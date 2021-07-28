DAHA önce de birkaç kez yazdım. ABD'de üst düzey görev yapan arkadaşım "Hiçbir zaman telefonumla iş yerine giriş yapmıyorum, yapamıyorum. Böyle bir düşüncem bile yok. Görev yaparken uzak olduğum tek şey telefonum" dedi... Çağı değiştiren buluş, kesinlikle akıllı telefonlar. Telefonların dinlenmesi, ele geçirilmesi, takip edilmesi artık SIRADAN işler. Dünyada takip edilmeyen tek kişi, tek telefon, tek konuşma ve yazışma yok... Tatildeyken çok konuşulan konulardan biri PEGASUS CASUS YAZILIMIYDI...

İsrailliler kendilerine özgü davranışları olan insanlardır. Yaşantıları içinde dini esintiler fazladır. Gelenekleri de güçlüdür. Çok kişi bunları bilmez. Mesela önemli isimler PEGASUS PARFÜM kullanır. Bunu bir İsrailli dostum söylemişti. İplik çeşitlerinden, dokuma türlerinden parfümlerine kadar. İnanışları gereği... Karışım olan kumaşı da kullanmazlar. Sanırım ya saf İPEK ya da saf pamuk olacak... Pegasus da onlar için çok önemlidir... Yazılım ismi PEGASUS olunca İsrail kökenli şirket olduğu hemen anlaşılmakta zaten... İsrailli NSO Group adlı şirket, geliştirdiği casus yazılım Pegasus'u hükümetlere satmış, onlar da hedefteki isimleri takip etmiş... İDDİA BU! Binlerce kişinin izlendiği dinlendiği konuşulmakta... Devlet başkanlarına kadar... Ağ, Macron'a kadar uzamış. Aksi mümkün değil ki... Tartışma dünya çapında büyüyünce şirket de haklı olarak kendini "Alkollü araç kullanan şoför kaza yapınca aracı suçlamak gibi bir şey bu..." sözleriyle savundu. PEGASUS uygulaması, iPhone ve Android cihazlara yüklenerek mesajların, fotoğrafların, e-posta'ların ve arama kayıtlarının sızdırılmasını sağlayabiliyor. Fakat buna şaşırılmasına şaşırıyorum... Hatta bu geride kalan bir hikaye... Asıl daha da önemli İSTASYONLAR var. Mesela TOKA bunlardan biri... TOKA, Ehud Barak, Alon Kantor, Kfir Waldman ve emekli Tuğgeneral Yaron Rosen tarafından hayata geçirildi. Şirketin kurucu CEO'su Rosen, İsrail askeri İstihbarat Birimi 8200 tarafından yürütülenler de dahil olmak üzere "tüm siber faaliyetlerinin baş mimarı" olarak biliniyor. Belki şaşıracaksınız ancak işin arkasındaki asıl figür asıl oyuncu Jeffrey Epstein'dı... Ve tanıdığınız bazı başka isimler... Yani TOKA'nın da arkasında Epstein ve ilişkileri mevcuttu... Ehud Barak'la ortaklığı ve yakınlığı SIR değildi zaten... TOKA NASIL ÇALIŞIYOR? İnanın bu sorunun net ve kısa bir cevabı yok... Şunu bilmekte fayda var! Aklınıza gelebilecek her nesne yani akıllı telefonlar, bilgisayarlar, ev sistemleri, temizleme robotları, dekoderler, buzdolapları, akıllı televizyonlar ne varsa takip ediliyor ve izleniyor. TOKA bunu başarabilen tek uygulama. Evinizdeki ya da konakladığınız otel odasındaki TERMOSTATA bile sızıyor ve sizi takip edebiliyor! Durum ürkütücü ancak böyle! Bu taa 1991'de yapılan bir uygulamaydı. Biz yeni tanıyoruz! iMessage, Viber, FaceTime, WhatsApp yani aklınıza ne gelirse takip altındaydı! Adamlar dünyanın ordusunu istihbaratçısını elimizden düşürmediğimiz telefonlara yerleştirmişti! Akıl böyle bir şeydi... ÖZEL ALAN yok gibi bir şeydi artık. Belki SIR kavramı da! Bütün bu saydıklarımızı bir de devletlerarası ilişkilere taşıyın... Dijital çağ ile birlikte savaşın da şekli değişti, değişmekte. Buna rağmen Türkiye'yi hedef alan TUNUS'taki darbe gibi gelişmeler, klasik dönemi hatırlatmakta... Önümüzdeki 25-30 güne dikkat edilmeli. İçeride... Hem de çok... Uzaktan baktığımda bile elektrik yüklü bulutlar görmekteyim... İnşallah benimki kuruntudur... Dilerim can yakıcı bir şey yaşanmadan önümüzdeki bir ayı geçirebiliriz...