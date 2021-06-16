BİZLER güncel olaylara bakarak, medyada yer alan şekline yaslanarak değerlendirme yapıyoruz.

Liderlerin ne dediğine, kimlerle el sıkıştıklarına, verdikleri fotoğraflara, gülümsemelere ve masa başındaki heyetler arası yapılan görüşmelere kilitleniyoruz... Bunlar doğal... Ancak ABD gibi dünyayı yönetmeye çalışan güçleri masa başındaki görüntülerle anlama şansımız hiç yok... Dün de yazdım. Biden ile Erdoğan arasındaki görüşmeler yazılıp çizildiği gibi değildi.

Medyaya verilen KONU BAŞLIKLARI ile İÇERİDE GÖRÜŞÜLENLER ÇOK FARKLIYDI... Bin kez yazdım! S-400 meselesi ABD için konu bile değildi.

F-35'ler de... HALKBANK DAVASI da... Başka yakıcı konular üzerinde görüşmeler sürüyordu. ANLAŞMA da çıkmıyordu haliyle...

Gelin olaya, medyada pek olmayan tarafıyla bakalım...

NATO Zirvesi'nde çok şeyi anlatan bir kare fotoğraf vardı. İtalya Başbakanı Mario Draghi, liderlerin verdiği "BİR VE BÜTÜNÜZ" diyen pozda dönüp Erdoğan'a bakmıyordu. Erdoğan da herkesle görüştüğü halde Draghi ile görüşmüyor onu protesto ediyor yok sayıyordu. Draghi'yi geçen hafta yazdım. İtalya, ÇİN ile BİR KUŞAK BİR YOL PROJESİ'ne imza atan ilk G7 üyesi ülkesiydi. İktidar değişti, değiştirildi AVRUPA MERKEZ BANKASI

BAŞKANLIĞI yapmış olan Draghi, geldi hükümeti kurdu. İlk iş olarak İPEK YOLU'ndan ve ÇİN'den kopmak oldu. Draghi bu nedenle Erdoğan'dan kaçıyor, SAFINI belli ediyordu.

Erdoğan da konuşarak alacağı bir sonuç olmadığını bildiği için İTALYA'yı pas geçiyordu!

Zaten LİBYA meselesi yeterince çekişme alanıydı!

Merkel'e geçelim... NATO ZİRVESİ'nden sonra ne dedi... "Çin'den gelebilecek olası tehditler abartılıyor. Çin konusunda doğru dengenin bulunması şart. Çin, birçok konuda rakip ancak aynı zamanda birçok konuda partnerdir..."

Avrupa ÇİN'i bırakmak istemiyordu. ABD'ye karşı ÇİN KARTINI öne sürüyorlardı. Ki bunu defalarca yazdım...

Gelelim Rusya'ya...

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky resmi sosyal medya hesabından Ukrayna'nın NATO'ya katılacağını duyurdu. Haliyle RAHATSIZ olan Vladimir Putin, NBC'ye konuştu... "Ukrayna'nın NATO üyeliği bizi rahatsız eder. Evet NATO, doğuya doğru genişliyor. Sonra bizim saldırgan davrandığımızı söylüyorsunuz. Nedenmiş o?

Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Rusya, ABD ve Avrupa ülkeleri için tehdit mi oluşturmuş? NATO, siber alanı savaş meydanı ilan ettiyse bir şeyler planladığı, bir şeyler hazırladıkları anlamına geliyor. Elbette bu durum bizi endişelendirmiyor olamaz.

Bizim de atacağımız adımlar var..."

NATO'nun UKRAYNA'da olmasının nedeni, yazılıp çizildiği gibi RUSYA olduğunu düşünmüyorum.

UKRAYNA'dan BELÇİKA büyüklüğünde TOPRAK KİRALAYAN ve İPEK YOLU için KARADENİZ'e inmesi gereken, AVRASYA'da rahat dolaşmak isteyen ÇİN'in engellenmesi gerekmekte...

ABD'nin ya da NATO'nun oraya gelebilmesi için de bir TEHDİT olması ya da bulunması şart! Silahların patlaması gerekiyordu.

Rusya, Ukrayna'ya daldı!

AVRASYA'da genleşen ÇİN'i bu kategoride değerlendirmek zor olduğu için RUSYA'yı buraya monte edip TEZ oluşturuluyor, ANTİ-TEZ olarak da NATO ileri sürülüyordu. Yani ABD... KOSKOCA ABD ve AB'nin yani NATO'nun sadece RUSYA'yı TEHLİKE saymasının akılla izah edilebilecek bir tarafı yoktu.

ABD'nin destek vermediği bir RUSYA bölgede bile söz sahibi olamazdı! NET!

NABUCCO'yu hatırlayın.

TÜRK-HAZAR GAZI AVRUPA'ya gelecekti.

Ne oldu! ABD'nin de onayı ile AVRUPA, RUSYA'ya mahkum hale getirildi... Rusya'nın saf dışı bırakılması önlendi. Putin ne zaman sıkışsa ABD petrol fiyatlarını yukarı çekerek yardımını esirgemiyordu...

Biz HAVA SAVUNMA SİSTEMİNİ ÇİN'den alacağımız zaman KOBANİ olayları patlıyor, ancak Rusya'dan S-400 aldığımız zaman ise kısıtlı bir yaptırımla karşılaşıyorduk.

Ermenistan'a karşı Azerbaycan'a yardıma koşuyorduk. Rusya kenarda duruyordu. Sonra geliyorlar ve NAHÇIVAN KORİDORU'na gölge etmekten geri durmuyorlardı.

Washington'un kabusu AVRUPA ile ÇİN'in birleşmesiydi. Bunu engellemek hiç kolay olmazdı.

Ancak arada RUSYA gibi koca bir tampon olursa ve ABD ile kavga görüntüsü verirse işler kolaylaşıyordu...

Sadece Avrupa'yı değil bizi de GAZ üzerinden bir şekilde kendine çeken bir Rusya görüyorduk! Bu Çin için de böyleydi!

ABD, ikinci büyük savaştan sonra petrolügazı- enerji trafiğini ve parayı yönetti. DOLAR üzerinden girmedikleri köşe bucak kalmadı! Böylece büyük olarak ayakta kaldı.

Şimdi bunun yanına yeşil enerjiyi- yapay zekayıçipi- dijital parayı- karbon salınımını ekleyerek devam etmek istiyorlar. Bunu engelleyebilenler yeni güç olacaktır.

Başaramayanlar ise ABD'nin gölgesinde kalacaktır. SAVAŞ budur!

İsimler ve olaylar üzerine yoğunlaşmak güzel ve çekici de olsa GERÇEKTE OLANI tam olarak göstermeye yetmez...

ABD, Çin'e göz kırpan Türkiye'yi bir elinden Rusya'ya bağlamak niyetinde...

Mesela doğal gaz, mesela turizm, mesela Suriye...

Hatta Patriot verilmemesine de buradan bakmakta fayda var!

İdlip'teki RUS SALDIRILARINA karşı NATO'nun 5. Maddesi hayata geçirildi mi? Ya da NATO, RUSYA'ya karşı bir yaptırım uygulama yoluna gitti mi?

Elbette hayır... Olaylara böyle bakarsak Türkiye'nin mücadelesini de dünya dengesini de daha iyi anlarız...