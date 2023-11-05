ERHAN AFYONCU

Gazze, Bizans hâkimiyetinde iken önemli bir ticaret merkezi ve bu arada Mekke'den gelen tüccarların da uğrak noktası idi. Mekkeli tüccar kafileleriyle Suriye'ye ticarete giden Peygamberimizin büyük dedesi Abdümenaf oğlu Haşim, Gazze'de vefat etmiştir. Mezarının burada yer alması sebebiyle şehredenildi.Gazze'de daha sonrain mezarının bulunduğu yereMemlükler döneminde bir cami vetürbe yaptırıldı. Seyyid Haşim Camiidenilen mescit Osmanlı dönemindetarafından büyükbir tamirattan geçirildi. Daha sonrakidönemlerde de değişik tarihlerdecaminin yeni tamiratları yapıldı.in zamanında 634'te Gazze fethedildi.767'de Gazze'de doğdu. Bölge Haçlı seferleri sırasında 1149'da Kudüs Kralıtarafından işgal edildi.Haçlıları mağlup ettikten sonra Gazze'yi tekrar İslam hâkimiyetine soktu. Moğollar 1258 yılında Bağdat'ı işgal ettikten sonra Gazze'ye ulaştı. Moğollar'ı mağlup eden Memlükler 1187'de Gazze'yi tekrar hâkimiyetlerine aldılar. Bundan sonra Memlük Devleti'nin bir parçası olan Gazze, Kahire'nin kapısı ve karakolu sayılıyordu. Gazze hakkında geniş bilgiyi Mustafa Bilge'nin İslam Ansiklopedisi'ndeki maddesinde buluyoruz. Ayrıca bölge hakkında Amnon Cohen'in araştırmalarına da bakılabilir.in Mısır seferi sırasındaOsmanlı ordusunu Gazze'de durdurmak istediyse de başaramadı ve Gazze 1516'da Osmanlılar'ın eline geçti. Filistin bölgesi Şam Beylerbeyliği'ne bağlı Kudüs, Gazze ve Nablus şeklinde üç sancak hâlinde teşkilatlandırıldı. Gazze sancağı, Remle nahiyesiyle birlikte Yafa'nın kuzeyine, yani bugünkü Tel Aviv'e kadar uzanan sahadan oluşuyordu.Gazze, Osmanlı döneminde hızla gelişti. 1525'te 5 bin 586 olan Gazze'nin nüfusu 1530'ların sonuna doğru ara 8 bin 789'a ulaştı. 1548'de 13 bin 964, 1596'da 11 bin 390 oldu. 1649'da bölgeye gelenve 1659'da Gazze'ye gelen Sayda'daki Fransız konsolosuGazze'nin zenginliğini anlatırlar.Gazze'yidiye anlatır.Fransız seyyah, bölge halkının Rumca, Türkçe ve Arapça konuştuğunu söyler.18. yüzyılda Bedevi Araplar bölgede asayişi bozdu ve halkın bir kısmı Nablus tarafına göç etti. Osmanlı yönetimi bölgeyi canlandırmak için 1742'de Gazze'yi Şam Eyaleti'nden ayırıp havas-ı hümâyûnunun arasına kattı. Bölgede malikâne sistemi uygulandı. Yüzyıl sonuna kadar sancak Şam Eyaleti'nden ayrı kaldı. Ancak güvenlik, iaşe ve mali konularda Şam Eyaleti'yle birçok bağlantısı vardı.Hac yolları üzerinde olan Gazze, 1869'da Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla önemini kısmen yitirdi. Filistin, Osmanlı'nın son dönemlerinde ise önce Sayda Eyaleti'ne, sonra Suriye Vilayeti'ne, ardından da son dönemde kurulan Beyrut Vilayeti'ne bağlandı.Gazze'nin ve Filistin'in dört asırlık huzur dönemi, 1917'de İngiliz işgaline girmesiyle sona erdi. Gazze'nin nüfusu 1912'de 40 bin civarında iken İngiliz işgalinde 1922'de 17 bin 500'e düştü. 1945'te 34 bine yükseldi. Ancak 30 yıl sonra bile Osmanlı dönemindeki durumuna ulaşamamıştı.1948'de İsrail'in kurulmasının ardından Filistin'e çok sayıda Yahudi göçmenin gelmesiyle bölgedeki demografik durum altüst oldu. Vatanlarından sürülen Filistinlilerin sığındıkları yerlerden biri de Gazze oldu. Gazze'nin nüfusu 1965'te 150 bine ulaştı. Gazze, 1948'de Mısır'a bağlandı.Şam'da toplanan Filistinliler, Kudüs şehri merkez olmak üzere bir Filistin devletinin kurulduğunu ve Gazze'nin geçici merkez kabul edildiğini açıkladılar. 1954 yılı başlarındaGazzeli gençleri teşkilatlandırarakFedâyîn Örgütü'nü kurdu 1956'daAbdünnâsır'ın Süveyş Kanalı'nımillileştirmesi üzerine Mısır'a savaşaçan İngiltere ile Fransa'nın yanında yeralan İsrailliler, Gazze'ye girip FedâyînÖrgütü'nü dağıttılar.Gazze, 1967 Savaşı'nda tekrar İsrail işgali altında girdi. İsrail'in işgaliyle Gazze'nin nüfusu 1967'de 118 bine geriledi. 13 Eylül 1993'te imzalanan Oslo Antlaşması uyarınca Gazze, Filistin Ulusal Yönetimi'nin bir parçası oldu. Ancak uygulanan ablukayla bir türlü huzur bulamadı.Günümüzde ise İsrail'in çoluk çocuk demeden bölgeye başlattığı saldırılarla Gazze'de büyük bir insanlık dramı ve soykırım yaşanıyor. Maalesef tarihin en karanlık sayfalarından birinin yazılmasını dünyanın büyük bir bölümü görmezden geliyor.