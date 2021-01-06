Körfez satrancı

EN az kafa yorduğumuz "BİZİ NASIL BİR GELECEK BEKLİYOR?" sorusunun cevabı... Son iki büyük savaşa bakıldığında sahne önünde yaşananlar ile sonradan hayata geçirilenler arasında büyük fark olduğunu görürüz. İkinci Dünya Savaşı... Almanya'nın, Hitler'in çılgınlığı ama sonrasında tek egemen olan DOLAR'ı görmekteyiz.

Savaşın nedenlerinden değildi ama en önemli sonucu oldu!

Dünya 2021'e girerken KAPANDI.

Herkes evindeydi.

Uçaklar, otobüsler, trenler yoktu.

Sokaklar ile insanlar arasına kırmızı bir şerit konulmuştu.

Özgürlük büyük oranda azalmış, hareket kabiliyetimiz ise çok aza inmişti... Durum her yerde böyleydi. Almanya da İngiltere de ABD de Türkiye de Rusya da Portekiz de Papua Yeni Gine de farklı değildi. ÖLÜMLER ve SALGIN sürüyor, insanlık kendini korumaya çalışıyordu. Ekonomi tıkanıyor ve şekil değiştiriyordu.

Bütün bu fotoğraf içinde tek bir AYRICALIK vardı. WUHAN...

Batı'nın "VİRÜS'ün çıktığı merkez" dediği yer yani...

COVID-19 pandemisinin merkezi olarak bilinen Çin'in Wuhan kenti tam bir yıl sonra normale döndü.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasıyla birlikte caddeler, meydanlar, restoranlar ve gece kulüpleri doldu. Ve Reuters, salgın sonrası Wuhan'ın renkli gece hayatını görüntüledi. Yılbaşındaki ÇILGIN partiler servis edildi...

Tamam...

Dünyanın kalan kısmı ise KAPANMIŞ adeta çırpınıyordu.

Sorunlarla boğuşuyordu... Tam bu noktaya tekrar döneceğiz. Ancak önce KÖRFEZ'e inelim...

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, Haziran 2017'de Katar'ı "teröre destek vermekle" suçlamış, ardından bu dört ülke Katar'a 13 maddelik bir talep listesi sunmuştu. Bunun reddedilmesinin ardından Katar'a hem ambargo uygulamaya başlamış hem de diplomatik ilişkileri kesmişti.

Sunulan talepler arasında Katar'daki Türk askeri üssünün kapatılması, Müslüman Kardeşler üyelerinin ülkeden çıkarılması, medya kuruluşu EL CEZİRE'nin yayınını durdurması, İran'la ilişkilerin zayıflatılması ve Yemen'deki isyancı Husiler'e desteğin sonlandırılması da bulunuyordu. Katar ise cihatçı örgütleri desteklediği iddialarını reddediyordu. Doğal olarak...

Türkiye, ambargonun ardından Katar'a en büyük desteği veren ülkelerden olmuştu.

Bu tarihten sonra Amerika Birleşik Devletleri ARAPLAR'LA İSRAİL'i yan yana getirme çabasına girişti. Ve bunda da başarılı olundu. KÖRFEZ meselesinde öne çıkan, bu tabloya uymayan tek güç KATAR'dı.

Gelinen noktada KATAR da Suudi Arabistan'a dolayısıyla İSRAİL'e yakın hale geldi. Anlaşmanın ne getireceği tam olarak belli olmasa da gideceği yer aşağı yukarı tahmin edilebiliyordu...

ABD ve İsrail'in KATAR'la sorun yaşayan ülkeler üzerinden talepleri belliydi. TÜRK ÜSSÜ OLMASIN, İRAN'la ilişkiler askıya alınsın ve Müslüman Kardeşler ile araya mesafe konulsun...

Katar'ın Suudi Arabistan merkezine yanaşması olumlu olarak değerlendirilse de İRAN için sıkıntı kaynağı olacak gibi durmakta... Zaten öteden beri İran'ın nükleer çalışmaları hedef alınmaktaydı... Fısıltılara bakılacak olursa İRAN için KÖRFEZ'de bütünlüğün sağlandığını duymakta zorlanmazsınız... İran rejimi için önemli bir figür olan Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra gelinen nokta oldukça önemli... ABD, İRAN'ın komşusu değil! İran dünya üzerinde ABD'nin siyasi ve ekonomik rakibi de değil! Paylaşamadıkları bir şey de yok! Ancak İRAN ÇİN'in dostu! Ve aynı yolda yürümek isteyen arkadaşı! İPEK YOLU için de ciddi bir oyuncu!

