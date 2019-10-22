Gül, Davutoğlu, Babacan neredeler?

ABDULLAH Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu...

Bu isimlerin üçü de AK Parti hükumetlerinde Dışişleri Bakanlığı yaptılar. Gül ve Davutoğlu, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık yaptılar... Uluslararası medyada ve dünyanın her yerinde müthiş bir çevreleri var.

Tam da şu sıralarda, Türkiye'nin tezlerini, haklılığını, tüm dünyaya anlatmak için çırpınıyor olmaları gerekmez mi...? Bu milletin, kendilerinden böyle bir görev bekleme hakkı yok mu...?

Milli konularda küskünlük, kırgınlık, kızgınlık olur mu..?

Davete, çağrıya gerek var mı...?

Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı gözünüzü ve gönlünüzü bu kadar mı perdeledi...?



SURİYE'YE DEĞİL ABD'YE GİRMİŞİZ

Harekatı önlemek, karalamak için kafayı yediler... PKK/PYD/ YPG'li Kürt görünümlü Kürt katillerine harekat düzenlenince; ABD, İsrail ve Avrupa Birliği azdı, kudurdu, çıldırdı... İsrail'de Siyonist Yahudiler, teröristler için dua ettiler. Bu Haçlı Hristiyanlar ve Siyonist Yahudilerin ittifakı, kendilerine bağlı uluslararası örgütleri, medyayı, iğrenç yalanlarını yaymak ve kabul ettirmek için devreye soktular...

ABD Başkan Yardımcısı ile Dışişleri Bakanı apar topar ülkemize geldiler... Teröristlerini kurtarmaya çabalıyorlar...

Aslında; Suriye'ye değil; ABD, İsrail ve Avrupa Birliğine girmişiz...



İBB BAŞKANI MALUM ŞAHIS

Haydarpaşa Garı ile ilgili bir tartışma başlattı... Bazı iddalar öne sürdü... Yıllarca Beylikdüzü'nde siyaset yapmış olan Mücahit Birinci hadiseyi şöyle özetlemiş:

1-İhaledeki rakip firmanın sermayesi, İBB Başkanı'nın ileri sürdüğü gibi 10.000 TL değil, 1.000.000 TL... 2-Onların teklifi ayda 300.000 TL, İBB'ninki 100.000 TL... 3-Koskoca İBB, ihale sürecinde usul hataları yapıyor... Tüm bunlara rağmen bu zat; ben kanun, nizam, usul bilmem; ihale benim olmalı diyor... Tunç Soyer Kıbrıs ile ilgili Rum ve Yunan yönetimlerinin zil takıp oynayacağı açıklamalar yapıyor... Bu adamlara oy verenler arasında, "Benim bunlarla ortak ne yanım olabilir?" diye soranlar yok mudur acaba...?



HDP SİYASİ PARTİ MİDİR..?

Soru şudur: "Evlatlarımızı HDP il ve ilçe binalarından, HDP'liler kandırıp dağa kaçırdılar" diye feryat eden anneler ve babalar ortadayken;

HDP, meşru bir siyasi parti muamelesi görmeye devam edebilir mi...? Aslında tam olarak hal şöyle özetlenebilir...

Dağa çıkınca PKK'lı...

Suriye sınırını geçince PYD/ YPG'li...

Meclise girince HDP'li...

HDP, aziz milletimizin kendisine verdiği şansı, imkanı tercih etmemiş; milletimizin vekilliğini değil, teröristlerin vekili olmayı tercih etmiştir...



BAŞKANLAR KONUŞUYOR

Hillary Clinton, "El Kaide'yi biz kurduk" diyor... Trump da, "İŞİD'i Obama kurmuş" demişti...

Sol veya sağ, PKK, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C, tüm terör örgütlerinin silah ve para finansörünün ABD olduğu resmen ortaya çıkıyor...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın