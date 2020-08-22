Gaza bastık

TÜRKİYE, dünyanın yaşadığı KAOS içinde çok ama çok önemli adımlar attı atıyor. DOĞALGAZ bunun bir sonucu. Kendi rotasında gitmek isteyen bir ülkenin, KÜRESEL sistemde istediği rolü almayı amaçlayan bir ülkenin PARASI-ENERJİSİ- ORDUSU olacak. Bu olmazsa olmazdır. Türk Devleti nüfus ve etki olarak geniş bir coğrafyaya hükmeder.

Kazakistan'dan BOSNA'ya Somali'den Libya'ya kadar TÜRKİYE rüzgar estirir.

Bunu da en iyi yabancılar bilmektedir...

COVİD-19'LA BAŞLAYAN SARSINTI YENİ SİSTEMİ HENÜZ GETİRMİŞ DEĞİL. Ancak biz bilmesek de DEVLETLERARASI ilişkilerde KAPALI KAPILAR ardında büyük pazarlıklar, el sıkışmalar yaşanmakta. Ve en önemli husus da İSTİHBARAT!

Türk istihbaratı da yabancılar da, kıyasıya rekabet içinde. En değerli şey bilgi.

Herkes bunun farkında.

Türkiye'nin AKDENİZ-EGE-KARADENİZ'de attığı adımlar emin olun tüm başkentlerde soluksuz takip edilmekte.

Edenler de kendi aralarında büyük savaş yaşamakta.

Gelin bir örnek vereyim.

İSTİHBARAT DÜNYASINDA yaşanan bize kadar gelmeyen gelişmeyi paylaşayım.

Amerika Birleşik Devletleri, Nord Stream (Kuzey Akım) projesi için Almanya'ya tepki gösterdi. Hatta ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, kısa bir süre önce, "Açıkça söylüyorum.

Gizli değil. 'Türk Akım' ve 'Kuzey Akım 2' projelerinde yer alan tüm ülkeleri son kez uyarıyorum. Ya projelerden hemen çıkın ya da ortaya çıkacak riski göze alın. Bu sessiz değil güçlü bir uyarıdır" dedi. Ve ekledi: SONUÇLARI AĞIR OLUR...

Türkiye ALMANYA ile pek çok konuda karşı karşıya gelse de, bir anda ORTAK BİR HASMI karşılarında bulabiliyordu!

Sistem oturmadığı için de bu normaldi... İşte bu sorunu çözmek için ABD ve Almanya, istihbarat başkanları buluştu.

Alman Dış İstihbarat Servisi BND Başkanı Bruno Kahl ile Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA Direktörü Gina Haspel, bir süre önce tarihi bir tartışma yaşadı.

Gina Haspel, kendisinden önce o koltukta oturan Dışişleri Bakanı Pompeo'dan farklı davranmadı. Aynı tutumu sergiledi. Haspel "Kuzey Akım projesini reddediyoruz. Bu Amerikan ulusal güvenliğinde sıkıntılara yol açacak bir proje.

Rusya ve Almanya ortaklığına karşı adım atarız. Bu uzun yıllardır süren Washington- Berlin ittifakını da bitirebilir" dedi. Bunlar kavgada söylenmeyecek sözlerdi... Peki muhatabı KAHL ne dedi. O da ilginçti... "Almanya'nın kendi kararlarını verebilecek kadar bağımsızlık tutkunu olduğunu hatırlatmak istemiyorum.

Ancak Washington, Berlin'i 51. Eyalet gibi görüyor. Bizim için artık konuşacak bir konu yoktur" diye cevap verdi.

Alman medyası, gizli görüşmedeki bu tartışmayı görmezden gelse de gerçek ortada. Washington, Rusya'daki Vıborg şehri ile Almanya'daki Greifswald kasabasını birleştiren Kuzey Akım'ı ulusal güvenliğine saldırı olarak görüyor. Artık Washington için bu konu kapandı. Almanya'nın bu kadar sert karşılık vermesi aslında şaşırtıcı olan taraf.

Almanya neye güveniyor?

