OLAYLARI kendi penceremizden izliyoruz. Yerel ölçekte bakıldığında olan bitenin anlaşılması, gerçekten kolay değil.

Trump'ı kimse ciddiye almazken BAŞKAN OLACAĞINI yakınımdaki herkese söyledim. Biden'ın geleceğini de... Ancak asıl olan ABD'nin derinlerinde ne olup bitiğiydi. Bunu gözden kaçırmadığınız zaman olaylara uzak kalmıyorsunuz... ABD'de hala kullanılan OY'lar posta arabalarıyla getirilip sayılmakta. Yani Amerikalı OY kullanır, DEVLET sayardı! Devlet sayınca da kimi isterse o geliyordu! Dün de yazdığım gibi TRUMP 2018'de New York'taki BM Zirvesi'nde " Özgür dünya ulusal temellere yeniden sarılmalı.

Milli değerleri silmeye veya onların yerine başka şeyler koymaya çalışmamalıyız. Gelecek küreselcilerin olmayacak.

Gelecek vatanseverlere aittir..." dedi mi? Evet dedi... Hiçbir ABD Başkanı'nın olmadığı kadar açık ve netti.

KÜRESELLEŞMENİN karşısında olduğu için ABD DERİN DEVLETİ onu getiriyordu. BÜTÜN ULUSLARARASI KURULUŞLARIN, ZAMANLA ABD KARŞITI GÜÇLERİN ELİNE GEÇTİĞİNİ DÜŞÜNMEKTEYDİ.

Dünya Ticaret Örgütü'nden NATO'ya kadar...

Trump, NATO'daki herkesi ABD'nin koruduğunu söyleyerek kimsenin elini cebine atmadığını vurguluyordu.

KÜRESELCİLER'in anavatanı olan AVRUPA'ya da yüklenmeyi ihmal etmiyordu. Almanya ise asıl hedefi oluyordu.

"Çalışıyorlar, üretiyorlar ancak korumalarını biz yapıyoruz. Savunmaları için üç kuruş para harcamıyorlar..." diye sert çıkıyordu.

Avrupa tarafı da netti!

Avrupa Birliği Konsey Başkanı Donald Tusk (2019'a kadar) Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump için "Kendisi Avrupa'nın muhtemelen en zorlu sınavı" yorumu yapıyordu. Ve ekliyordu:

"Tarihte ilk defa Avrupa'ya karşı bu kadar açıktan düşmanca tavır koyan bir Amerikan başkanı görüyoruz.

Brexit'i destekliyor ve birliğimizin parçalanması için dua ediyor..." Trump, KÜRESELLEŞMEYE karşı çıkarak MİLLİLİĞİ SAVUNARAK kurumlar üzerinden ABD'ye geçirilmek istenen çuvalı yırtıp atmak istiyordu...

NATO'ya da bu nedenle karşıydı. Hatta daha sonra görevden alınan ve kitap yazan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton " Trump 2018 NATO ZİRVESİ'nde NATO'dan çekilme kararı almıştı" diyecekti...

Trump seçildiğinde de "ABD bir grup elit tarafından yönetilemez.

Bunu yıkıp atacağım.

ABD'yi Amerikalılar yönetir..." sözleriyle meydan okuyacaktı...

Kongre baskını da bu mesajları alanların yaptığı bir organizasyondu...

Trump gitmeden önce TALİBAN ile anlaştı. DOHA'da imzalar atıldı. ABD çekilecek, TALİBAN gelecekti.

Öyle de oldu. Ancak ABD ve orada bulunan diğer ülkelerin güçleri çekilirken inanılmaz bir saldırı gerçekleşti.

200'ün üzerinde insan öldü. Adamlar geliyor, saldırı oluyor! Gidiyor saldırı oluyor! Bu işte bir gariplik vardı. Bu nokta anlaşıldığı zaman dünyanın tepesindeki savaş net olarak görülebilirdi...

Saldırı sonrası şaka gibi açıklamalar geldi.

Bu kez ortaya IŞİD-K çıktı! Çıkarıldı! Saldırıyı bunlar üslendi. IŞİD-K (Khorasan grubu), 2013'te El Kaide'nin Irak kolunun ayrılarak oluşturduğu Pakistan- Afganistan bölgesindeki ekibe verilen isimdi.

2015'ten bu yana sahne alıp terörle kendilerini göstermekteler. Özellikle ABD'nin TALİBAN'la anlaşmaya çalışması üzerine BOMBALARA sarıldılar! Anlaşmadan sonra yükselişe geçtiler. Önceki gün de masumları hedef alıp ortalığı kan gölüne çevirdiler...

Trump'ın anlaşmayı başlatan isim olduğu için TALİBAN'ı ABD'nin MİLLİ GÜCÜ ile yan yana olduğunu söyleyebiliriz. Bu yorumu yapmak abartı olmaz...

Saldıran da SURİYE-IRAK'ta görülen asıl KÜRESELCİLER tarafından yönetilen tabela adı IŞİD-K olan başka bir yapı...

TALİBAN'ı CIA kullanırken, bunları da MAIN STREET dediğimiz MİLLİ ABD'nin karşısında olan güçler kullanmaktaydı...

Önceki gün de yazdığım gibi, ABD'nin çıkarına olmayan adımlar atılmaktaydı. Bu nedenle DERİN ABD "ÇEKİLECEĞİZ" dedi. Trump imza attı, Biden işlemi yaptı.

Karşıdaki güç de ortalığı savaş alanına çevirerek ABD'ye "Hayır!

Çekilemezsiniz. İzin vermiyoruz" dedi. Bu iki gücün de anavatanı ABD'ydi. Ancak küreselci ekip PARA üzerinden gittiği için tüm dünyayı VATAN olarak görüyordu. Tehlikeyi gören KREMLİN hemen açıklama yaptı: HERKES İÇİN TEHLİKE ÇOK BÜYÜK...

Eski kurt Henry Kissinger de çıkıp "ABD çok hızlı çekildi. 20 yıldır orada ortak çalışma yapılan bütün ülkeler hazırlıksız yakalandı" diyecekti.

Trump'ın altını çizdiği gibi YA ULUSAL TEMELLERE SARILANLAR KAZANACAK YA DA KÜRESEL ANLAYIŞA SAHİP OLANLAR...

Savaş bu. ABD şimdi bu saldırıya şiddetli cevap verecek. Bekleyin...

Çünkü savaşanlar belli...

İşin ucu çok farklı yerlere gidecek...