Durum böyle olunca ABD açısından iki önemli unsur öne çıkmakta. RUSYA ve İRAN!

İpek Yolu için, Çin'in kontrol edilebilmesi için iki ülkeden birine ZARAR VERMEK İSTEYECEKLERDİR.

Amaç Çin'in AVRASYA ile bütünleşmesini engellemek...

Pentagon tam bir yıl önce KASIM SÜLEYMANİ'yi vurarak hedefini açık etti. Aradan geçen zamanda KATAR da KÖRFEZ KOALİSYONUNA geldi. Katıldı...

Belki bu amaçla ERMENİSTAN-AZERBAYCAN savaşında ABD ve NATO fazla görünmedi!

İngiltere ve Türkiye'nin önüne çıkılmazken KATAR aşağıda KÖRFEZ'de bütünlüğü sağladı...

Ve ABD'de küçük harflerle "SÜVEYŞ'in DOĞUSU" stratejisinin masaya yatırılmış olduğu konuşulmakta...

Rusya ve İran Çin'den dolayı hedef... Macron, NATO için "BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ" dese de gerçekte böyle değil. NATO, Polonya üzerinden Rusya'ya gözdağı vermek için büyük bir hazırlık içinde. Amaç Çin'i durdurmak, kontrol etmek...

Ancak öncesinde Rusya ve İran'la ittifak bağını çözmek... İran için SİLAH KULLANIM ŞIKKI

MASAYA GELEBİLİR Mİ? Bence kesinlikle evet! KÖRFEZ'deki bütünlük arayışının nedeni bu!

Dönelim Çin'e WUHAN'a ABD eski SAVUNMA BAKANLARI çoğu CUMHURİYETÇİ olsa da hepsi BATI'nın büyük koalisyon olarak ÇİN'le mücadele etmesini talep etmekte. Avrupa zaten buna dirençli değil. Merkel hazır bile... İngiltere'nin de bir kolu bu işin içinde olacak gibi...

Rusya ve İran bir şekilde ÇİN yörüngesinden alındıktan sonra iş TAZMİNAT OLAYINA GELİP DAYANACAK... Şimdi Çin servis ettiği fotoğrafların, görüntülerin ileride başına iş açacağını bilmiyor. Dünya evine sığınırken, ekonomiler tıkanıyorken, zarar trilyonlarca DOLAR'a ulaşıyorken, BATI'da binlerce insan hayatını kaybediyorken bu EĞLENCE ve NORMALE DÖNDÜK hissi veren görüntüler mahkemede parayı alma metodu olarak kullanılacak... Biden'ın gelişinden sonra (Belki gelmeden bile) silahlı bir müdahale şıkkı masada.

NET! Savaşın ritmine, frekansına göre sonra sıra TAZMİNATA gelecektir... Amaçlanan da budur.

Olur mu olmaz mı göreceğiz...

Ama ABD'nin önce düşmanını meydana getirip sorunu tavan yaptırdıktan sonra çözme eğilimini unutmamak gerekir... Kronik hale getirmediği hiçbir sorunu çözmemiştir. Bu VİRÜS o ya da bu şekilde HARVARD'dan gitti.

Dünyayı değiştirmek isteyenler de ABD'nin içinde... Daha doğrusu VİRÜSÜ yapıp yayanlar da Wuhan'ı işaret edip hedefe koyanlar da AŞIYI geliştirip umut diye satanlar da aynı ekip... Jeffrey Epstein'dan Bill Gates'e, Anthony Fauci'den Prof. Nowak'a kadar uzanan geniş bir ağ bu! Ve çoğu yani büyük oyuncuların çoğu ABD'de... TEZ de ANTİ-TEZ de ABD'nin içinde...

Virüs ÜÇÜNCÜ BÜYÜK SAVAŞIN adı... Bittiğinde kim ne toplayacak? Ve bize kim ne dayatacak? Çin üzerinden, Çinliler üzerinden bir modeli oluşturup, oturtup sonra da parsayı toplamak isteyenler aynı... DİJİTAL kalıpları ÇİN gibi yönetim şekli olan ülkelerde yapabilirsiniz! Ve yayarsınız!

Sonra mı? KASA KAZANIR!

Peki biz ne yapıyoruz? Harvard kimya bölümü ile Prof. Martin Nowak ile Çin'deki kamera kayıt takip sistemi ve aşılar ile değil BOĞAZİÇİ'ne atanan REKTÖR'le uğraşıyoruz.. Ve yeterlilik üzerinden değil parti üniforması üzerinden tartışıyoruz.

Peki doğru mu bu?

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın