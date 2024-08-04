ERHAN AFYONCU

İlk olimpiyat oyunlarının tarihi milattan önce 776'ya kadar götürülür. Yunanistan'da Zeus'u onurlandırmak için düzenlenen bu oyunlar sırasında savaşlara ara verilirdi. Olimpiyatlar, Roma'nın Yunanistan'ı işgal etmesinden sonra da devam etmişti. Milattan sonra 392'de ise İmparatoroyunları yasakladı. Ancak bu spor müsabakalarının günümüzdeki olimpiyatlarla alakası yoktur.veolimpiyat tarihini ve bizim maceramızı araştırmalarında anlatırlar.Fransız vatandaşı19. yüzyılın sonlarındafarklı milletleri spor yoluyla kaynaştırmakiçin olimpiyat oyunlarınıyeniden canlandırmaya çalıştı.Sorbonne'da 1894'te MilletlerarasıOlimpiyat Komitesi'ni kurdu. İlkmodern olimpiyatı ise 1896'daAtina'da düzenledi.Osmanlı İmparatorluğu, 1908 Londra Olimpiyatları'na resmen davet edilmesine rağmen katılmadı. Ancak kendileri katılmak isteyenlere de müsaade etti. Galatasaray Lisesi öğrencilerindenisimli bir jimnastikçi 1908 Atina Olimpiyatları'na katıldı. 1912 Stockholm Olimpiyatları'nda ise iki atletimiz yarıştı.İlk Modern Olimpiyatlar'da 100 metre yarışı.Milli Olimpiyat Komitemizin kuruluş tarihi Osmanlı arşiv belgeleri kullanılmadığı için yanlıştır.1907'de İstanbul'a yaptığı seyahat esnasındai sözlü olarak Osmanlı Olimpiyat Cemiyeti'ni kurmakla görevlendirdiği vedöneminde baskıcı ortam yüzünden kurulamayan cemiyetin II. Meşrutiyet'in ilanını müteakip oluşan özgürlük ortamında kurulduğudur.Servet-i Fünun'un 5 Ekim 1908 tarihli sayısında, "Okuyucularımızın bildiği gibi, modern olimpiyat oyunlarını yeniden kuran Baron Pierre de Coubertin geçtiğimiz yıl temmuz ayında İstanbul'u teşrif ederek jimnastik üstatlarından Selim Sırrı Bey'i temsilci atamışlardı. Selim Sırrı Bey, anayasanın ilan edilmesiyle verdiği sözü yerine getirip Osmanlı Olimpiyat Cemiyeti'ni oluşturarak başkanlığı bana tevcih buyurduklarını, genel sekreterliği kendisinin yürüteceğini, Hasip Bey, Asaf ve Cevat Rüştü Bey kardeşleri yönetim kurulu üyeliklerine getirdiğini, İçişleri Bakanlığı makamına başvurarak cemiyetin tescili için girişimde bulunduğunu nazik bir mektupla beyan etmektedir" şeklinde geçen ifade Olimpiyat Komitemizin kuruluşu için kullanılır. Ancak bu bilgiyi doğrulayacak resmi bir belge bulunamamıştır.1896 Atina Olimpiyatı'nda maraton birincisi kralın huzurunda.Osmanlı Arşivi'nin eski uzmanlarından ve şu anda Nüfus Genel Müdür Yardımcısı olannun, 2009'da arşiv belgelerine dayalı olarak yaptığı araştırması bu bilginin yanlışlığını ortaya koymuştur. Zaten16 Ağustos 1909'da çıkmıştır. Bu tarihten önce resmî olarak bir cemiyet kurulup tescil edilememiştir. Ancak Türkiye Milli Olimpiyat Komitemiz bu yanlışı hâlâ düzeltmemiştir.Osmanlı Devleti, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile 1905'ten itibaren ilişki kurdu. Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyesi olarak ilk kez 1909'da Berlin oturumuna katılansonraki yıllardaki oturumlarda da yer aldı.Tespit ettiğimiz bir belgeye göre İstanbul'da Babıâli Caddesi'nde eski İkdam Matbaası'nda Terbiye mecmuası binasında 24 Ağustos 1912'deadıyla bir komite kuruldu. Amacınıolarak gösteren ve kurucularını bilmediğimiz cemiyetin bir süre sonra faaliyet göstermediği anlaşılıyor.Selim Sırrı Tarcan1914'te Paris Osmanlı elçiliğinebir mektup göndererek, 1916 ParisOlimpiyatları'na hazırlık olmaküzere Paris'te yapılacak toplantıiçini davet etti.Baron Coubertinbildirmekteydi.Osmanlı pehlivanlığı vejimnastikçiliğinin temsil edilememesininüzüntü verici olduğunu dasöylemekteydi.bu konuda yazdığı raporda,diyerek komitenin kuruluş tarihine ışık tutar.1913'te Milli Olimpiyat Cemiyeti'nin kurulması için yaptığı başvurunun hükümet tarafından dikkate alındığı ve gereken iznin verildiğini ifade ediyor.Ocak 1914'te ise cemiyetin kurucularıle birlikte Teşrifat-ı