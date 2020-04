Virüs ve para

CORONAVİRÜS'Ü yazmayan çizmeyen konuşmayan yok. Son dedece doğal. Mücadele hiç olmadığı kadar büyük... Televizyonlar gazeteler çok da haklı olarak ölümleri vakaları ön plana çıkartıyorlar. Bilim kurgu filmin setinde gibiyiz. İnanılmaz görüntüler sahneler paylaşılmakta. Acı da büyük kayıplar da... Ve kimse nerede duracağını kestiremiyor.

Gelin bugün de perde arkasındaki bazı hesaplara gidelim.

AVRUPA acının merkezi oldu.

BÖLÜNME başladı ve hızla ilerliyor. AVRUPA BİRLİĞİ içinde dayanışma neredeyse SIFIR! Bir virüs geldi MAVİ BAYRAK ve ÜZERİNDEKİ 12 SARI YILDIZI silip attı...

Savaşların sonucunda olmasına alıştığımız olaylar şimdi virüsle aynı hıza sahip...

Coronavirüs dünyayı etkisi altına aldı. Wuhan'dan başlayan dalga bütün dünya ekonomisini felç etti. Global ekonomi çöküşe geçti. Hiçbir umut ışığı yok gibi... Şirketler CEO ve yönetim kurullarında değişikliğe gitti.

Birçok orduda yeni atamalar oldu. İngiltere'de de çok ilginç bir atama gerçekleşti.

Gelin İngiltere'ye bakalım...

Çok önemli iki isim geldi çok önemli iki isim gitti...

Prens Charles'ın "Prensi" Ken McCallum, İngiltere İç İstihbarat Teşkilatı MI5'in yeni başkanı oldu. 25 yıldır MI5'te görev yapan McCallum, kurumdaki ilk 10 yılını Kuzey İrlanda'ya odaklanarak geçirdi. McCallum, dini aşırıcılıkla mücadele, siber güvenlik ve 2012 Londra Olimpiyatları'nın güvenliğinin sağlanmasında görev aldı. Yeni istihbarat şefi, İngiltere'nin Rusya'yı suçladığı Rus ajan Sergei Skripal ve kızına yönelik kimyasal saldırının faillerinin bulunmasında çok öne çıktı.

Glasgow Üniversitesi'ne bizzat Prens Charles'ın referansı ile giren ve onur derecesinde mezun olun Ken McCallum, o günlerde MI5'e adım attı.

Öğrencilik yıllarında girdiği MI5'te mutlaka en üst göreve çıkacağı biliniyordu. Beklenen bir gelişme yani... Sir Andrew Parker yani eski Başkan Kraliçe II. Elizabeth'e yakın biriydi.

McCallum ise Prens Charles'a...

Şimdi Kraliçe II. Elizabeth sarayında sessizliğe gömülürken Prens Charles'ın Coronavirüs'e yakalanmasına rağmen etkin olduğunu görüyoruz.

MI5 sıradan bir servis değil.

Eğer Ken McCallum, burada uzun süre kalırsa demek ki İngiltere'de bazı değerler değişecek. Ancak Kraliçe'nin aniden burada bir değişikliğe gideceği de düşünülüyor.

İngiltere'de parayı yöneten güç de Ken McCallum'u istiyordu.

Coronavirüs'le başlayan ekonomik sıkıntının İngiltere'deki etkisinin az olması için İngiliz iş adamlarını küstürmemek gerekiyor. O nedenle Kraliçe ciddi bir karşı adım atamaz gibi. MI5'i konuşurken bir başka değişiklik de MERKEZ BANKASI'ndan geldi... İki önemli isim iki önemli görev yani... İngiltere Merkez Bankası Başkanı da değişti. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney gitti, yerine Andrew Bailey geldi. Aralık ayının başı gibi duyurulan atama 16 Mart'tan itibaren hayata geçti.

İngiltere eski Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, "İngiliz iş adamlarına sahip çıkmalıyız.

Onlar krizi en aza indirecek güce sahip. İstedikleri her reformu da yapmalıyız ki, bu süreçte dünyanın en güçlü ülkesi olarak yolumuza devam edebilelim" dedi. Carney, Avrupa Birliği ülkelerinin zor durumda kalacağını ve İngiliz iş adamları üzerinden çok önemli şirket alımlarının yapılması gerektiğini biliyor. Çünkü İngiltere Merkez Bankası, birçok iş adamına el altından milyarlarca sterlin verecek. O işadamları da Avrupa'da seçilen 40 ülkede çok ciddi şirket alımları yapacak.

