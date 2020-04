Yeni para

CORONAVIRÜS Wuhan'da ortaya çıkar çıkmaz ilk tepkiyi ekonomide gördük. Şirketler kepenk indirdi ya da ülkeyi terk etti...

Yani Çin'i... Gelişmeleri yani son üç ayı incelediğimizde dünyanın yeni bir sisteme geçiş için ilk adımı attığını artık anlamakta zorlanmıyoruz.

O nedenle Coronavirüs laboratuvarda üretildi. Bunun aksini iddia edenlere cevap vermek de gereksiz. Her yıl 600 bin kişi gripten, 10 milyon kişi kanserden, 18 milyon kişi kalp krizinden, 1.5 milyon kişi de trafik kazalarında hayatını kaybediyor. Trafik kazaları nedeniyle otomobile mi binmiyoruz? Hayır her yıl milyonlarca otomobil üretiliyor. Doğru mu?

Doğru...

"Coronavirüs yani Covid-19, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı. Ölümler başladı. Dünya medyası korkuyu büyütüp "Bu virüs çok tehlikeli" manşetleri atmasaydı ALGI bu kadar şiddetli olmasaydı bugün Covid-19'dan ölenlerin tamamının grip virüsünden öldüğü yazılacaktı. O nedenle diğer birçok grip virüsü gibi Covid-19 da laboratuvarda üretildi ve yeni bir dünya için büyütüldü. NOKTA!

Şirketler battı, milyonlarca kişi işsiz kaldı. Birçok ekonomi çöküşte. 1929 buhranıyla bile kıyaslayanlar var. Evet, 1929 buhranı sonrası yeni bir dünya kuruldu. O tarihte Amerika Birleşik Devletleri bir karar aldı. Altın üzerinden ülkeyi büyüteceklerdi. O nedenle hızlı bir şekilde altın toplanmaya başlandı. Amerikan devleti bu sayede neredeyse halkta hiç altın bırakmadı. Halkın altın alması da yasaktı. Altın madenleri de Amerikan devletine çalışmaya başladı.

Yüklü miktarda altın toplandıktan sonra neredeyse 10 kat yükseldi. Buna kim karar verdi? Amerikan devleti.

Yıl 1933. ABD Başkanı Roosevelt de altının değerini yükselttiğini açıkladı. O yıllarda ABD Başkanı tüm emtia fiyatlarının değerini belirliyordu. 1935'te Morgan Stanley kuruldu. 1939'da Rockefeller Center, 1944'te IMF ve 1947'de CIA kuruldu.

1933'ten 1945'e kadar ABD Başkanı olan Roosevelt, CIA'in de temelini atan kişiydi.

ABD'nin büyümesinde süper güç olmasında 4 ana unsur çok önemliydi.

Morgan Stanley parayı yönetecek, Rockefeller Center iş adamlarını bir kulvara sokacak, IMF ABD dışındaki ülkeleri Washington'a bağımlı hale getirecek ve CIA da dünyanın her noktasında istihbarat faaliyetinde bulunacaktı. 1913 yılında Amerikan Merkez Bankası kurulmuştu ama gücü yoktu.

Ne zaman bu 4 büyük güç kuruldu, FED de zamanla çok sarsılmaz bir dev haline geldi.

Şimdi yeni bir dünya kuruluyor. Tekrar 1969'a gitmek gerekiyor. Uluslararası Para Fonu tarafından 1969 yılında SDR yani Special Drawing Rights adlı uluslararası bir rezerv para birimini hayata geçirdi.

Burada amaç merkez bankalarını da yönetmekti.

SDR yıllardır merkez bankaları arasında kullanılan bir para birimi. Amerikan doları, sterlin, euro, yuan, yen gibi para birimleriyle bir sepette toplanıp değeri belirleniyor.

Ancak IMF Başkanı Christine Lagarde'ın büyük projesi artık hayata da geçiyor. Dünyanın en güçlü para birimi olması beklenen IMFCOIN yani dijital en güçlü para projesinin startı verildi.

Yaklaşık 3 yıl önce Lagarde "IMFCOIN'in hayata geçmesi için jeopolitik bir olay şart" diye konuşuyordu... Kim bilir belki CORONA'dan söz ediyordu...

Devam...

Dijital para yani SDR yani IMFCOIN, dolara endeksli olacak.

Doların da değerini Derin Amerika belirleyeceği için aslında IMFCOIN, derinlerdeki Amerika'nın planı.

IMFCOIN, piyasada ciddi şekilde kullanılmaya başlandıktan sadece 5 yıl sonra tüm ülke para birimlerini bitirecek.

IMFCOIN dünyanın tek para birimi olacak. IMF eski Başkanı Christine Lagarde, 2017'de İngiltere Merkez Bankası'nın bir forumunda, yeni dünyanın parasının IMFCOIN olacağını söyledi.

Hem de İngiltere'de. Aslında Çin de dijital paraya sıcak bakıyordu. Ancak yanıldığı bir nokta vardı. Çin, doların gücünü bitiren bir dijital para hayalinin peşinde koşuyordu. Bitcoin gibi. Ancak IMFCOIN'in arkasında yine dolar olacaktı. Fark önemliydi...

1988'de ünlü The Economist'in Bitcoin kapağını konuşurken, aslında 1969'da dünyanın gerçek dijital parası SDR (IMFCOIN) hayata geçmişti. Derin Amerika, The Economist'ten en az 20 yıl öndeydi. Derin Amerika 1929 buhranından sonra oluşturulan bir komiteydi. O yıllarda Beyaz Saray'ın arkasında bir güç olarak başladığı rolünü bugün yine aynı kırmızı kitaba sadık kalarak uyguluyor. Bunu kimse değiştiremez... Masada kimler var? Bir gün belki yazarız...

Bu KOMİTE Amerika Birleşik Devletleri'nin tek güç olması için adımlarını atıyor.

Burada Trump'ın rolü Beyaz Saray sözcülüğü. Evet bu kadar... Trump ciddi bir şekilde Derin Amerika'ya savaş açmayı düşündü. Hatta belki de Derin Amerika ile savaşan en büyük güç Trump'tı.

Ancak ne kadar cesur olsa da Trump'ın skandalları, gizli ve kirli bir geçmişi var. Bugüne kadar ortaya çıkanlar Trump'ın gizli hayatının sadece yüzde 5'i. Trump da bunu biliyor.

Derin Amerika, Trump'ın yerine bir aday bulamadı.

Bulmak da istemedi... Çünkü Trump'ın o cesur tavrı, agresif tavırları Amerikan halkının belli bir bölümünde önemli karşılık buldu. Clinton da Bush da Obama da naif bir tarza sahiplerdi. Trump öyle değil.

Şimdi Biden ciddi bir aday.

Joe Biden, derin Amerika'nın tüm planlarını çökertebilecek biri. Obama döneminde Başkan Yardımcısı olduğunda, birçok kanunu engelledi.

Obama, Derin Amerika'dan hoşlanmazdı. Ancak itiraz edemezdi. Etmedi de. 8 yılı tamamlayıp, kenara çekilmek istiyordu öyle oldu.

Ancak o bile endişeli.

Çünkü nasıl bir düzen kurulacağını önemli birçok kişi bilmiyor. Tahmin bile edemiyor. Şu an görünen çok ülke IMF'den daha doğrusu DERİN AMERİKA'DAN borç almak için sırada...

Bakalım PARA üzerinden giden ilişkiler CORONA sonrası IMFCOIN'e mi dönecek...

Birkaç yıl sonra tüm dünya IMF'in dijital parasını mı kullanacak... Düşünelim. Ama en baştan beri operasyonun PARA için olduğunu yazıyorum... DOLAR'a bağlı Dijital PARA gelirse ABD'nin hiç borcu kalır mı? Bence kalmaz! Sizce! Peki herkesi göbekten kendine bağlar mı?

Bence bağlar! Sizce?