Umumiye (protokol) Müdürüayan azasından (senatör)eski Bahriye zabitlerindenOsmanlı Bankası eski müdürlerindenden oluşan cemiyetin merkez heyetini teşkil eyleyerek durumue bildirdiğini söylüyor.in yazdıklarına göre Milli Olimpiyat Komitemiz Ocak 1914'te kurulmuş gözüküyor. Ancak derneklerin tescil kayıtlarının olduğu defterlerde şu ana kadar 1914'te komitenin tescil edildiğine dair bir kayıt bulunamamıştır.Pierre de CoubertinYineın 25 Haziran 1922'deyerine kaimadıyla yeni bir cemiyetin oluşmasını sağladığı anlatılır. Ancak bunun da belgesi olmadığı gibi vesikalara baktığımızda hadiseler birbirine karıştırılmıştır. 1922'de Cihan Müsabakalarına Hazırlama Cemiyeti değilkurulmuştur.Tespit ettiğimiz belgelerdeki kayıt 1922 yılına aittir. 26 Haziran 1922'de Jandarma Mektebi yakınlarındaki bir dairedekurulmuştur. Cemiyetin başkanı(Ziraat Genel Müdürü Hasib Bayındırlıoğlu), yardımcıları(Askeri Okullar müfettişi) ve(Jandarma Genel Komutanı), genel sekreter (kâtib-i umumi)(Tarcan) Bey, Muhasebeci(Şehremini/eski Belediye Başkanı), Veznedar Kaymakam (Yarbay)idare heyetinin diğer üyeleri ise(Muhtemelen İhsan Abidin Akıncı) ve Doktor(Muhtemelen Server Kamil Tokgöz) beyler idi. Cemiyetin amacı iseşeklinde belirtilmiştir.Olimpiyat tarihimizle ilgili belgeler."Bundan yirmi sene önce Fransız Baron de Coubertin'in tesis ve teşkil ettiği Milletlerarası Olimpiyat Komitesi'nin uygulamalarından olarak muhtelif başkentlerde stadyumlar vücuda getirilmiş ve 1896 senesinde İngiltere Kralı'nın huzurunda ilk olimpiyat müsabakası Atina'da icra edilmiştir.O tarihten itibaren 1900'de Paris'te, 1904'te Amerika'da Saint Louis şehrinde, 1908'de Londra'da, 1912'de Stockholm'de bütün medeni milletlerin iştiraki ile Olimpiyat Müsabakaları namı altında beden terbiyesi ve spor müsabakaları icra olunmuş ve 1916'da Berlin'de icrası kararlaştırılmıştır.Bu müsabakalara her millet kendi mevcudiyetini göstermek için en seçkin, en mahir, fikren ve bedenen en iyi terbiye görmüş gençlerini seçip gönderiyor. Atıcılıkta, yüzmecilikte birçok yarışta ve oyunlarda kuvvet ve kabiliyetini gösteriyor.Ancak, bu müsabakalara katılmak, birtakım kayıtlara ve şartlara tabi olunmaktadır. Komite, müsabakaların düzenlenmesinden önce Avrupa başkentlerinden birinde toplanarak her millete kendi görüşünü söylüyor, gönderilecek gençlerin özelliklerini ve şartlarını bildiriyor. Toplantılara veliahtlar ve prensler başkanlık ettikleri gibi, komitenin toplantısına meclis ve üniversite salonları tahsis ediliyor. Komitenin daimi üyelerini, reis kendisi seçiyor.Yakın bir zamana kadar birçok sebepten dolayı Osmanlı Olimpiyat Komitesi'ni kurmak mümkün olmamıştı. 1912 senesinde Stockholm'deki olimpiyat müsabakalarına hükümet tarafından delege olarak gönderilmiştim fakat sporcularımız oradaki gençlerle boy ölçecek kadar tecrübe sahibi olmadıklarından Osmanlı gençliği maalesef temsil edilememişti.Geçen sene Milli Olimpiyat Cemiyeti'nin kurulması için yaptığım başvuruyu hükümetimiz dikkate almış ve gereken izni vermiş olduğu için, Protokol Genel Müdürü İsmail Cenani Bey, Senatör Dilber Efendi, Bahriye subaylığından istifa etmiş olan Albay Mahmud Bey, Osmanlı Bankası'nın eski müdürü Pançrid Beyler ile beraber bundan dört ay önce cemiyetin Merkez Heyeti'ni teşkil eyledim ve durumu Baron de Coubertin'e bildirdim.Birkaç seneden beri futbol, yaya yarışları, atlamalar gibi sporun değişik şubelerinde oldukça faaliyet göstermeye başlayan gençlerin 1916 senesi olimpiyatlarına katılmaları arzu buyurulduğu takdirde ilişikteki davetnameyi nazar-ı dikkate alarak daimi üyelerinden olduğum cemiyetin haziranda yapılması kararlaştırılan toplantısına gönderilmemi ve olimpiyatlara gidecek gençlerin ne şekilde yollanacaklarının benim vasıtamla bildirilmesinin münasip olacağını arz ve beyan eylerim efendim.Beden Terbiyesi MüfettişiSelim Sırrı 4 Mayıs 1914."