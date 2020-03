KAVGANIN Amerika Birleşik Devletleri içinde olduğunu ve herkesi içine çektiğini yazıp duruyorum.

Merkez orası. ABD Başkanı Donald Trump seçildikten kısa bir süre sonra, yani 2016'da, "Birleşmiş Milletler, büyük bir potansiyele sahip olmasına rağmen şu an sadece insanların bir araya gelerek konuşup iyi vakit geçirdiği bir kulüp, çok üzücü" dedi mi? Evet, dedi...

Aradan bir yıl geçtikten sonra Başkan Trump yine Birleşmiş Milletler'de "Egemen ulus devletlere dayalı yeni bir sistem kuralım" dedi mi? Tabii ki dedi...

Bir yıl sonraki konuşmasında ise "KÜRESELLEŞME BİTTİ" çıkışı yaptı mı? Elbette yaptı...

İşte şu an CORONAVİRÜS üzerinden sallanan dünyanın şifreleri orada... Yani şu üç cümlede saklı... Zaten sık sık "GÖRÜNMEYEN DÜŞMANA KARŞI SAVAŞIYORUZ" diyen Trump kavganın taraflarını net olarak çiziyordu. Sadece bizim buralarda anlaşılması zaman alıyordu.

Trump ve DERİN AMERİKA'nın işaret ettiği görünmeyen düşman DOLAR'I ELİNDE TUTAN KÜRESEL ELİTLERDİ!

Ve hızla gittiğimiz son sahne için ittifakların netleşmesi gerekmekte... KÜRESEL ELİTLER SOVYETLER'in kurulmasında da yıkılmasında da yer aldı. Yıkıldığı zamanki güçleri tavan yapmıştı. Nasıl Sovyetler ve Rusya üzerinden sahne aldılarsa şimdi de oyun alanları ÇİN! Savaşın bir tarafı doğal olarak ÇİN... Ama ÇİN'i PARAYI ELİNDE TUTAN ELİTLER olarak görmek durumundayız. Çin'e güç veren, hayata veren, akıl veren, bu sahne gerisindeki görünmeyen OLUŞUM!

Hepimiz CORONAVİRÜS ile yatıp CORONAVİRÜS ile kalkarken çok önemi olaylar yaşandı.

Coronavirüs sonrası her şey değişecek. Net! Ancak şirketler buna çok hızlı başladı.

Önümüzdeki 100 yılda bile olmayacak CEO değişimi, sadece 3 ayda yaşandı.

SAP CEO'su Bill McDermott, Renault'un CEO'su Thierry Bollore, Seat'ın CEO'su Luca Meo, T-Mobile'ın CEO'su John Legere, Credit Suisse'in CEO'su Tidjane Thiam, McDonald's CEO'su Steve Easterbrook, Circle CEO'su Sean Neville, BMW Group'un CEO'su Harald Krueger, Turvo CEO'su Eric Gilmore, Linkedln CEO'su Jeff Weiner, IBM CEO'su Ginni Rometty, Harley Davidson'un CEO'su Matthew Levatich, Walt Disney'in CEO'su Bob Iger, Nokia'nın CEO'su Rajeev Suri ve Boeing CEO'su Dennis Muilenburg görevlerinden alındı. Neler oluyor diye sorabildik mi? Sanırım hayır!

Peki olay bu kadarla sınırlı mıydı? Tabii değildi. Sadece yukarıda sıraladıklarım değil...

2 bin CEO Coronavirüs'le birlikte görevlerinden el çektirildi.

Şimdi onların yerine geçenler, Rothschild ailesinin yüzde 100 güvendiği "acil durum" zamanlarında görev yapması için hazırladıkları listede yer alan isimler.

Şimdi yeni isimler şirketlerin olası saldırılara karşı güçlü durmasını sağlayacak. Bazı şirketlerin FED'den gelecek desteklerle zaten güçlü kalacakları ortada. Ancak bir ihtimal daha var. O da görevden alınan CEO'ların da operasyonlarla gözaltına alınacağı.

Elbette bu sadece iddia...

Ancak 3 aylık süreçte dünyanın en önemli şirketlerinin CEO'ları görevden alınıyorsa, bu sıradan bir olay değildir. Mutlaka ve mutlaka bir duyum alındığı için değişime gidildi. Çünkü görevden alınan CEO'lar tepki göstermedi.

Hatta bazıları görevden alınmalarının doğal olduğunu söyledi.

Coronavirüs salgınından sonra başlayan süreç ekonomik olarak büyük bir buhranı işaret ediyordu.

CEO'lar, böyle bir durumda görevden alınmalarını "kendilerini korumak için bir kalkan" gibi görüyor. Ancak Rothschild ailesinin kendini güvence altına almak için bu değişikliğe gittiğini söyleyenler de çok.

Olağandışı günlerden geçiyoruz. Hiçbir şirketin geleceği güvende değil.

Görevden alınan CEO'ların bir çoğunun Güney Kıbrıslı offshore şirketi Komaksavia ile bağlantısı ortaya çıktı.

Bütün paralarını bu off-shore hesaplarına gönderen CEO'lar beklemede. Ne olacağını onlar da bilmiyor aslında.

Nathaniel Rothschild'in NR Investments Ltd isimli şirketinin gölgesindeydi KOMAKSAVİA.. Bir yerde görmüştüm...

Dünya tümüyle tünele girdi adeta. Işık görünmüyor ama yavaş yavaş ilerlemeye devam ediliyor.

Bir virüs yüzünden bu yaşananlar çok ikna etmiyor sanki. 2020 yılında büyük bir değişim bekleniyordu. Bir neden önemliydi. O neden Coronavirüs'le verildi.

Şimdi herkes yeni düzene uyum sağlamak için kararlar alıyor. Virüs sonrası ortaya çıkacak yeni dünyaya en kısa sürede adapte olanlar, yeni düzenin belirleyicisi olacak.

Ülkeler, işadamları, CEO'lar, merkez bankaları vs...

Bilinmeyene yolculuk başladı.

2020 düzenin tamamen değiştiği bir yıl olacak. Bunu anlamakta zorlanmıyoruz.

Bugüne kadar "Çin üretsin, bizim üretmemize gerek yok" diyen anlayışın da sonu geldi. İstifa ettirilen CEO'lar genelde Çin'le yakın temasta olan isimlerdi. Şimdi yeni CEO'lar Çin'deki üretimin sınırlandırılmasından yana.

Bu da değişimin başladığını gösteriyor... Trump arkasına FBI ve PENTAGON'un tüm gücünü alarak gidiyor ve EGEMEN ULUS DEVLET modeli istiyor... CIA ve NSA karşısında mesela...

Kutuplaşmayı anlayın! FED Trump'ın birinci hedefi...

Virüs ABD'yi biraz daha etkisi altına aldıktan sonra bakalım KÜRESEL ELİTLERE OPERASYON YAPABİLECEK Mİ?

Prens Charles'tan sonra Başbakan Boris Johnson'un da CORONA olması ne ilginç tesadüf değil mi! Görevini teslim edeceğini yazdığım Boris JOHNSON'un CORONA olması beni bile şaşırttı...

Belli ki Trump'ın başını çektiği DERİN AMERİKA ile KÜRESEL ELİTLER İNGİLTERE'siz yol almak istemiyor. Orada savaşıyorlar...

Kavga da KRALİYET ailesinde CORONA ile yürüyor! FED'e, DOLAR'a ve yeni ekonomik düzene hakim olmak için kılıçlar şakırdıyor!

Ya EGEMEN ULUS DEVLETLER kazanacak ya da KÜRESEL ELİTLER...

KONU BU...

