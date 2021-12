BAŞTA Avrupa hiçbir hukuk devletinde, terör örgütü ile anılan marş, bir siyasi parti kongresinde katılanların hepsi tarafından okunmaz, okunamaz, okutturmazlar… Hüküm giymiş ve hapishanede cezasını çekmekte olan terör örgütü elebaşı lehine slogan atılmaz, atılamaz, attırmazlar… Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü uğruna, bölücü terör örgütü ile mücadelede canlarını feda eden on binlerce şehidin kemikleri, bir kez daha sızlamıştır…Şehit yakınlarının, gazilerimizin ve ailelerinin yürekleri yanmıştır…

HER EVDEN HDP'YE OY VEREN CHP'LİLER, SİZ DE SORUMLUSUNUZ…!

HDP; teröristlerin adamlarından arkadaşlarından ve sevicilerinden oluşan, siyasi parti maskeli insanlar topluluğudur. Bu nedenle kapatılmalıdır, yenisini kurarlar, aynısını yaparlar ise onlar da kapatılmalıdırlar. Ta ki bunları yapmayıp, gerçek, sivil, terörle ve terörist ile anılmayan bir Türkiye partisi oluncaya kadar… PKK ve HDP var olduğu müddetçe, bunların dışında siyaset yapmak isteyenler de zaten yok ediliyorlar. Bu arada Atatürk'ün partisi CHP, bu HDPKK ile neredeyse aynı parti olmuştur. Asıl büyük tehdit de budur. CHP ve HDP, TBMM Genel Kurulunda neredeyse her konuda aynı yönde oy kullanmaktadırlar.

Daha önce de her evden HDP'ye 1 oy kampanyası yapmadılar mı…? HDP barajı geçti diye pilav dağıtmadılar mı…?

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR'DE TERÖRİST İSTEMİYORUZ

Terörist Demirtaş için; "Sayın Demirtaş'ın siyasette aktif olduğu dönemde çizdiği çizgiyi beğenenlerden biriydim" diye hayranlığını fışkırtan Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'yi PKK/DHKP-C mensuplarıyla doldurmasına şaşırdınız mı…? CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın sözleri sosyal medyada yayınlanmıştı… Ne diyordu…? "100 kişi alınıyorsa işe; 35 CHP, 15 İYİ Parti, 15 diğerleri, 20-25 de İBB kariyer üzerinden gidiyor. Süreç bu şekilde…" Eleman alımını partilere göre paylaştırırlarken, "yüzde 15 diğerleri" şeklinde kastettiklerinin, HDP/DHKP-C liler olduğunu anlıyoruz…

ATARLANMA EKREM CEVAP VER..!

Yani CHP'li Ekrem İmamoğlu ve adamları; İBB'yi yönetmiyorlar, terörist seviciler ile beraber yağmalıyorlar. PKK/KCK, DHKP-C gibi terör örgütü ile ilgili hakkında işlem yapılmış kişileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alan Ekrem İmamoğlu; safını seçmiş, tercihini bilerek bu yönde kullanmıştır.

İBB'den yapılan ilk açıklamalara göre de yapılanları savunmaktadır. Terör örgütlerine bilerek ve isteyerek yardım ve yataklık edenler, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde bilerek işe alınmışlardır. Zaten CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun; PKK'lı terörist Demirtaş'a, PKK'lı Pervin Buldan'a, PKK'ya yardım ve yataklıktan dolayı görevden alınmış HDP'li Belediye Başkanlarına nasıl sevgi ve yakınlık beslediği de gizli değil, ortadadır.

SEÇİM BAHANESİ İLE SAVAŞ

Bu seçimlere, ve aslında ülkemizdeki her seçime; finans oligarşisinin, para baronlarının, Haçlı Hristiyanların ve Siyonist Yahudilerin Türkiye'deki siyasi partileri de giriyor. Bu nedenle, bu seçim ve her seçim, aslında bir beka meselesidir. Düşmanlarımıza hizmet eden içimizdeki hainler, 100 yıldır demokrasi adı altında, kurdukları siyasi partiler ile seçimlere giriyorlar.

Yani; isimleri, yöneticileri, görüntüleri bizden gibi ama ruhları Batı'ya kul köle olmuş siyasi kuruluşlar. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu AK Partiden, Meral Akşener MHP'den oy kopartmak üzere sahnededirler. CHP ile HDP'nin bir ve beraber olması nedeni ile CHP'den kopanları Meral Akşener'e yönlendiriyorlar. Hepsi aynı cephedeler… Böylece hesaplarına göre oylar, Recep Tayyip Erdoğan'a gitmeyecek, aynı cephede kalmış olacak. Hedefleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi zayıflatmak; mümkünse Cumhur İttifakını tümden yıkmak…