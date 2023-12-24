ERHAN AFYONCU

19. yüzyılda Londra kulüp kaptan ve temsilcilerinin bir barda toplanarak Football Association'ı kurmalarından sonra futbolun ilk kuralları olan Cambridge Kuralları tespit edildi. Futbol 19. yüzyılın son çeyreğinde de Türkiye'ye geldi.Futbol kulüpleri,döneminde kurulmuş olmasına rağmen aralarındaciddi manada rekabet II. Meşrutiyetdöneminde başladı. İstanbul Ligi'ne1906'dan beri katılan Galatasaray, ilk şampiyonluğunu1908-1909 sezonunda elde etti.1909-1910 sezonundan itibaren Fenerbahçede İstanbul Ligi'nde yer almaya başladı.Fenerbahçe–Galatasaray kulüpleri arasındaki ezeli rekabet ilk defa 17 Ocak 1909 tarihinde Galatasaray Lisesi öğrencilerinin takımı ile yeni kurulmuş bir semt takımı arasındaki maçla başladı. Bu özel maçı Galatasaray 2-0 kazandı. Fenerbahçe ise bu ligde ilk 1911-1912 sezonunda şampiyon oldu. Galatasaray bu sezon Avrupa seyahatine çıkmıştı.Galatasaray ile Fenerbahçe arasında daha sonra oynanan 6 maçı da Galatasaray gol yemeden kazandı. Bu maçların tarih ve skorları şöyledir: 9 Ocak 1911: 3-0; 12 Şubat 1911: 7-0; 16 Nisan 1912: 1-0; 4 Mayıs 1913: 6-0; 25 Mayıs 1913: 1-0; 26 Ekim 1913: 3-0.Fenerbahçe, Galatasaray'ı yenmeyi bırakın gol bile atamıyordu. 1913-1914 sezonu, çekişmeli Galatasaray-Fenerbahçe maçlarından birine daha sahne oldu. Maç 4 Ocak 1914 Pazar günü oynandı ve Fenerbahçe'nin 4-2 galibiyetiyle sonuçlandı. Bu netice aynı zamanda Fenerbahçe'nin 1913-1914 sezonunu şampiyon olarak bitirdiği anlamına geliyordu. Çünkü Fenerbahçe, sonraki maçlarını kaybetse bile şampiyonluğu garantilemişti. Diğer taraftan bu maç, Fenerbahçe'nin Galatasaray'a ilk golünü atmasına ve ilk galibiyeti almasına da sahne olmuştu.İki takım arasındaki rekabet giderek kızıştığından bu maça verilen önem de bir hayli fazlaydı. Nitekim gazete haberlerinden anlaşıldığına göre Galatasaray-Fenerbahçe maçının heyecanı daha bir ay öncesinden başlamış, maçın oynanacağı günün, tarihi bir gün olacağı taraflarca ifade edilmişti. Müsabaka bu derece önemli olunca gazete sütunlarında da geniş yer buluyordu. Tasvir-i Efkâr Gazetesi bu maça dair şunları yazmıştı:"Bir aydan beri spor camiasının büyük bir heyecanla bekledikleri gün gelmişti. Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri arasında pazar günü İttihad Çayırı'nda futbol müsabakası icra olunacaktı. Her iki kulüp mensupları ve taraftarları o günün tarihi bir gün olduğunu iddia ediyordu. Gerçekten Galatasaray kulübünün şanlı bir mazisi vardı: Altı-yedi seneden beri İstanbul'da daima (...........) etmişler ve hatta Budapeşte'ye kadar seyahat bile yaparak bazı yerlerde mağlup düşmüş, bazılarında galip gelmişlerdi.Fenerbahçe daha yeni olmakla beraber üç seneden beri gösterdiği azim ve sebat sayesinde kendisine pek mühim bir mevki temin edebilmiş ve iki sene evvel İstanbul şampiyonluğunu da kazanmıştı. Fakat geçen ve bu sene bazı vesilelerle hocaları olduğuna şüphe olmayan Galatasaray kulübüyle birkaç defa yaptığı maçlarda muvaffak olamamıştı. Bu başarısızlık nedeniyle kulübün genç futbolcuları hiç gevşemeden çalışıyorlardı. 1913-1914 şampiyonluğu için takip eden müsabakalarda adeta yorulmaksızın kazanıyorlar ve birinciliği hakkıyla ümit ediyorlardı. Ve onların azim ve ümitlerini artıran talihleri de başarılarına zemin hazırlıyordu. Bir ay önce esasen üstün olduğu Strugglers kulübünü, eksik kadro olarak karşılarına çıkması üzerine yirmi dakikada altı gol yaparak kaçırmışlardı. Diğer kulüpleri de bu surette mağlup etmişlerdi.""Bundan dolayı Galatasaray karşısına her zamandan ziyade bir güvenle çıkıyorlardı. Talih bu defa yine kendilerinin yanında yer almıştı. Sanki Galatasaray oyuncularının bütünü mevkiinde hazır bulunmuyorlardı. Saat üçe geldiği haldedaha gelmemişti. Yerine başkasını ikame etmek lazım geliyordu. Galatasaray üçüncü timindenyi almışlardı. Kendi