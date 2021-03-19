ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'a geldi oturdu.

Ancak Rusya tartışmaları bir türlü bitmedi. 2016 Başkanlık seçimlerinde Trump'ın RUS İSTİHBARATI desteğiyle Hillary Clinton'ı geçtiği iddiası tam 2 yıl sürdü. Trump'ın etrafındaki pek çok kişi SAVCI MUELLER'in hazırladığı dosyada yer buldu.

448 sayfalık DOSYA rafa kaldırılsa da KREMLİN MERKEZLİ tansiyon şimdi başka bir frekansta gitmekte...

ABD Başkanı, Rusya liderine "KATİL" dedi... Olacak iş mi bu? Oldu ama...

Peki arkada yatan gerçek neydi?

Kraliyet ailesine gelin giden Meghan Markle'ın eşi Harry ile röportaj vermesi, Fransa'nın tartışmalı dergisi Charlie Hebdo'nun Meghan Markle'ı geçen yıl ABD'de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd'a benzeterek KRALİYET AİLESİ'Nİ

IRKÇILIKLA suçlaması, Papa Francesco'nun daha önce hiçbir PAPA'nın yapmadığını yaparak IRAK'a gitmesi, Biden'ın Kremlin'i hedefe koyması, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Çin ile masaya oturması, HDP için kapatılma davası açılması, hepsi ve daha fazlası aynı mesele ile ilgili... Sorun dünyanın çatısındaki kavga...

Ancak biz bunu değil de küçük gösterimlerini izlemekteyiz...

Rasyonel olarak bakıldığında Rusya hiçbir zaman ABD'nin rakibi değildi.

Olamazdı da.

Sovyetler dönemi dahil. İYİ POLİS KÖTÜ POLİS metoduyla dünyayı yönettiler.

İkinci Dünya Savaşı'ndaki rol dağılımı bunu gerektiriyordu.

Ancak hem ABD'de, hem İngiltere'de hem de Çin'de olan ve az bilinen çok ama çok etkili bir ELİT SINIF vardı... Bunların ANAVATANI Rusya idi... Ve bilmediğimiz bir örgütlenme biçimiyle yan yana duruyorlardı... Trump ve damadı Kushner öyle ya da böyle bu yapının içindeydi...

Ya da kenarında! ABD Başkanı'nı saracak kadar güçlü bir oluşumdu bu. Trump gitti ancak bu dava bitmedi. Biden, ULUSAL İSTİHBARAT

RAPORUNA göre Putin'e "KATİL" dedi. 15 sayfalık rapora göre Kremlin'e yakın isimler ABD'deki seçimlerde Trump'ın etrafını çevirdi, Biden'ın kaybetmesi için çalıştı.

Bunu daha önceki seçimde söyleyen FBI Direktörü Comey, görevden alınıyordu.

Hatırlayın...

Aynı rapora göre ise Çin müdahalede bulunmamayı seçiyordu...

Tam da bu arada PAPA 15 aydır ara verdiği yurtdışı gezisine başladı.

Yer olarak da IRAK'ı seçti.

2010'da DEAŞ saldırısında 48 kişinin hayatını kaybettiği Sayidat El Nejat Katedrali'ndeki Hıristiyan din adamlarını da unutmadı. Aynı PAPA, ABD Başkanlık seçimlerinden önce kendisini ziyaret etmek isteyen POMPEO'yu kabul etmiyordu. Belli ki gönlü KATOLİK Biden'dan yanaydı! Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, statüsü değiştirilen AYASOFYA için de "Düşünüyorum ve büyük acı duyuyorum" diye konuşmuştu...

Biden'lı ABD de Papa da BU ELİT SINIF ile baş etmek için sahada... OLAN BİTEN BU!

Papa, DEAŞ'ın bir kolunu yöneten ELİT SINIFIN bütün dinlerin kalıntılarını yok ettiğini biliyordu. Bu nedenle "HEPİNİZ KARDEŞSİNİZ" diyerek GÖRÜNMEYEN SINIFI dışlıyordu! Biden da Putin üzerinden bu ELİTLERE sesleniyor ve savaşını ilan ediyordu... Bu savaş DEAŞ'tan DİJİTAL PARAYA kadar olan ekseni kapsıyordu... Türkiye'nin önemi burada yine ortaya çıkıyor ve ABD, Avrupa'dan Türkiye'ye yanaşmasını istiyordu.

ABD bu ELİT SINIFI sadece ÇİN'de görmek istiyordu. Yani sadece ÇİN üzerinden dengeyi kurmak niyetindeydi. Anlaşılan KREMLİN ve PUTİN buna karşı çıkıyordu. Hatırlayın daha 2016'da Kissinger o yaşına rağmen Rusya'ya gidiyor günlerce Putin'le baş başa görüşüyordu.

Ardından da Çin'e geçiyordu.

Washington bu ELİT SINIFI yok edemeyeceğini biliyor ve belli bir KOORDİNATTA karşısında görmek istiyordu...

ABD bunu istese de bu KABUL GÖRMÜYORDU!

Savaş da bu sebeple büyüdükçe büyüyordu...

Katolik ekip, Vatikan, Biden, Rockefeller, Pentagon ve Almanya gibi oyuncular bir aradaydı! CORONAVİRÜS'ün ortaya çıkmasıyla "Çin'deki bir sorun tüm dünyayı derinden etkiler" felsefesini sahaya sürenler de karşılarındaydı!

Bu büyük kavga elbette buraya da gölgesini düşürmekteydi... Ankara bunu bildiği için İÇERİDE güçlü durmak DIŞARIDA güçlü vurmak frekansında gidiyordu! Libya'da, Suriye'de, Azerbaycan'da, Doğu Akdeniz'de gösterilen de buydu... Çok kişi anlamasa da...

Ayakta kalan PAY alacaktı çünkü...