Defalarca yazdığım gibi Coronavirüs'ün en büyük etkisi yeni para yeni iş düzeni olacak.

Mark Carney'den anladığımıza göre İngiltere bu duruma hazır. Coronavirüs'ü yeni duyduğumuz günlerde yani Ocak ayında Mark Carney'nin yardımcılarının İspanya, İtalya, Fransa, Türkiye, Almanya ve Macaristan gezisi yaptığı ortaya çıktı. Bu ülkelerde Coronavirüs sonrası kriz yaşayacak şirketlerle ortaklık yapılacak. Plan bu.

Satın alma da...

Şirketler Coronavirüs etkisiyle trilyonlarca dolar değer kaybetti.

Şimdi alım zamanının geldiğini söyleyenler de var, 1 ay daha beklenilmesini söyleyenler de...

Andrew Bailey de işadamlarına ciddi destek verecek. İngiltere, Avrupa'yı sahiplenmek istiyor.

Almanya elbette en güçlü ekonomi. Ancak Fransa için oldukça sıkıntılı günler var. Yani Avrupa'dan ayrılan İngiltere, bölünmüş Avrupa'nın patronu olabilir. Amaçları kaosu fırsata çevirmek...

Bailey, göreve geldikten sonra yaptığı ilk konuşmada verdiği işaret önemliydi. Yeni başkan HELİKOPTER PARAYI tanımlıyordu. İşaret ettiği buydu. Bailey, "Helikopter para seçeneği masada. Buna hükümet karar verecek. İngiltere Coronavirüs'e ekonomik yönden en hazır ülke. Çünkü paranın merkezi İngiltere" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere'nin bu tavrından oldukça rahatsız. Sessiz de kalmak istemediğini biliyoruz. Para her zamankinden daha değerli.

Krizlerde nakit parası olan ülkeler hep güçlü kalır. Washington, İngiltere'nin para musluklarını kesmek istiyor. Bunun için elbette birinci odak FED olacak. Washington, FED'in gücünü azaltabilirse, İngiltere'nin Avrupa'yı para ile işgal etmesinin de önünü kesebilir. Önümüzdeki günleri Coronavirüs'ün verdiği acıları konuşarak geçireceğiz belki. Ancak perde arkasından neler yaşanacak bunu öğrenmek yeni düzenin ip uçlarını bize gösterecek. Coronavirüs sadece bir virüs değil. Savaşlarla kurulan yeni düzenlerin, savaşsız kurulmasını sağlayan ilk önemli adım Coronavirüs.

Bütün gelişmeleri anlayabilmek için Washington- Trump-FED denklemine ve Londra'ya iyi bakmak gerekmekte... AVRUPA'nın masanın ortasında olduğu artık SIR değil. İtalyanlar kendi bayraklarını çekip AB bayrağını indirdi bile... Yaşanan acılara rağmen yeni düzenin ayak seslerini iyiden iyiye duymaya başladık. Savaşın getireceği sonuçlardan daha önemlileriyle baş başayız... Türkiye'nin Washington-Londra arasında güçlü bir pozisyona geleceği kuvvetle muhtemel... Büyük kaybeden AVRUPA! İki büyük savaşı kendi arasında yapan AVRUPA şimdi üçüncüsünü virüsle yaşıyor ve dağılıyor... Ve onları çok zor günler bekliyor...



NOT: Petrolün ömrünü tamamladığı yönündeki varsayımları ciddiye alıp ARAP PARASINI TÜRKİYE'ye getirme yolunu bulmalıyız...

Hep birlikte! Yakın bir zaman sonra kapımıza Suriyeliler gibi ARAPLAR da dayanacaktır...

Bundan kaçamayız... Petrolü o bölgeden söküp atarsanız geriye yığınlar kalır... Bunu öngörüp önce PARALARINI YATIRIMLARINI buraya çekmeliyiz... BATI bize ORTADOĞU'yu verecek.

100 yıl önce buraları alanlara "PARDON! ALIN BUNLAR SİZİNDİ" diyecekler...

Zenginliği sömürdüler, ÇÖLÜ verecekler... İçindekilerle birlikte... Çok uzak değil...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın