabağ için arkalarını döndüler... Suriye'de, Libya'da ne işimiz var dediler... Yunan'a Rum'a zeytin dalı uzattılar... Terör örgütü PKK/YPG sınırımızda olsa ne olur dediler... Kerkük, Musul ve Suriye'deki Türkmenlerimizi görmezden geldiler... İran vesilesi ile Siyonizmin köpekliğini ve Emperyalizmin uşaklığını yapanları kaydediyoruz...

İRAN'DA İÇERİDEN İHANET

Hamaney'e en yakınındakiler ihanet etmişler... Hamaney'i satan ajanlar, İsrail'e haber verip üst düzey yetkililerle birlikte Cumartesi günü toplantı olacağını söylemişler, İsrail haberi alınca saldırı tarihini öne çekiyor. Yani ihanet içeriden oluyor. Kendi dini liderini bile koruyamayan İran, kırk gün yas ilan etti. Yahudi, başındaki kippası ile gelip İran'da saldırı düzenlememiştir. İranlı bilinen, zannedilen fakat kendi devletine, milletine ihanet eden kişi ya da gruplar, düşmana bilgi, belge sunmuşlar ve yardım etmişlerdir. İran'ın uğradığı saldırılarda içeriden destek ve yardım edilmesi, korkunç bir hadisedir. Buradan yola çıkarak anladık ki FETÖ benzeri yapılar, İran'ın en kılcal damarlarına kadar kök salmışlar. İran'daki stratejik kurumlar ve olaylar ile ilgili mühim bir Yahudi etkisi de var. Ülkemizde de çok yakın zamanlara kadar böyle değil miydi? İran'da yaşananlardan yola çıkarak; Türkiye'de yaşayan her Siyonist Yahudi'nin ve onların peşine takılan diğer Yahudilerin, İsrail'in ajanı olduğu asla unutulmamalıdır... Bu vesile ile bir kez daha hatırlatalım: Kahpe Fethullah Gülen ile adamları/ sevenleri de dünyanın her yerinde Siyonist Yahudilerin ve Siyonist Hristiyanların kucağında oturuyorlar ve onlara köpeklik yapıyorlar. FETÖ ile mücadeleyi; Amerika'nın bir bölümü, Avrupa, CIA ve MOSSAD ile mücadele olarak algılamaz isek bütün değerlendirmelerimizde yanılırız.