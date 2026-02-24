Sadece İslam’a karşı laikler

Ramazan'ın bu kadar görkemli geçmesi, yine laiklik maskesi ile İslam ve Müslüman düşmanlığı yapanları çıldırttı. Daha evvel de yazdım, söyledim: Dünyada ve ülkemizde, kendisini laik olarak tanımlayanların ezici bir çoğunluğu, aslında, sadece İslam'a ve Müslümanlar'a karşı laiktirler. Laiklik anlayışları ise; İslam'a ve Müslümanlara düşmanlık etmek, sövmek, dünyada ve Türkiye'de İslam ve Müslümanlar hakim olamasınlar diye savaş vermektir. Bu insanların; özellikle ülkemizde diğer dinler ile ilgili, İslam ve Müslümanlar için sergiledikleri laiklik anlayışların hiçbirini göremezsiniz. Yani bu reziller; Hristiyanlara, Yahudilere ve diğer dinlerin mensuplarına karşı laik falan değildirler. Hatta; onların dini vecibelerine ve ibadetleri ile ilgili uygulamalarına, müthiş bir saygı duyarlar. Özel dini günlerinde falan, sosyal medyada tebrik mesajları yayınlarlar. Homoseksüellerin, lezbiyenlerin, travestilerin haklarını ararlar. Ama ezan sesinden tiksinirler. Bir de İzmir'de "Laiklik elden gidiyor" diye yürüyüşe çıkmışlar. Kentin sokakları paçalarına kadar çamura batmış, çöpler toplanmıyor, Belediye'de işçiler haklarını alamadıkları için eylem yapıyorlar, körfezde lağım kokusundan nefes alınmıyor; bunlar için değil de sen kalkmış milletin inancına, Ramazan'a savaş açmak için yürüyorsun! Laikliği İslam ve Müslüman düşmanlığına gerekçe yapan bu iğrenç zihniyetle kıyamete kadar savaşacağız...

KABE'DE HACILAR HU DER ALLAH

Emin olun; müzik, çizgi film, sinema, tiyatro, medyanın bütün unsurları, tank, top, uçak, İHA ve SİHA kadar önemlidir. Laiklik maskesi ile İslam'a ve Müslümanlar'a bu saldırı olurken... Tüm Türkiye'de 7'den 77'ye herkesin diline ve kalbine ilahiler yerleştiren kardeşlerimiz yüreklerimizi ısıttı... "Kabe'de hacılar hu der Allah" ilahisiyle memleketin hali değişti. Sağolasın Celal Karatüre ve Abdurrahman Önül kardeşler ve ekibi... Rabbim sizi muhafaza etsin, Allah razı olsun hepsinden... Adamlar, iki ayaklı şeytanları çıldırttılar!

İRAN'A KİM SALDIRMAK İSTİYOR?

Küresel ve bölgesel politikada Türkiye'nin çıkarının nerede olduğunu bilmeyenler ya da ABD/İSRAİL lehine gerçekleri yamultanlar çok ciddi bir tehdittir... Medyamızdaki bazı yayın organları, sanki ABD Savaş Bakanlığı'nın propaganda makinesi gibi yayın yapıyorlar. Yaptıkları yayınlar bilerek ya da bilmeyerek İran'a yapılacak bir saldırıyı meşrulaştırmaya çalışıyorlar gibi algılanıyor... ABD ve İsrail'in ekmeğine yağ sürecek haber, bilgi ve söylemlerden uzak durmak lazım. Siyonist Yahudilerin mevcut İran planı, asla Türkiye'nin lehine bir sonuç doğurmayacaktır. Türkiye, Katar, Mısır ve Suudi Arabistan; İran/ABD/İSRAİL savaşının başlamasını engelleyebilmek ya da bir İsrail-İran çatışmasına ABD'nin dahil olmasının önüne geçebilmek için müthiş bir gayret gösteriyorlar... Şüphesiz İsrail, bu barış masasını sabote edecektir. Muhtemelen İran, önümüzdeki süreçte bir savaşa girecek fakat soru şudur: ABD ile mi yoksa İsrail ile mi?