takımında iyi bir oyuncu olan bu genç böyle önemli bir müsabakaya dâhil olamazdı, olunca herhalde şaşalardı. Nasıl ki öyle oldu.Karşısında bulunankadar koşamıyor, cüssesi ufak olduğu için müsademeden çekiniyor, binaenaleyh topu daima kaçırıyor, hasmına kaptırıyordu.in yerine her vakit hücum hattında bulunanikame edildi. Fakat hücum hattında soğukkanlı bir oyun sahibi olan ve merkez hücumcusuna üstadane paslar veren bu oyuncu orada vazifesini ifa edemiyordu. Çünkü sürati noksan idi.Fenerbahçe'denlekendisini geçiyor, topu Galatasaray kalesine sürüklüyordu. Galatasaray o gün yine bir oyuncu daha almıştı:zannedersem Süleymaniye kulübünde oynuyor. Fakat böyle önemli bir maça iştirak edebilmek için bir iki sene idman yapmaya, oyunun inceliklerine vâkıf olmaya muhtaçtır.Yeni bir oyuncu daha vardı:Oldukça eski oyuncudur. Balkan muharebesindeGalatasaray Sultanisi'nin o 12 meşhurgönüllülerinden biriydi. Ayağından yaralanmıştı.İyileştikten sonra bugün yine askerlikhizmetine devam ediyor. Vücudu sağlam,hareketleri seri, oyunu mahir olan bu oyuncuGalatasaray Kulübü'nün hücum hattınınsağ tarafında parlak surette vazifesini yaptı.""Oyunun daha başlangıcında büyük bir faaliyet göründü. Top ayaktan ayağa, baştan başa dolaştıktan sonra Fenerbahçe kalesine doğru gitti.in şanlı bir havalesi topu Fenerbahçe hücumcularına ulaştırdı. Sol kanattain iyi bir pası, merkez hücumcusuin kuvvetli birtopu Galatasaray kalesine ithal etti. Fener'in taraftarları şiddetli surette alkışladılar. Fenerbahçe Kulübü'nün, üç seneden beri Galatasaray'a ilk golü yapılıyordu. Bu şeref dee teveccüh etmişti. Kulübü kendisine güzel bir madalya verecektir.""Oyun kızıştı. Galatasarayhücumcuları faaliyetleriniartırdılar. Haf beklerde atıldı, nihayet merkezhücumcutopumüdafaalarından kurtardı.Üstadane bir gol yaptı.O derece şiddetli idi kitop kalecinin eline geldiğihâlde tutamadı. Oyundevam etti. Üç çeyrek saatbittikten sonra beş dakikaaralık verildi. Bu esnadaGalatasaray, topu oyuncularındanbirine düşürdü.yine hücumhattına geçti. Sağ haf bekmüdafaayageçti. Bu da bir hataidi. Çünkü mevkiindepek iyi çalışan bu oyuncubek olamazdı. Çünkübiraz ağırdı. Bu yer dahaziyade sürat ve cevvaliyetister.Bu ikinci parti, birincisi gibi yine pek güzel geçti. Galatasaray noksanına rağmen yine üstadane çalışıyor. Fenerbahçe rakibinin daha zayıf bulunmasından dolayı ziyade bir gayret ve istekle çalışıyordu. Seyre gelen o üç-dört bin seyircinin alkış ve teşvikleri arasında futbolcular koşuyorlar, çarpışıyorlar, didişiyorlardı.""Galatasaray kalecisinin güzel müdafaasıpek çok golleri kurtardı. Fakat karşı tarafınkalecisi de pek iyi bir kaleci olduğunu ispateyledi. Fenerbahçe bekiüç-dörtdefa kendisini yere atmakla birkaç gol kurtardı.Bu müdafaa tarzı yasak değildir. Bir deçelme atmanın diğer bir nevidir. Hata addedilmediğigibi herhalde tehlikeyi de bertarafeder. Oyun bittiği zaman Fenerbahçe'nindört golüne karşı Galatasaray iki gol yapmışbulunuyordu.Fenerbahçe o günhakkıyla kazanmıştı.Çünkü onların o azimve metanetine karşıGalatasaray yamalı birtakım ile maça çıkmıştı.Özelliklein müsabaka günüçayırda bulunmamasıtehlike zamanındamevkiini terk edenaskerin hareketine benziyor.Bu hâl futbolculuğahiç de yakışmaz.Hatta diyebilirimki Galatasaray'ın mağlubiyetiinispat-ı vücut etmemesindenneşet etmiştir.Çünkü kendisi gayetiyi müdafaa yaptığı gibidekendisiyle pek iyi uyumsağlıyordu. Bu maçtapekyalnız kaldığı için hervakitki şevk ve hevesive ne de faaliyeti ibrazedemedi.Merkez savunmacıher tarafa koşmak ve birçok yerde arz-ı vücut etmek mecburiyetinde kaldığı için ileri gidemiyor ve hücum hattına lâzım geldiği derecede yardım etmeye muvaffak olamıyordu. Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray'a karşı kazandığı maçtan sonra bu senenin İstanbul şampiyonu olacağına şüphe yoktur. Çünkü Galatasaray'la ikiüç hafta sonra yapacakları müsabakada mağlup olsalar da yine sonuca tesir etmeyecektir."