Soru bu! Çünkü YENİ SİSTEM kurulmadı, kurulamadı herkes büyük pay almak için sahada... Gücü oranında elbette...

Şimdi Gina Haspel'ın raporu doğrultusunda Almanya da hedef olacak.

Başta Deutsche Bank olmak üzere 20 Alman şirket ve kurum listede. Aralarında Wintershall, Ruhrgas, N.V.

Nederlandse Gasunie ve Fransız GDF-SUEZ gibi şirketler de var...Washington, bu şirketlere karşı ağır bir darbe vuracak.

Tabii ki bu kademeli olarak yapılacak.

Zaten bunu açıkladılar.

Gizli de değil.

Yapabilecekler mi göreceğiz.

Ama asıl mesele bu gibi görünse de değil. Konu bildiğiniz gibi ÇİN! Defalarca yazdığım gibi ÇİN!

Almanya'nın Çin ile de gizli görüşmeler yaptığı, CIA tarafından Washington'a rapor edildi. Çin ile Almanya karşı karşıya gelirken, kapanmayan kapılar arkasında çok önemli anlaşmaların imzalandığı Washington'da hoş karşılanmadı. Tansiyon fırladı. Enerji, yeni dünyanın da en önemli gerçeği. Amerika Birleşik Devletleri hiçbir ülkenin enerji bağımsızlığına kavuşmasını istemiyor. Bu net! Enerji konusunda yeraltı zenginliklerine sahip olan ülkelerin ABD tarafından hedef haline getirildiğini gördük. Şimdi Almanya, ABD ile olan büyük ittifakını bitirmeye neden olacak Kuzey Akım projesini hayata geçirirken, sonrasını da düşünmüş olmalı.

Almanya iç muhalefetinde de Merkel'e bu konuda ciddi eleştiriler var. Eğer Almanya, ABD ittifakından çıkıp Rusya ve Çin'le yeni bir yola girmeye kalkarsa hiç kimsenin tahmin edemeyeceği olaylar yaşarız.

Merkez de Almanya olur.

Pompeo da Haspel da, bunu bildikleri için ALMANYA'yı tehdit etmekteler...

İngiliz coğrafyacı Halford Mackinder, dünyanın kalbinin Atlantik ve Pasifik'e eşit mesafedeki Hazar olduğunu söyler. Doğu Avrupa'ya hükmedenin dünyanın kalbine hükmedeceğini, dünyanın kalbine hükmedenin de dünyaya hükmedeceğini söyler.

Zbigniew Kazimierz Brzezinski de buna uzak olmayan bir değerlendirme yapmıştı...

ABD, Rusya'nın Avrupa'yı kendi gaz deposu haline getirmesinden çok başka noktalara yoğunlaşmakta.

KUZEY AKIM'la birlikte UKRAYNA devre dışı kalıyor ve ALMANYA AVRUPA'nın vanasını ele alıyor. Asıl mesele DOĞU AVRUPA'nın ALMANYA'nın kontrolüne geçecek olması.

Yani ÇİN'e kadar uzanan uzun bir HATTIN kapılarının aralanmış olması. Mesele bu.

ABD'nin dünya üzerindeki rakibi ÇİN! Aradaki her oyuncuya da bu nedenle yüklenmekte. Bize yaptıklarını başkalarına da yapmaktalar.

Yeni sistem oturuncaya kadar böyle çok olay göreceğiz. Bu projeyi engellemek mümkün de görünmüyor. Bu da çatışma alanını artırıyor!

Herkes herkesle mücadele ederken, TÜRK DEVLETİNİN DENİZLERE AÇILMASI EGEMENLİĞİNİ GENİŞLETMESİ ENERJİYLE BULUŞMASI ÇOK AMA ÇOK ÖNEMLİ...

Türkiye hem savaşıyor hem ilerliyor... Finansal operasyonları da bu çerçevede değerlendirin... Saldırılara böyle bakın. DOLAR'la EURO'la neden çift daldıklarını da unutmayın... Savaş bu!

NOT: Belarus'taki karışıklıklara da böyle bakın...

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